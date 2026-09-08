Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

OTT Telugu: ఓటీటీలోకి రెండేళ్ల తర్వాత తెలుగులో వస్తున్న సూపర్ హిట్ తమిళ స్పోర్ట్స్ డ్రామా.. ఇక్కడ చూడండి

OTT Telugu: ఓటీటీలోకి తమిళ స్పోర్ట్స్ డ్రామా రెండున్నరేళ్ల తర్వాత తెలుగులో స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. క్రికెట్ బ్యాక్‌డ్రాప్ లో సాగే బ్లూ స్టార్ అనే ఈ సినిమా.. ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలోకి అడుగు పెట్టనుంది.

Published on: Sep 8, 2026, 15:53:13 IST
By Hari Prasad S, Hyderabad
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

OTT Telugu: తమిళ బాక్సాఫీస్ దగ్గర క్రిటిక్స్ నుంచి ప్రశంసలు అందుకున్న పవర్‌ఫుల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'బ్లూ స్టార్' (Blue Star) ఇప్పుడు తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమైంది. ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ 'ఈటీవీ విన్' (ETV Win) ఈ సినిమా తెలుగు డిజిటల్ రైట్స్‌ను సొంతం చేసుకుంది. సెప్టెంబర్ 10 నుంచి 'బ్లూ స్టార్' తెలుగు వర్షన్ స్ట్రీమింగ్ కాబోతోందని ఈటీవీ విన్ అఫీషియల్‌గా అనౌన్స్ చేసింది.

OTT Telugu: ఓటీటీలోకి రెండేళ్ల తర్వాత తెలుగులో వస్తున్న సూపర్ హిట్ తమిళ స్పోర్ట్స్ డ్రామా.. ఇక్కడ చూడండి
OTT Telugu: ఓటీటీలోకి రెండేళ్ల తర్వాత తెలుగులో వస్తున్న సూపర్ హిట్ తమిళ స్పోర్ట్స్ డ్రామా.. ఇక్కడ చూడండి

ఈటీవీ విన్ నుంచి మైండ్ బ్లోయింగ్ అప్‌డేట్

ఈటీవీ విన్ రీసెంట్‌గా మైండ్ బ్లోయింగ్ అనౌన్స్‌మెంట్ ఇచ్చింది. "రెండు వైరి వర్గాలను ఒక్కటి చేసే ఆట.. సరిహద్దులు దాటే ప్రయాణం" అంటూ ఒక క్రేజీ పోస్టర్‌ను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఈ గురువారం అంటే సెప్టెంబర్ 10 నుంచి ఈ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్‌కు రాబోతున్నట్లు కన్ఫర్మ్ చేసింది.

క్రికెట్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా కోలీవుడ్‌లో థియేట్రికల్ రిలీజ్ అయినప్పుడు బెస్ట్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ఇప్పుడు తెలుగులోనూ డబ్ అయి రాబోతుండటంతో మన ఓటీటీ లవర్స్ తీవ్ర ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

బ్లూ స్టార్ కథేంటి? అసలు ఎందుకు చూడాలి?

బ్లూ స్టార్ మూవీ 2024లోనే తమిళంలో రిలీజైంది. ఈ సినిమాకు ఐఎండీబీలో 6.9 రేటింగ్ ఉంది. రజనీకాంత్ తో కబాలి మూవీని తెరకెక్కించిన పా రంజిత్ డైరెక్ట్ చేశాడు.

1990ల కాలంలో అరక్కోణం (Arakkonam) నేపథ్యంలో ఈ సినిమా కథ సాగుతుంది. రంజిత్ (అశోక్ సెల్వన్), రాజేష్ (శాంతను భగ్యరాజ్) ఇద్దరూ వేర్వేరు వర్గాలకు చెందిన లోకల్ క్రికెట్ టీమ్ కెప్టెన్లు. మైదానంలో గెలవడమే లక్ష్యంగా ఇద్దరి మధ్య విపరీతమైన ఈగో, శత్రుత్వం నడుస్తూ ఉంటుంది.

అయితే ఊరిలోని కుల రాజకీయాలు, వివక్ష వల్ల వీళ్లిద్దరి క్రికెట్ కెరీర్ ప్రమాదంలో పడుతుంది. బయట నుంచి వచ్చే అసలైన శత్రువును ఎదుర్కోవడానికి, తమ ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఈ ఇద్దరు ప్రత్యర్థులు ఎలా ఒక్కటయ్యారనేది ఈ సినిమా మెయిన్ పాయింట్.

పా రంజిత్ మార్క్ ప్రొడక్షన్.. నటీనటుల పర్‌ఫార్మెన్స్

తమిళంలో వైవిధ్యమైన సినిమాలు తీసే విలక్షణ దర్శకుడు పా రంజిత్ తన 'నీలమ్ ప్రొడక్షన్స్' బ్యానర్‌పై ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. దర్శకుడు ఎస్. జయకుమార్ డెబ్యూ మూవీ అయినప్పటికీ.. చాలా మెచ్యూర్డ్‌గా సోషల్ ఇష్యూస్‌ను క్రికెట్‌తో ముడిపెట్టి తెరకెక్కించారు.

అశోక్ సెల్వన్, శాంతను ఇద్దరూ తమ కెరీర్ బెస్ట్ యాక్టింగ్ ఇచ్చారు. వాళ్ల క్రికెట్ షాట్లు, ఎమోషనల్ సీన్లు చాలా నేచురల్‌గా ఉంటాయి. హీరోయిన్ కీర్తి పాండ్యన్ తన రోల్‌లో జీవించేసింది. '96' ఫేమ్ గోవింద్ వసంత అందించిన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్, పాటలు సినిమాను నెక్స్ట్ లెవెల్‌కి తీసుకెళ్లాయి.

స్పోర్ట్స్ లవర్స్, ఎమోషనల్ డ్రామాలు ఇష్టపడే వాళ్లు ఈ సినిమాను అస్సలు మిస్ కావద్దు. సెప్టెంబర్ 10 నుంచి ఈటీవీ విన్‌లో నేరుగా చూడొచ్చు.

  • Hari Prasad S
    ABOUT THE AUTHOR
    Hari Prasad S

    హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

recommendedIcon
Home/Entertainment/OTT Telugu: ఓటీటీలోకి రెండేళ్ల తర్వాత తెలుగులో వస్తున్న సూపర్ హిట్ తమిళ స్పోర్ట్స్ డ్రామా.. ఇక్కడ చూడండి
Home/Entertainment/OTT Telugu: ఓటీటీలోకి రెండేళ్ల తర్వాత తెలుగులో వస్తున్న సూపర్ హిట్ తమిళ స్పోర్ట్స్ డ్రామా.. ఇక్కడ చూడండి
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes