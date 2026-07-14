OTT Telugu: సొంతింటి కోసం మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ తంటాలు.. ఓటీటీలోకి మరో హార్ట్ టచింగ్ తెలుగు మూవీ.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే
OTT Telugu: ఓటీటీలోకి మరో హార్ట్ టచింగ్ తెలుగు మూవీ రాబోతోంది. ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలోకి మధురాపురి సదన పేరుతో వస్తున్న ఈ సినిమా ట్రైలర్ ను మంగళవారం (జులై 14) రిలీజ్ చేశారు. జులై 16 నుంచి సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
OTT Telugu: ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ ను టార్గెట్ చేస్తూ తీసుకొస్తున్న కంటెంట్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఇప్పుడు అలాంటిదే మరో మనసుకు హత్తుకునే సినిమాను ఆ ఓటీటీ తీసుకొస్తోంది. దీని పేరు మధురాపురి సదన. ఓ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ సొంతింటి కోసం పడే కష్టాలు చుట్టూ తిరిగే ఈ సినిమా ట్రైలర్ ఆకట్టుకుంటోంది. భరత్ సాయినాథ్ వర్మ, యషు మశెట్టి లీడ్ రోల్స్లో నటించిన ఈ ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ డ్రామా జులై 16న నేరుగా డిజిటల్ స్క్రీన్స్ పైకి రాబోతోంది.
ట్రైలర్ లోని అసలు కథ ఏంటి?
ట్రైలర్ చూస్తుంటే అద్దె ఇళ్లలో ఉంటూ యజమానుల వేధింపులు భరించే ఒక సాధారణ కుటుంబం జర్నీ ఇది అని క్లియర్ గా అర్థమవుతోంది. "చిన్నప్పటి నుంచి గల్లీలో ఎన్ని అద్దె ఇళ్లు తిరిగాం.. ఇల్లు మారిన ప్రతిసారీ మనకో సొంత ఇల్లు ఉంటే బాగుండు అనిపించేది" అంటూ సాగే డైలాగ్స్ చాలా హార్ట్ టచింగ్గా ఉన్నాయి. నాన్న కన్న కల కోసం కొడుకు చేసే పోరాటం, ఈ ప్రాసెస్ లో వచ్చే ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఈ సినిమా ప్రధాన కథాంశంగా కనిపిస్తున్నాయి.
సొంత ఇంటి కల.. ఊహించని రిస్క్
సొంత ఇల్లు కట్టే క్రమంలో ఆ కుటుంబం ఎలాంటి రిస్క్లో పడింది అనే పాయింట్ ట్రైలర్లో క్యూరియాసిటీ పెంచింది. "నా ఫ్యామిలీని రిస్క్లో పెడుతున్నాను అనే ఆలోచన నాకు రాలేదు" అని హీరో చెప్పే సీన్ చూస్తుంటే కథలో ఊహించని ట్విస్టులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇల్లు కట్టడానికి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి తేవాలి, ఆ ప్లాన్ వెనుక ఉన్న ఇబ్బందులు ఏంటి అనేది ఇంట్రెస్టింగ్గా చూపించారు. సొంతింటి కోసం ప్రతి మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ పడే ఇబ్బందులు చుట్టూ ఈ మూవీ సాగనుంది. దీంతో అలాంటి కుటుంబాలన్నింటినీ ఈ మూవీ ఆకట్టుకోబోతోంది.
ఈటీవీ విన్ మార్కెట్ స్ట్రాటజీ
ఈటీవీ ఛానెల్ తోపాటు ఆ ఓటీటీది కూడా ఒకే తరహా స్ట్రేటజీ కనిపిస్తోంది. మొదటి నుంచీ భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ అంటూ హంగామా చేయడం లేదు. మిడిల్ క్లాస్ ను ఆకట్టుకునే కథలతో, చిన్న బడ్జెట్ తో, టాలెంటెడ్ నటీనటులతో ఒరిజినల్ కంటెంట్ తీసుకొస్తోంది. ఈ మధురాపురి సదన సినిమా కూడా అలా వచ్చిందే అని ట్రైలర్ చూస్తే స్పష్టమవుతోంది. సొంతింటి కల అందరికీ ఉంటుంది.. కానీ దానిని సాకారం చేసుకోవడంలో వచ్చే ఇబ్బందులు గురించి ఈ మూవీ కళ్లకు కట్టబోతోంది.
నటీనటుల పెర్ఫార్మెన్స్.. టెక్నికల్ వాల్యూస్
సాయి తరుణ్, భరత్ సాయినాథ్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న ఈ సినిమాపై ఇండస్ట్రీలో పాజిటివ్ బజ్ ఉంది. హీరోగా నటిస్తున్న భరత్ సాయినాథ్ వర్మ తన యాక్టింగ్ లో చాలా ఈజ్ చూపించాడు. మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయిగా అతని లుక్స్, డైలాగ్ డెలివరీ పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయ్యాయి. యషు మశెట్టి కూడా తన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ తో ఆకట్టుకుంది.
సినిమాటోగ్రఫీ చాలా సింపుల్గా, మిడిల్ క్లాస్ ఇళ్లను అచ్చం రియలిస్టిక్గా చూపించేలా ఉంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎమోషనల్ సీన్స్కు మంచి వెయిట్ తీసుకొచ్చింది. పైసలు లేకపోయినా నాన్న గౌరవాన్ని నిలబెట్టాలని చూసే కొడుకు క్యారెక్టర్ను యంగ్ ఆడియన్స్ ఈజీగా ఓన్ చేసుకుంటారు. జులై 16న ఈ ప్రాజెక్ట్ ఓటీటీలో ఎలాంటి రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తుందో చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More