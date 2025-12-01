ఈవారం ఓటీటీలోకి తెలుగులో రెండు ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలు, ఓ తమిళ డబ్బింగ్ వెబ్ సిరీస్..

Edit Profile
    ఓటీటీలోకి ఈవారం రెండు ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలతోపాటు ఓ తమిళ డబ్బింగ్ వెబ్ సిరీస్ కూడా రానుంది. నెట్‌ఫ్లిక్స్, జీ5లాంటి ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్ లో వీటిని చూడొచ్చు. మరి ఆ మూవీస్, సిరీస్ ఏవో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Dec 01, 2025 6:42 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    తెలుగు సినీ ప్రియులకు ఈ వారం ఓటీటీలో మంచి వినోదం దొరకనుంది. రష్మిక మందన్న, రాహుల్ రవీంద్రన్ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన 'ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్' నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుదలకు సిద్ధంగా ఉండగా.. తిరువీర్ నటించిన కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్ 'ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో' జీ5లో అలరించనుంది. వీటితో పాటు ఆసక్తికరమైన పోలీస్ డ్రామా 'ధూల్‌పేట పోలీస్ స్టేషన్' వెబ్ సిరీస్ కూడా రాబోతోంది.

    1. ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ (The Girlfriend) - నెట్‌ఫ్లిక్స్

    రష్మిక మందన్న ప్రధాన పాత్రలో నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ 'ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్'. రాహుల్ రవీంద్రన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో 'కాంతార' ఫేమ్ దీక్షిత్ శెట్టి కూడా కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఒక కాలేజీ అమ్మాయి టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్ లో ఎలా చిక్కుకుంది? ఆ బంధం నుంచి ఆమె ఎలా బయటపడింది? అనేదే ఈ సినిమా కథాంశం. ఈ సినిమాలో రష్మిక నటన ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచిందని విమర్శకులు ఇప్పటికే ప్రశంసించారు. ఈ మూవీ శుక్రవారం అంటే డిసెంబర్ 5 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. గత వారమే డిజిటల్ ప్రీమియర్ తేదీని అనౌన్స్ చేశారు.

    2. ది గ్రేట్ ప్రీ-వెడ్డింగ్ షో - జీ5 ఓటీటీ

    'మసూద' ఫేమ్ తిరువీర్ నటించిన ఈ మూవీ థియేటర్లలో మంచి మౌత్ టాక్ తెచ్చుకుంది. ఇదొక ఫుల్ లెంగ్త్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్. కథ విషయానికి వస్తే.. ఒక హై-ప్రొఫైల్ జంట ప్రీ-వెడ్డింగ్ షూట్ చేసిన తర్వాత, ఆ కెమెరా మెమరీ కార్డ్‌ను ఒక లోకల్ ఫోటోగ్రాఫర్ పోగొట్టుకుంటాడు. ఆ తర్వాత జరిగే గందరగోళం, హాస్యం ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా నవ్విస్తాయి. ఈ సినిమాకు బాక్సాఫీస్ దగ్గర కూడా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ మూవీని కూడా డిసెంబర్ 5 నుంచి జీ5 ఓటీటీలో చూడొచ్చు.

    3. ధూల్‌పేట పోలీస్ స్టేషన్ - ఆహా ఓటీటీ

    పోలీసుల జీవితాల ఆధారంగా తెరకెక్కిన కొత్త వెబ్ సిరీస్ 'ధూల్‌పేట పోలీస్ స్టేషన్'. తమిళంలో రూపొందిన ఈ సిరీస్ తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్‌కు అందుబాటులోకి వస్తోంది. అశ్విన్, శ్రీతు, గురు, పడినే ఇందులో కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్ ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ఈ వెబ్ సిరీస్ తెలుగు, తమిళంలలో డిసెంబర్ 5 నుంచి ఆహా ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది.

