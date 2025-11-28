ఈ వీకెండ్ ఓటీటీల్లో మిస్ కాకుండా చూడాల్సిన టాప్ 8 సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ ఇవే.. తెలుగులోనూ చాలానే..
ఓటీటీలోకి ఈవారం ఎన్నో కొత్త సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చాయి. వాటిలో ఈ వీకెండ్ మిస్ కాకుండా చూడాల్సినవి ఏవో తెలుసుకోండి. వీటిలో తెలుగులోనూ చాలానే ఉండగా.. తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషలకు చెందిన సినిమాలూ ఉన్నాయి.
మళ్లీ వీకెండ్ వచ్చేసింది. సరికొత్త సినిమాలతో ఓటీటీ కూడా రెడీగా ఉంది. ఈవారం మొదటి నుంచి ఈరోజు అంటే శుక్రవారం (నవంబర్ 28) వరకు లెక్కకు మించి సినిమాలు ఎన్నో భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. మరి వీటిలో వీకెండ్ ఏం చూడాలా అని ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఈ మూవీస్ మిస్ కావద్దు.
మాస్ జాతర - నెట్ఫ్లిక్స్
రవితేజ నటించిన మాస్ జాతర మూవీ నెల రోజుల్లోపే నెట్ఫ్లిక్స్ లోకి వచ్చింది. థియేటర్లలో డిజాస్టర్ అయిన ఈ సినిమాకు ఓటీటీలో ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుందో అన్న ఆసక్తి నెలకొంది. భాను భోగవరపు డైరెక్ట్ చేసిన ఈ మూవీలో శ్రీలీల కూడా నటించింది.
శశివదనే - సన్ నెక్ట్స్
మరో తెలుగు రొమాంటిక్ మూవీ శశివదనే శుక్రవారం సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టింది. రక్షిత్ అట్లూరి, కోమలి ప్రసాద్ లీడ్ రోల్స్ లో నటించారు. సాయి మోహన్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమాకు 8.6 ఐఎండీబీ రేటింగ్ ఉంది.
పాంచ్ మినార్ - ప్రైమ్ వీడియో
రాజ్ తరుణ్ నటించిన క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ మూవీ వారం రోజుల్లోనే ప్రైమ్ వీడియోలోకి వచ్చింది. గత వారం థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ మూవీకి ఐఎండీబీలో 9.3 రేటింగ్ ఉంది. అయితే వారంలోనే డిజిటల్ ప్రీమియర్ కావడం విశేషం.
అర్జున్ చక్రవర్తి - ఈటీవీ విన్
ఆగస్టు 29న థియేటర్లలో రిలీజైన అర్జున్ చక్రవర్తి మూవీ మూడు నెలల తర్వాత ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలోకి స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. విజయ రామరాజు లీడ్ రోల్లో నటించిన ఈ సినిమాకు విడుదలకు ముందే 46 అంతర్జాతీయ అవార్డులు రావడం విశేషం.
రేఖై - జీ5 ఓటీటీ
తమిళ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ఈ రేఖై. జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. ఫార్మా మాఫియా చుట్టూ తిరిగే స్టోరీ ఇది. బాలహాసన్, పవిత్ర జనని ఈ మూవీలో లీడ్ రోల్స్ లో నటించారు.
ది పెట్ డిటెక్టివ్ - జీ5 ఓటీటీ
మలయాళ మూవీ ది పెట్ డిటెక్టివ్ కూడా జీ5 ఓటీటీలోకే వచ్చింది. తన గర్ల్ఫ్రెండ్ తండ్రిని ఇంప్రెస్ చేయడానికి డిటెక్టివ్ కంపెనీలో చేరే ఓ యువకుడి చుట్టూ తిరిగే స్టోరీ ఇది. మంచి కామెడీ కావాలనుకుంటే ఈ మూవీని వీకెండ్ చూడొచ్చు.
గ్రీన్ - సన్ నెక్ట్స్
గ్రీన్ ఓ కన్నడ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ మూవీ. ఈ సినిమా సన్ నెక్ట్స ఓటీటీలోకి వచ్చింది. రాజ్ విజయ్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమాలో గోపాలకృష్ణ దేశ్పాండే, ఆర్జే వీక్కీలాంటి వాళ్లు నటించారు. స్క్రీజోఫీనియాతో బాధపడే ఓ వ్యక్తి చుట్టూ తిరిగే స్టోరీ ఇది.
సన్నీ సంస్కారీ కీ తులసి కుమారి - నెట్ఫ్లిక్స్
హిందీలో సన్నీ సంస్కారీ కీ తులసి కుమారి మూవీ నెట్ఫ్లిక్స్ లోకి వచ్చింది. జాన్వీ కపూర్, వరుణ్ ధావన్ లీడ్ రోల్స్ లో నటించారు. బాక్సాఫీస్ దగ్గర బోల్తా పడిన ఈ మూవీ ఓటీటీలో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనుంది.