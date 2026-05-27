    OTT Releases: ఓటీటీలోకి ఈవారం తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో రిలీజ్ అవుతున్న మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ ఇవే

    OTT Releases: ఓటీటీలోకి ఈవారం తెలుగు, కన్నడ, తమిళం, మలయాళం భాషల్లో రిలీజ్ కానున్న సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ లిస్ట్ ఇక్కడ చూడండి. వీటిలో ధనుష్ నటించిన కర కూడా ఉంది. నెట్‌ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో, జియోహాట్‌స్టార్ లాంటి ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్ లో చూడొచ్చు.

    May 27, 2026, 15:05:58 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    OTT Releases: సినిమా ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్. ఈ వారం డిజిటల్ స్క్రీన్స్‌పై వినోదాన్ని పంచేందుకు పలు ఆసక్తికరమైన సౌత్ ఇండియన్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు సిద్ధమయ్యాయి. ధనుష్ యాక్షన్ డ్రామా 'కర' నుండి ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్ లవ్ అండ్ ఫ్యామిలీ సిరీస్ వరకు.. నెట్‌ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో, జియో హాట్‌స్టార్ వంటి ప్రధాన ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో విడుదల కానున్న చిత్రాల పూర్తి జాబితా మీకోసం.

    1. కర (Kara) — తమిళం (తెలుగులోనూ)

    ధనుష్ నటించిన కర మూవీ నెట్‌ఫ్లిక్స్ ‌లోకి మే 28న రాబోతోంది. దొంగతనాలు మానేసి మంచిగా బతుకుతున్న కరసామి అనే వ్యక్తి కథ ఇది. ఒక అవినీతి బ్యాంక్ యాజమాన్యం, చెల్లించని లోన్ల నెపంతో అతని పూర్వీకుల భూమిని అక్రమంగా జప్తు చేస్తుంది. దాంతో తన హక్కుల కోసం కరసామి మళ్లీ తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో అండర్‌వరల్డ్‌లోకి ఎలా అడుగుపెట్టాడు అనేదే ఈ యాక్షన్ డ్రామా.

    2. బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ — తమిళ వెబ్ సిరీస్

    బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ వెబ్ సిరీస్ మే 27 నుంచి జియోహాట్‌స్టార్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. పిల్లలకు క్రమశిక్షణ, కఠినమైన ఆంక్షలు విధించే ఒక తండ్రి కథ ఇది. సమాజంలో ఎంతో పద్ధతిగా కనిపించే ఆ కుటుంబంలోని నలుగురు పిల్లలకు.. తమ తండ్రికి రహస్యంగా ఉన్న మరొక కుటుంబం గురించి తెలిసినప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఎలాంటి గొడవలు జరిగాయి, ఆ పర్ఫెక్ట్ లైఫ్ ఎలా తలకిందులైంది అనే పాయింట్‌తో ఈ సిరీస్ సాగుతుంది.

    3. సుఖమనో సుఖమన్‌ — మలయాళం

    ఇదొక వినూత్నమైన కామెడీ డ్రామా. ఇది మే 29 నుంచి ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఒంటరితనంతో బాధపడే ఒక అంబులెన్స్ డ్రైవర్, తాను చనిపోయిన వారిని తీసుకెళ్లే క్రమంలో ఆ మృతదేహాల ఆత్మలు తనకు కనిపిస్తున్నట్లు భ్రమపడుతుంటాడు. ఆ ఆత్మలతో అతని సంభాషణలు, తద్వారా అతని మానసిక ఒత్తిడి ఎలా దూరం అయిందనేది ఆసక్తికరంగా చూపించారు.

    4. లీడర్ — తమిళం

    లీడర్ మూవీ కూడా మే 29నే ప్రైమ్ వీడియోలోకి అడుగుపెడుతోంది. ఒక సాధారణ కార్ మెకానిక్ అయిన శక్తివేల్ జీవితం చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. ఊహించని విధంగా అతను ప్రమాదకరమైన క్రిమినల్స్, పోలీసుల మధ్య జరిగే గొడవల్లో చిక్కుకుంటాడు. ఆ ముఠా నుండి, చట్టం నుండి తనను తాను ఎలా కాపాడుకున్నాడు? అనేదే ఈ హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్.

    5. కజిన్స్ అండ్ కల్యాణమ్స్ — మలయాళ వెబ్ సిరీస్

    ఈ వెబ్ సిరీస్ మే 28 నుంచి జియోహాట్‌స్టార్ లో అడుగుపెడుతుంది. ఒకే ఉమ్మడి కుటుంబానికి చెందిన ఆరుగురు కజిన్స్ కథ ఇది. కేరళ నేపథ్యంలో సాగే ఈ సిరీస్.. 26 ఏళ్ల కాలంలో వారి జీవితాల్లో జరిగే ఏడు పెళ్లిళ్లు, చిన్నతనం నుండి పెద్దయ్యే వరకు వారి మధ్య మారే ప్రేమ, బంధాలు, సరదాలను ఎంతో హృద్యంగా ఆవిష్కరించింది.

    6. ఫేసెస్ — మలయాళం

    ఈ మూవీ మే 29 నుంచి సన్ నెక్ట్స్ లోకి రానుంది. నిత్య అనే యువతి తన ప్రియుడు అకస్మాత్తుగా అదృశ్యం కావడంతో తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడికి లోనవుతుంది. వెతుకులాటలో భాగంగా ఆమెకు రోడ్డుపై కనిపించే ప్రతి అపరిచిత వ్యక్తిలోనూ తన ప్రియుడి ముఖమే కనిపిస్తుంటుంది. అసలు అతను ఎక్కడికి వెళ్లాడు? దీని వెనుక ఉన్న మిస్టరీ ఏంటి? అనేదే కథ.

    7. స్పా — మలయాళం

    ఇదొక అడల్ట్ కామెడీ మూవీ. మే 28 నుంచి మనోరమ మ్యాక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. సమాజం ఏమనుకుంటుందో అనే భయంతో తమ అంతర్గత లైంగిక కోరికలను, నిరాశలను దాచుకుని, తమ అసలు గుర్తింపును దాచిపెట్టి రహస్యంగా 'స్పా'ను సందర్శించే వివిధ వర్గాల పురుషుల కథ ఇది. ఎమోషన్స్ కలగలిపిన అడల్ట్ కామెడీ చిత్రమిది.

    సినిమా / సిరీస్ పేరుప్రధాన నటీనటులుఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్విడుదల తేదీ
    బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ (తమిళ సిరీస్)బోస్ వెంకట్, గాయత్రి శాస్త్రిజియో హాట్‌స్టార్మే 27, 2026
    కర (Kara) (తమిళ చిత్రం)ధనుష్, మమితా బైజునెట్‌ఫ్లిక్స్మే 28, 2026
    స్పా (Spa) (మలయాళ చిత్రం)వినీత్ థాటిల్, సిద్ధార్థ్ భరతన్మనోరమ మ్యాక్స్మే 28, 2026
    సుఖమనో సుఖమన్‌ (మలయాళ చిత్రం)మాథ్యూ థామస్, దేవిక సంజయ్ప్రైమ్ వీడియోమే 29, 2026
    లీడర్ (Leader) (తమిళ చిత్రం)శరవణన్, శ్యామ్, ఆండ్రియాప్రైమ్ వీడియోమే 29, 2026
    కజిన్స్ అండ్ కల్యాణమ్స్ (మలయాళ సిరీస్)ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్, రోషన్జియో హాట్‌స్టార్మే 29, 2026
    ఫేసెస్ (Faces) (సస్పెన్స్ డ్రామా)హన్నా రెజీ కోశి, కలేష్ రామానంద్సన్ నెక్స్ట్మే 29, 2026
    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

