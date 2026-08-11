OTT Telugu: మరో ఓటీటీలోకి సమంత ‘మా ఇంటి బంగారం’.. ఆ ఒక్క భాషలోనే స్ట్రీమింగ్.. ఎందులో అంటే?
OTT Telugu: సమంత నటించిన మా ఇంటి బంగారం మూవీ ఇప్పుడు మరో ఓటీటీలోకి వస్తోంది. అయితే ఈ సినిమా హిందీ వెర్షన్ మాత్రమే సోనీ లివ్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ప్రస్తుతం నాలుగు భాషల్లో జియోహాట్స్టార్ లో ఈ సినిమా అందుబాటులో ఉన్న విషయం తెలిసిందే.
OTT Telugu: మన తెలుగు ఆడియన్స్ను విశేషంగా అలరించిన హిట్ ఫ్యామిలీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'మా ఇంటి బంగారం' (Maa Inti Bangaaram) ఇక నేరుగా బాలీవుడ్ వ్యూవర్స్ ను మైమరిపించేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ పాపులర్ ప్రాజెక్ట్ను హిందీ భాషలోకి డబ్ చేసి త్వరలోనే స్ట్రీమింగ్కు తీసుకురాబోతున్నట్లు ప్రముఖ డిజిటల్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'సోనీ లివ్' (Sony LIV) తన అధికారిక సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించింది.
ఉత్తరాది ప్రేక్షకుల అభిరుచికి తగ్గట్లుగా హిందీ వర్షన్ను సిద్ధం చేసి స్ట్రీమింగ్ చేయబోతుండటంతో టాలీవుడ్ వర్గాల్లో ఈ అనౌన్స్మెంట్ విశేష ఆదరణ పొందుతోంది.
సంస్కార్ అదే.. యాక్షన్ అదే.. హిందీ ప్రమోషన్స్ షురూ
"సంస్కార్ వోహీ, యాక్షన్ వోహీ, బంగారం వోహీ.. బస్ అబ్ అప్నే ఘర్, అప్నీ భాషా మే!" (సెంటిమెంట్ అదే, యాక్షన్ అదే, బంగారం అదే.. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లోనే మీ సొంత భాషలో!) అంటూ సోనీ లివ్ టీమ్ హిందీ ప్రమోషన్స్ను గ్రాండ్గా షురూ చేసింది.
తెలుగు నేటివిటీ ఉన్న కుటుంబ బంధాలు, ఎమోషన్లు, పక్కా మాస్ యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్ నార్త్ ఇండియా ఆడియన్స్కు విపరీతంగా నచ్చుతాయనే నమ్మకంతో సోనీ లివ్ ఈ డబ్బింగ్ వర్షన్ను ప్లాన్ చేసింది. ప్రమోషనల్ క్యాప్షన్తో పాటు వదిలిన చిన్న గ్లింప్స్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్ల దృష్టిని విపరీతంగా ఆకర్షిస్తోంది.
ఉత్తరాదిన తెలుగు కంటెంట్కు విపరీతమైన డిమాండ్
గత కొన్ని ఏళ్లుగా టాలీవుడ్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లకు బాలీవుడ్ బెల్ట్లో ఊహించని రేంజ్లో రెస్పాన్స్ లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా దక్షిణాది కుటుంబ వ్యవస్థ, భావోద్వేగాలు, కల్చరల్ ఎలిమెంట్స్తో కూడిన యాక్షన్ కథలను చూడటానికి నార్త్ ఆడియన్స్ ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
అంతేకాదు ఫ్యామిలీ మ్యాన్, ఫర్జీలాంటి వెబ్ సిరీస్ లతో నార్త్ బెల్ట్ లో తనకంటూ ప్రత్యేక ఫ్యాన్ బేస్ సొంతం చేసుకున్నాడు డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరు. సమంత భర్త అయిన ఆయన ఈ మా ఇంటి బంగారం మూవీకి రైటర్, ప్రొడ్యూసర్ గానూ ఉండటంతో ఆ క్రేజ్ ను వాడుకోవాలని చూస్తున్నారు. ఈ సినిమా ప్రస్తుతం జియోహాట్స్టార్ లో తెలుగుతోపాటు తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో అందుబాటులో ఉన్న విషయం తెలిసిందే.
ఈ క్రమంలోనే 'మా ఇంటి బంగారం' ప్రాజెక్ట్ను హిందీ డబ్బింగ్ రూపంలో తీసుకొచ్చి తన సబ్స్క్రైబర్ బేస్ను మరింత పెంచుకోవాలని సోనీ లివ్ వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తోంది. గతంలో కూడా పలు తెలుగు, తమిళ బ్లాక్బస్టర్ సిరీస్లు హిందీలో డబ్ అయి డిజిటల్ స్పేస్లో రికార్డు స్థాయి వ్యూయర్ షిప్ సాధించిన సంగతి తెలిసిందే.
త్వరలోనే స్ట్రీమింగ్ డేట్ అనౌన్స్మెంట్
ప్రస్తుతం ఈ హిందీ డబ్బింగ్ వర్షన్కు సంబంధించిన పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. త్వరలోనే అధికారిక స్ట్రీమింగ్ తేదీని సోనీ లివ్ ప్రకటించనుంది.
మన ప్రాంతీయ కంటెంట్ నేరుగా హిందీ ఆడియన్స్ ముందుకు వెళ్తుండటంతో తెలుగు ఓటీటీ ప్రియులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వీకెండ్ దగ్గరపడుతున్న వేళ సోనీ లివ్ ఇచ్చిన ఈ క్రేజీ అప్డేట్ డిజిటల్ ప్రియుల్లో మంచి జోష్ నింపింది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More