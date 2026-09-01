OTT Telugu: మరో ఓటీటీలోకి తెలుగు సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. ఆ జంట మధ్యలోకి వచ్చిన మూడో వ్యక్తి ఎవరు?
OTT Telugu: తెలుగు సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ మూవీ వదలా ఇప్పుడు రెండో ఓటీటీలోకి అడుగుపెడుతోంది. శ్రీనివాస్ అవసరాల, జగపతి బాబు, లయలాంటి వాళ్లు నటించిన ఈ మూవీని సెప్టెంబర్ 3 నుంచి ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలో చూడొచ్చు.
OTT Telugu: బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్దగా ప్రభావం చూపించలేకపోయిన సైకలాజికల్ డ్రామా థ్రిల్లర్ 'వదలా' (Vadala) ఇప్పుడు డిజిటల్ ఆడియన్స్ ముందుకు మరోసారి వచ్చేందుకు రెడీ అయింది. జులై 17న థియేటర్లలో రిలీజ్ అయిన ఈ సినిమా.. రీసెంట్గా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలోకి వచ్చి ఆడియన్స్ను అలరిస్తోంది. ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ 3 నుంచి ప్రముఖ రీజనల్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ 'ఈటీవీ విన్' (ETV Win) లోనూ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
వదలా మూవీ విశేషాలు
• జానర్: సైకలాజికల్ డ్రామా థ్రిల్లర్
• కీలక పాత్రలు: శ్రీనివాస్ అవసరాల, జగపతి బాబు, లయ, హృతిక శ్రీనివాస్, రవివర్మ, శ్రేయా సింగ్
• డైరెక్టర్: వంశీకృష్ణ ఆకేళ్ల
• మ్యూజిక్: కార్తీక్ బి కొడకండ్ల
• ప్రొడ్యూసర్స్: కిషోర్ నాయుడు చిరుమామిళ్ల, తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ
• థియేట్రికల్ రిలీజ్: జులై 17, 2026
• ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, ఈటీవీ విన్ (సెప్టెంబర్ 3, 2026 నుండి)
వదలా మూవీ స్టోరీ ఏంటంటే?
ఒక మంచి జీవితం గడుపుతున్న జంట జీవితంలోకి ఊహించని మూడో వ్యక్తి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఎలాంటి పరిస్థితులు ఏర్పడతాయనే పాయింట్తో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. మొదట్లో కేవలం అభిమానంలా అనిపించిన బంధం, మెల్లగా ఓ పిచ్చిలా ఎలా మారింది? ప్రేమ, భయం, వివాదాల మధ్య ఆ జంట జీవితం ఎలా నలిగిపోయిందనే సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్ ఇందులో ఉంటాయి.
థియేటర్లలో రిలీజ్ అయిన టైమ్లో సరైన ప్రమోషన్లు లేకపోవడం, పోటీ ఎక్కువ ఉండటంతో కలెక్షన్ల పరంగా ఈ సినిమా నిరాశపరిచింది. అయితే సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ జానర్ ఇష్టపడే డిజిటల్ ఆడియన్స్కు మాత్రం ఈ కాన్సెప్ట్ బాగా కనెక్ట్ అవుతోంది.
వదలా.. ఎవరెలా చేశారంటే?
ఈ సినిమాలో టాలెంటెడ్ యాక్టర్ శ్రీనివాస్ అవసరాల ఇంటెన్స్ రోల్లో కనిపించారు. ఆయనతో పాటు రవివర్మ, శ్రేయా సింగ్ తమ పాత్రల్లో ఒదిగిపోయారు. జగపతి బాబు, లయ వంటి సీనియర్ నటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించడం సినిమాకి పెద్ద అసెట్.
దర్శకుడు వంశీకృష్ణ ఆకేళ్ల ఎమోషనల్ మైండ్ గేమ్ను గ్రిప్పింగ్గా చూపించే ప్రయత్నం చేశారు. కార్తీక్ బి కొడకండ్ల అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ (BGM) కథలోని థ్రిల్, సస్పెన్స్ను నెక్ట్స్ లెవెల్కు తీసుకెళ్లింది. సీనియర్ ఫిల్మ్మేకర్ తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ, కిషోర్ నాయుడు చిరుమామిళ్ల సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మించారు.
రెండు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో లక్కీ ఛాన్స్
సాధారణంగా ఒక సినిమా ఒకే ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో స్ట్రీమింగ్ అవ్వడం చూస్తుంటాం. కానీ 'వదలా' గ్లోబల్ జెయింట్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోతో పాటు తెలుగు లోకల్ ప్లాట్ఫామ్ ఈటీవీ విన్లో కూడా అందుబాటులోకి రావడం విశేషం.
ఈ రెండు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ స్ట్రాటజీ వల్ల థియేటర్లలో మిస్ అయిన పెద్ద సంఖ్యలో రీజనల్ ఆడియన్స్కు ఈ సినిమా రీచ్ అయ్యే అవకాశం లభించింది. వీకెండ్లో మంచి సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ చూడాలనుకునే వారికి సెప్టెంబర్ 3 నుంచి ఈటీవీ విన్ వేదికగా 'వదలా' ఒక మంచి ఛాయిస్ కానుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More