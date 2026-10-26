OTT Thrillers: ఓటీటీలో మైండ్బ్లోయింగ్ థ్రిల్లర్ సినిమాలు.. నవలల ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ 5 మూవీస్ మస్ట్ వాచ్
OTT Thrillers: సినిమా దర్శకులు ఎప్పుడూ వినూత్నమైన కథాంశాల కోసం ప్రపంచ ప్రసిద్ధి గాంచిన నవలలపై దృష్టి సారిస్తుంటారు. పుస్తకాల రూపంలో ఇప్పటికే పాఠకులను ఉర్రూతలూగించిన సస్పెన్స్, మైండ్-గేమ్ థ్రిల్లర్లు వెండితెరపై మైండ్ బ్లాకింగ్ దృశ్యకావ్యాలుగా మారాయి.
OTT Thrillers: సినిమా మేకింగ్లో స్క్రిప్ట్ ఎంత బలమైనదైతే, ఆ సినిమా అంతగా వీక్షకుడి మనసులో నిలిచిపోతుంది. ఇందుకోసం దర్శకులు తరచూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అపారమైన ప్రజాదరణ పొందిన 'బెస్ట్ సెల్లింగ్ నవలల' ఆధారంగా సినిమాలను తెరకెక్కిస్తుంటారు. నవలలోని ఊహా ప్రపంచానికి దృశ్యరూపం ఇస్తూ తెరకెక్కించే సస్పెన్స్, సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ సినిమాలకు ఓటీటీ ప్రియుల్లో విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంటుంది.
వీకెండ్లో లేదా ఖాళీ సమయంలో మీ మెదడుకు పనిపెట్టే మైండ్-బెండింగ్ ట్విస్టులు, సస్పెన్స్ డ్రామాను ఆస్వాదించాలనుకుంటే.. ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలో అందుబాటులో ఉన్న ఈ 5 నవలా ఆధారిత థ్రిల్లర్ మాస్టర్పీస్లను మీ వాచ్లిస్ట్లో ఖచ్చితంగా చేర్చుకోవాల్సిందే. నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix), అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video) ఓటీటీ వేదికల్లో ఉన్న ఈ 5 బెస్ట్ థ్రిల్లర్ సినిమాలేంటో తెలుసుకోండి.
1. గాన్ గర్ల్ (Gone Girl) — అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
IMDb రేటింగ్: 8.1 / 10
గిలియన్ ఫ్లిన్ రాసిన సంచలన నవల 'గాన్ గర్ల్' ఆధారంగా దర్శకుడు డేవిడ్ ఫించర్ ఈ సైకలాజికల్ మాస్టర్పీస్ను తెరకెక్కించారు. తమ ఐదవ పెళ్లి రోజు నాడే నిక్ డన్ అనే వ్యక్తి భార్య అమీ డన్ హఠాత్తుగా మిస్ అవుతుంది. పోలీసుల ఇన్వెస్టిగేషన్ సాగుతున్న కొద్దీ సంసార జీవితంలో ఉన్న చీకటి కోణాలు బయటపడతాయి.
భర్తే ఆమెను హత్య చేశాడా? లేదా దీని వెనుక పెద్ద కుట్ర ఉందా? అనేది సినిమా ముగిసే వరకు ఆడియెన్స్ ను కట్టి పడేసేలా ఉంచుతుంది. ఇందులో వచ్చే ఊహించని మలుపులు మీ మెదడును ఖచ్చితంగా గందరగోళానికి గురిచేస్తాయి.
2. ది పేల్ బ్లూ ఐ (The Pale Blue Eye) — నెట్ఫ్లిక్స్
IMDb రేటింగ్: 6.6 / 10
లూయిస్ బయార్డ్ రాసిన చారిత్రాత్మక మిస్టరీ నవల ఆధారంగా తెరకెక్కిన పీరియాడిక్ హారర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ఇది. 1830ల కాలం నాటి మిలిటరీ అకాడమీ నేపథ్యంలో కథ సాగుతుంది. అక్కడ ఒక కేడెట్ అత్యంత దారుణంగా హత్యకు గురికావడంతో, ఆ కేస్ను ఛేదించడానికి ఒక ఇన్వెస్టిగేటివ్ డిటెక్టివ్ రంగంలోకి దిగుతాడు.
ఆ హత్య వెనుక ఉన్న రహస్యాలను బయటపెట్టడానికి అదే అకాడమీలో ఉండే ఒక యంగ్ కేడెట్ (కవి/రచయిత) సహాయం తీసుకుంటాడు. వాతావరణం, విజువల్స్ , మిస్టరీ స్క్రీన్ప్లే ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలం.
3. లీవ్ ది వరల్డ్ బిహైండ్ (Leave The World Behind) — నెట్ఫ్లిక్స్
IMDb రేటింగ్: 6.4 / 10
రుమాన్ ఆలం రాసిన ప్రసిద్ధ నవల ఆధారంగా రూపొందిన ఈ చిత్రం విడుదలైన సమయంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విపరీతంగా ట్రెండ్ అయింది. న్యూయార్క్ నగరానికి సమీపంలో ఉన్న ఒక అందమైన వెకేషన్ హోమ్ను అద్దెకు తీసుకుని సెలవులు గడపడానికి వెళ్లిన ఒక కుటుంబానికి అనుకోకుండా వింత అనుభవాలు ఎదురవుతాయి.
ఏదో భారీ సైబర్ అటాక్ కారణంగా ప్రపంచంతో సంబంధాలన్నీ తెగిపోతాయి. బ్లాక్అవుట్ ఏర్పడి, సమాజం క్షణాల్లో ఎలా కుప్పకూలుతుందో చూపించే ఒక అద్భుతమైన 'సర్వైవల్ థ్రిల్లర్' ఇది.
4. మోనికా, ఓ మై డార్లింగ్ (Monica, O My Darling) — నెట్ఫ్లిక్స్
IMDb రేటింగ్: 7.4 / 10
రాజ్కుమార్ రావు, రాధికా ఆప్టే, సికందర్ ఖేర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ హిందీ డార్క్ కామెడీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ జపనీస్ రచయిత కీగో హిగాషినో రాసిన ప్రసిద్ధ నవల 'బురుట్సు నో షింజో' ఆధారంగా తెరకెక్కింది.
ఒక రోబోటిక్స్ ఎక్స్పర్ట్ తన కంపెనీలోని ఒక యువతితో ఎఫైర్ పెట్టుకుని, ఆ తర్వాత ఆమె బెదిరింపులు తట్టుకోలేక అనుకోకుండా ఒక హత్య కుట్రలో చిక్కుకుంటాడు. నవ్వులు పూయిస్తూనే సస్పెన్స్తో సాగే ఈ సినిమా బాలీవుడ్లోని బెస్ట్ థ్రిల్లర్లలో ఒకటి.
5. గాడ్స్ క్రూక్డ్ లైన్స్ / టేఢీ మేఢీ లఖీరే (God's Crooked Lines) — నెట్ఫ్లిక్స్
IMDb రేటింగ్: 7.0 / 10
టోర్కువాటో లుకా డి టెనా రాసిన స్పానిష్ నవల ఆధారంగా వచ్చిన బెస్ట్ మైండ్-గేమ్ థ్రిల్లర్ ఇది. ఒక ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టిగేటర్ (అలిస్) ఒక మానసిక ఆసుపత్రిలో (మెంటల్ హాస్పిటల్) రోగిగా నటిస్తూ చేరడంతో కథ ప్రారంభమవుతుంది.
అక్కడ ఒక రోగి విచిత్రమైన మరణం వెనుక నిజాలను ఛేదించడమే ఆమె లక్ష్యం. అయితే ఇన్వెస్టిగేషన్ ముదురుతున్న కొద్దీ, డాక్టర్ల వాదనలు, అలిస్ సొంత మానసిక స్థితి కారణంగా 'నిజం ఏంటి? భ్రమ ఏంటి?' అనేది తేల్చుకోవడం కష్టమవుతుంది. క్లైమాక్స్ వరకు మీ ఊహకు అందని మాస్టర్పీస్ ఇది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More