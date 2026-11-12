OTT Thriller: ఓటీటీ థ్రిల్లర్ లవర్స్కు పండగే.. ఒకే రోజు ఆరు థ్రిల్లర్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్.. మొత్తంగా 8.. ఎక్కడంటే?
OTT Thriller: ఈ వీకెండ్ లో ఓటీటీ ఆడియెన్స్ కు అసలైన థ్రిల్లర్ వినోదాల విందు లభించనుంది. శుక్రవారం ఒక్కరోజే వివిధ డిజిటల్ వేదికలపై 8 కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమయ్యాయి. వీటిలో 6 క్రైమ్, మిస్టరీ థ్రిల్లర్లు ఉండగా.. మరో 2 ఆకట్టుకునే పీరియాడిక్, ఫ్యామిలీ డ్రామా చిత్రాలు ఉన్నాయి.
OTT Thriller: వీకెండ్ వచ్చిందంటే చాలు ఇంటిల్లిపాదీ కలిసి లేదా ఒంటరిగా థ్రిల్లింగ్ కంటెంట్ చూడటానికి ఓటీటీ ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తి చూపుతుంటారు. అందుకు తగ్గట్టుగానే ఈ శుక్రవారం (నవంబర్ 13, 2026) సస్పెన్స్, క్రైమ్, యాక్షన్, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ కలగలిసిన 8 విభిన్న ప్రాజెక్ట్లు డిజిటల్ తెరపైకి వస్తున్నాయి. ముందుగా ప్రేక్షకులను సీట్ ఎడ్జ్పై కూర్చోబెట్టే 6 థ్రిల్లర్ సినిమాలు, సిరీస్ల వివరాలను చూద్దాం.
1. దాయరా (Daayra) – నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)
ప్రముఖ దర్శకురాలు మేఘనా గుల్జార్ తెరకెక్కించిన పవర్ఫుల్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ చిత్రం 'దాయరా'. ఇందులో మలయాళ స్టార్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్, బాలీవుడ్ అగ్ర నటి కరీనా కపూర్ ఖాన్ ముఖాముఖి తలపడనున్నారు.
నలుగురు అత్యాచార నిందితులను డీసీపీ రమణ్ కుమార్ (పృథ్వీరాజ్) బృందం ఎన్కౌంటర్ చేయడంతో ఆయన రాత్రికి రాత్రే ప్రజల దృష్టిలో హీరో అయిపోతారు. అయితే అది నిజమైన ఎన్కౌంటరా లేక బూటకపు ఎన్కౌంటరా అనే కోణంలో విజిలెన్స్ అధికారిణి డీసీపీ అజూని కోహ్లీ (కరీనా కపూర్) విచారణ చేపట్టడంతో రమణ్ కష్టాలు మొదలవుతాయి.
2. స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్: ఆఫ్టర్ డార్క్ (Student Of The Year: After Dark) – జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar)
యువతను ఆకట్టుకునే టీన్ మిస్టరీ, క్యాంపస్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ ఇది. బాలీవుడ్ యంగ్ బ్యూటీ షనాయా కపూర్ ఇందులో ప్రధాన పాత్ర పోషించారు. తన కవల సోదరి ఆయేషా అనుమానాస్పద మరణం వెనుక ఉన్న నిజాన్ని వెలికితీసేందుకు అదితి (షనాయా కపూర్) స్వయంగా రంగంలోకి దిగుతుంది.
ఆయేషా స్థానంలో ఒక ప్రముఖ బోర్డింగ్ స్కూల్లో చేరి 'స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్' పోటీలో పాల్గొంటుంది. విచారణ సాగేకొద్దీ ఆ స్కూల్లోని చీకటి రహస్యాలు, విద్యార్థుల మధ్య ఉన్న శత్రుత్వాలు బయటపడి అదితిని మరిన్ని చిక్కుల్లో పడేస్తాయి.
3. బాంద్రా (Bandra) – జీ5 (ZEE5)
మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా భాటియా, మలయాళ నటుడు దిలీప్ జంటగా నటించిన హై-వోల్టేజ్ క్రైమ్, రివెంజ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'బాంద్రా'. 90వ దశకంలో బాలీవుడ్ను ఏలిన స్టార్ హీరోయిన్ తారా జానకి (తమన్నా) మిస్టీరియస్ మరణం వెనుక ఉన్న రహస్యాలను ఓ యువ ఫిల్మ్ మేకర్ తవ్వడం ప్రారంభిస్తాడు.
ఒక నిర్మాత వేధింపులు తట్టుకోలేక తార కేరళకు వెళ్లి శక్తివంతమైన వ్యాపారవేత్త ఆల (దిలీప్)తో కొత్త జీవితం ప్రారంభించిందని, కానీ ఆ నిర్మాత కేరళ వచ్చి తారను హత్య చేశాడని తెలుస్తుంది. ప్రియురాలి మరణంతో రగిలిపోయిన ఆల, ఆ క్రైమ్ సిండికేట్పై ఎలా ప్రతీకారం తీర్చుకున్నాడనేదే అసలు కథ.
4. హార్ట్ల్యాండ్ (Heartland) – నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)
హాలీవుడ్ నటి జెస్సికా చాస్టెయిన్ ప్రధాన పాత్రలో రూపొందిన గ్రిప్పింగ్ మిస్టరీ క్రైమ్ డ్రామా సిరీస్ 'హార్ట్ల్యాండ్'. దాదాపు రెండు దశాబ్దాల పాటు సంగీత ప్రపంచానికి దూరంగా ఉన్న మాజీ కంట్రీ మ్యూజిక్ స్టార్ మిస్టీ జోన్స్ (జెస్సికా చాస్టెయిన్), తన మేనకోడలు చార్లీ హార్ట్ (కార్టర్ ఫెయిత్) అదృశ్యం కావడంతో నాష్విల్లేకు తిరిగి వస్తుంది.
అదృశ్యం కేసు కాస్తా మర్డర్ ఇన్వెస్టిగేషన్గా మారడంతో మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీలోని చీకటి కోణాలతో పాటు మిస్టీ దాచుకున్న గతం కూడా బయటపడుతుంది.
5. 12 12 12 – ఆపిల్ టీవీ (Apple TV)
జేమీ డోర్నన్, ఆంథోనీ మాకీ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఉత్కంఠభరితమైన హీస్ట్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ '12 12 12'. జ్యూరిచ్ నగరంలో జరిగిన ఒక భారీ బ్యాంక్ దోపిడీ చుట్టూ మూడు వేర్వేరు టైమ్లైన్లలో (దోపిడీకి 12 నెలల ముందు, దోపిడీ జరిగిన 12 గంటలు, ఆ తర్వాతి 12 రోజులు) కథ సాగుతుంది.
పక్కా ప్లాన్తో దోపిడీకి పాల్పడిన క్రిమినల్ (జేమీ డోర్నన్)ను పట్టుకోవడానికి, ఒక మాజీ ఎఫ్బీఐ ఏజెంట్ (ఆంథోనీ మాకీ) వేటాడే దొంగాట ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తుంది.
6. మర్డర్ ఇన్ గలీసియా (Murder in Galicia) – నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)
వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిన ట్రూ క్రైమ్, మిస్టరీ థ్రిల్లర్ సిరీస్ ఇది. అర్ధరాత్రి ఒక మహిళపై జరిగిన దారుణ దాడి కేసును ఒక మహిళా సర్జెంట్ విచారిస్తుంది.
విచారణలో భాగంగా మొదట ఎంతో సాధారణంగా కనిపించిన బాధితురాలి భర్తపైనే సర్జెంట్కు అనుమానం కలుగుతుంది. లోతుగా దర్యాప్తు చేసేకొద్దీ విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వస్తాయి.
మనసును హత్తుకునే 2 ప్రత్యేక డ్రామాలు
థ్రిల్లర్లతో పాటు వైవిధ్యమైన కథాంశాలతో కూడిన రెండు భారీ డ్రామా సినిమాలు కూడా ఇదే రోజు ఓటీటీలోకి అడుగుపెడుతున్నాయి.
7. రణబాలి (Ranabaali) – నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న జంటగా రాహుల్ సాంకృత్యన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన భారీ పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా 'రణబాలి'. 1870వ దశకంలో రాయలసీమలో సంభవించిన భయంకరమైన కరువు నేపథ్యంలో ఈ కథ సాగుతుంది.
బ్రిటిష్ పాలకుల అరాచకాలకు, ధాన్యాన్ని అక్రమంగా నిల్వ చేసే వ్యాపారులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడే 'సింగనమల బొబ్బిలి రణబాలి' అనే యోధుడిగా విజయ్ దేవరకొండ, ఆయన భార్య జయమ్మగా రష్మిక మందన్న నటించారు. హాలీవుడ్ నటుడు ఆర్నాల్డ్ వోస్లూ కీలక పాత్ర పోషించిన ఈ చిత్రం తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
8. పరివారిక్ మనోరంజన్ (Parivarik ManuRanjan) – సోనీ లివ్ (Sony LIV)
విలక్షణ నటుడు పంకజ్ త్రిపాఠి, అదితి రావు హైదరి తొలిసారి కలిసి నటించిన రొమాంటిక్ కామెడీ ఫ్యామిలీ డ్రామా చిత్రం ఇది. లక్నోకు చెందిన రంజన్ (పంకజ్ త్రిపాఠి) ఎలాంటి బాధ్యతలు లేకుండా సరదాగా జీవిస్తుంటాడు. ఢిల్లీకి చెందిన ప్రాపర్టీ మేనేజర్ హెలెన్ (అదితి రావు హైదరి) తో కలిసి ఒక పాత హవేలీలో ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.
భిన్న మనస్తత్వాలు గల వీరిద్దరి మధ్య గొడవలు కాస్తా ప్రేమగా మారుతున్న తరుణంలో, ఇరుగుపొరుగు వారి మాటలు, అకస్మాత్తుగా మొదలైన పోలీస్ విచారణ వారి బంధాన్ని చిక్కుల్లో పడేస్తాయి.
భిన్న భాషలు, వైవిధ్యమైన జోనర్లతో నవంబర్ 13న డిజిటల్ స్క్రీన్పై సందడి చేయనున్న ఈ 8 చిత్రాలు, సిరీస్లలో మీకు నచ్చిన వాటిని వాచ్లిస్ట్లో చేర్చుకుని వీకెండ్ వినోదాన్ని ఆస్వాదించండి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More