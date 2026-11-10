Dorothy: ఈ సినిమాను జీవితంలో మళ్లీ చూడను.. ఆ రెండున్నర గంటలు అత్యుత్తమమైనవి: నెట్ఫ్లిక్స్ మూవీపై మలయాళ నటుడి కామెంట్స్
Dorothy: బ్లాక్బస్టర్ 'ప్రేమలు' చిత్రంతో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన యంగ్ యాక్టర్ సంగీత్ ప్రతాప్ తాజాగా కోలీవుడ్ డైరెక్టర్ కార్తీక్ సుబ్బరాజు తెరకెక్కించిన 'డోరోతీ' సినిమాపై చేసిన కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశమవుతున్నాయి. ఈ మూవీని జీవితంలో ఎప్పటికీ మళ్లీ చూడనని చెప్పి ఆశ్చర్యపరిచారు.
Dorothy: మలయాళంలో రూ. 100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి బాక్సాఫీస్ సంచలనం సృష్టించిన 'ప్రేమలు' (Premalu) సినిమాతో యువతలో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్న నటుడు సంగీత్ ప్రతాప్. ప్రతిభావంతుడైన ఈ యంగ్ యాక్టర్ తాజాగా మూవీ 'డోరోతీ' (Dorothy) సినిమా చూసి సోషల్ మీడియా వేదికగా ఎమోషనల్ నోట్ పంచుకున్నారు. అయితే ఈ సినిమాను తాను జీవితంలో మళ్లీ ఎప్పటికీ చూడబోనని ప్రకటించడం అందరినీ విస్తుపోయేలా చేసింది. అతడు ఎందుకిలా అన్నాడో చూడండి.
‘డోరోతీ’ని మళ్లీ ఎందుకు చూడనన్నారంటే?
కార్తీక్ సుబ్బరాజు దర్శకత్వంలో కీర్తి సురేష్, సనంత్, రిషికాంత్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన 'డోరోతీ' సినిమాను చూసిన సంగీత్ ప్రతాప్ దానిపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.
ఈ సినిమాను మళ్లీ చూడకపోవడానికి గల విచిత్రమైన కారణాన్ని వివరిస్తూ.. "నేను 'డోరోతీ' సినిమాను మళ్లీ ఎప్పటికీ చూడకూడదని నిర్ణయించుకున్నాను. ఈ సినిమా నా జీవితంలోనే అత్యుత్తమ రెండున్నర గంటల అనుభూతిని అందించింది. మొదటిసారి ఈ సినిమా చూసినప్పుడు కలిగిన ఆ అపూర్వమైన మ్యాజిక్ను, రెండోసారి చూస్తే ఏదీ భర్తీ చేయలేదని నాకు తెలుసు" అని సంగీత్ ప్రతాప్ రాసుకొచ్చారు.
‘డోరోతీ’ సినిమా కథేంటి?
కార్తీక్ సుబ్బరాజు తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా తమిళనాడులోని మదురై గ్రామీణ నేపథ్యం, పురుషాధిక్యత, కులపిచ్చి ఉన్న సమాజం చుట్టూ తిరుగుతుంది. సనంత్ (సుబ్బు), రిషికాంత్ (కార్తి) ప్రాణస్నేహితులు. వీరి జీవితాల్లోకి డోరోతీ (కీర్తి సురేష్) అనే అందమైన అమ్మాయి ప్రవేశించడంతో కథ ఊహించని మలుపులు తిరుగుతుంది.
పక్కా రూరల్ యాక్షన్ డ్రామాగా ప్రారంభమయ్యే ఈ సినిమాలో సుబ్బు పాత్ర ట్రాన్స్వుమన్ (Trans woman) గా మారడం, తన నిజమైన గుర్తింపును వెల్లడించడం సినిమాకే పెద్ద ఆశ్చర్యకరమైన ట్విస్ట్. సమాజంలో ట్రాన్స్జెండర్లపై ఉన్న వివక్ష, విషపూరిత పురుషాధిక్యతను ఎంతో ధైర్యంగా, సున్నితంగా ఆవిష్కరించడంతో ఈ చిత్రం LGBTQIA+ కమ్యూనిటీ ఆధారిత చిత్రాల్లో సరికొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పింది.
ఈ చిత్రానికి 83 ఏళ్ల సంగీత మాస్ట్రో ఇళయరాజా అందించిన అద్భుతమైన పాటలు, నేపథ్య సంగీతం, తిరునావుక్కరసు సినిమాటోగ్రఫీ ప్రాణం పోశాయి. సెప్టెంబర్ 11న ప్రతిష్టాత్మక టొరంటో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ (TIFF) లో ప్రీమియర్ అయిన ఈ చిత్రం, సెప్టెంబర్ 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలైంది.
ప్రసిద్ధ తమిళ ఫిల్మ్ ఎనలిస్ట్ శ్రీధర్ పిళ్లై తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ చిత్రం కేవలం థియేట్రికల్ రన్ ద్వారానే భారీ లాభాలను ఆర్జించింది. మల్టీప్లెక్స్లలోనే కాకుండా టైర్-2, టైర్-3 నగరాల ప్రజల ఆదరణ పొందడం విశేషం. ఒక వైవిధ్యమైన సినిమా ప్రేక్షకుడి మనసును ఎంత లోతుగా తాకగలదో సంగీత్ ప్రతాప్ చేసిన ఈ కామెంట్స్ నిరూపిస్తున్నాయి.
ఎవరీ సంగీత్ ప్రతాప్?
మలయాళ చిత్రసీమ నుంచి వచ్చిన సంగీత్ ప్రతాప్ 'ప్రేమలు' చిత్రంలో తనదైన కామెడీ టైమింగ్, సహజ నటనతో సౌత్ ఇండియా అంతటా ఆకట్టుకున్నారు.
'ప్రేమలు' విజయం తర్వాత 'బెత్లెహెం కుటుంబ యూనిట్' మూవీలో నటించిన ఆయన.. ఇటీవల సెప్టెంబర్లో విడుదలైన 'ఇట్స్ ఎ మెడికల్ మిరకిల్' చిత్రంతో హీరోగా కూడా అరంగేట్రం చేశారు. నవంబర్ 4న సంగీత్ ప్రతాప్-ఆన్సీ దంపతులకు పండంటి ఆడబిడ్డ జన్మించడంతో ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ పండుగ వాతావరణం నెలకొంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More