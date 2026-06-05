Dhurandhar 2 OTT Release: ఈరోజు ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన రూ.1850 కోట్ల బ్లాక్బస్టర్ ధురంధర్ 2..ఇక వీకెండ్ ప్లాన్స్ క్యాన్సిల్
Dhurandhar 2 OTT Release: రణ్వీర్ సింగ్, ఆదిత్య ధర్ కాంబోలో వచ్చిన హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ డ్రామా 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' (Dhurandhar: The Revenge) ఓటీటీ ఆడియన్స్ ముందుకు వచ్చేసింది. జియోహాట్స్టార్లో థియేట్రికల్ వెర్షన్లో లేని కొన్ని అన్కట్ సీన్లను యాడ్ చేసి స్ట్రీమింగ్కు తీసుకొచ్చారు.
Dhurandhar 2 OTT Release: బాలీవుడ్ ఎనర్జిటిక్ హీరో రణ్వీర్ సింగ్ సరికొత్త యాక్షన్ అవతార్లో నటించిన మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ ‘ధురంధర్: ది రివెంజ్’ ఓటీటీ వేదికగా ప్రేక్షకులను పలకరించింది. ప్రముఖ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ జియోహాట్స్టార్లో ఈ మూవీ ఇప్పుడు సరికొత్త హంగులతో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. థియేటర్లలో రిలీజైన వెర్షన్ కంటే.. బోనస్ ఫుటేజ్ యాడ్ చేసి మరీ డిజిటల్ ఆడియన్స్కు పక్కా యాక్షన్ ట్రీట్ ఇస్తున్నారు మేకర్స్.
లైవ్ స్ట్రీమింగ్ బెడిసికొట్టడంతో..
జియోహాట్స్టార్ మొదట ధురంధర్ 2 సినిమాను సరికొత్తగా 'లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ప్రీమియర్' పద్ధతిలో రిలీజ్ చేసింది. అంటే మనం టీవీలో సినిమా చూసినట్లు.. వాళ్లు ఫిక్స్ చేసిన టైమ్కి మాత్రమే సినిమా లైవ్ టెలికాస్ట్ అయ్యేలా ప్లాన్ చేశారు.
అయితే ఈ వింత ప్రయోగం నెటిజన్లకు విపరీతమైన కోపం తెప్పించింది. "డబ్బులు కట్టి సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నాక కూడా మాకిష్టమైన టైమ్లో సినిమా చూసుకోనివ్వరా?" అంటూ ఎక్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్లలో జియోహాట్స్టార్ మీద ఓ రేంజ్లో ట్రోల్స్ వర్షం కురిపించారు.
డ్యామేజ్ కంట్రోల్.. అందుకే ఈ ఎక్స్ట్రా సీన్స్
సబ్స్క్రైబర్ల కోపాన్ని చల్లబర్చడానికి ఓటీటీ యాజమాన్యం వెంటనే అలర్ట్ అయింది. నెగెటివిటీ వ్యాప్తి చెందకముందే డ్యామేజ్ కంట్రోల్ ప్లాన్ స్టార్ట్ చేసింది. అందులో భాగంగా లైవ్ స్ట్రీమింగ్ పద్ధతిని పక్కనపెట్టి, రెగ్యులర్ ఆన్-డిమాండ్ (ఎప్పుడైనా చూసుకునే) పద్ధతిలోకి సినిమాను మార్చేసింది.
అంతేకాదు ఆడియన్స్ను శాంత పరచడానికి.. థియేటర్లలో సెన్సార్ వల్ల కట్ చేసిన కొన్ని కీలకమైన యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్, బిహైండ్ ద సీన్స్ ఫుటేజ్ను ఈ వెర్షన్లో యాడ్ చేశారు. "ఆడియన్స్ కంప్లైంట్స్ను పాజిటివ్గా తీసుకుని, సినిమా ఇంటెన్సిటీ ఎక్కడా తగ్గకుండా ఉండేందుకే ఈ బోనస్ సీన్స్ జత చేశాం" అని జియో స్టూడియోస్ టీమ్ కవర్ చేసుకుంది. ఈ అదనపు సీన్లతో రణ్వీర్ క్యారెక్టర్ డెప్త్ మరింత బాగా ఎలివేట్ అయింది.
తెలుగు ఆడియన్స్కు ఫుల్ కిక్
సాధారణంగా మన తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామాలు అంటే ఎంతో క్రేజ్ ఉంటుంది. 'కేజీఎఫ్', 'సలార్' లాంటి పక్కా రస్టిక్ సినిమాలను ఇష్టపడే వారికి 'ధురంధర్' బెస్ట్ ఛాయిస్ కానుంది. ఈ సినిమాలో ఆర్ మాధవన్, సంజయ్ దత్ లాంటి మనకు తెలిసిన స్టార్స్ ఉండటం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సినిమా మీద ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
‘ఉరి’ సినిమా ఫేమ్ డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ టేకింగ్ ఈ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్కు మెయిన్ హైలైట్. వీకెండ్ వచ్చేస్తుండటంతో, ఇంట్లోనే కూర్చుని అదిరిపోయే యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చూడాలనుకునే వాళ్లకి ఈ అన్కట్ వెర్షన్ ఫుల్ మీల్స్ లాంటిది. ఈ వీకెండ్ ఏ ప్లాన్స్ ఉన్నా క్యాన్సిల్ చేసుకొని ధురంధర్ 2 చూసేయండి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
‘ధురంధర్: ది రివెంజ్’ ఏ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది?
ఈ హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమా ప్రముఖ డిజిటల్ వేదిక జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar) లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
జియోహాట్స్టార్ ఈ సినిమాలో కొత్తగా ఏం యాడ్ చేసింది?
థియేట్రికల్ వెర్షన్లో లేని కొన్ని స్పెషల్ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్, డిలీట్ చేసిన సీన్లను (Bonus Footage) ఆడియన్స్ కోసం ఈ ఓటీటీ వెర్షన్లో ఎక్స్ట్రాగా జోడించారు.
‘ధురంధర్’ సినిమాకు డైరెక్టర్ ఎవరు?
‘ఉరి: ది సర్జికల్ స్ట్రైక్’ సినిమాతో నేషనల్ అవార్డు గెలుచుకున్న డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ ఈ భారీ యాక్షన్ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More