OTT Horror: ఓటీటీలోని ఈ 5 సౌత్ హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమాలు వణుకు పుట్టిస్తాయి.. ఒంటరిగా చూసే ధైర్యం ఉందా?
OTT Horror: సౌత్ హారర్ సినిమాలకు ఓటీటీలో మంచి క్రేజ్ ఉంది. ముఖ్యంగా ‘మసూద’, ‘విరూపాక్ష’, ‘మా ఊరి పొలిమేర’, ‘అంధకారం’, ‘13B / యవరుమ్ నలం’ చిత్రాలు విమర్శకుల ప్రశంసలతో పాటు 7 కంటే ఎక్కువ ఐఎండీబీ రేటింగ్ సాధించాయి. ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ 5 మాస్టర్ పీస్ హారర్ థ్రిల్లర్ల విశేషాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
OTT Horror: సాధారణ హారర్ సినిమాల మాదిరిగా కేవలం సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్తో కాకుండా, బలమైన కథనం, ఉత్కంఠభరితమైన స్క్రీన్ప్లేతో భయపెట్టే చిత్రాలే ప్రేక్షకుల మదిలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతాయి. అలాంటి కోవకు చెందిన 5 అత్యుత్తమ సౌత్ ఇండస్ట్రీకి చెందిన హారర్, సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ల జాబితా ఇక్కడ ఉంది. అవి ఏ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయో చూడండి.
1. మసూద (Masooda) – IMDb రేటింగ్: 7.2 / 10
తెలుగులో ఇటీవలి కాలంలో వచ్చిన అత్యంత భయానక హారర్ చిత్రాలలో 'మసూద' అగ్రస్థానంలో నిలుస్తుంది. దర్శకుడు సాయి కిరణ్ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రంలో సంగీత, తిరువీర్, కావ్య కళ్యాణ్రామ్, శుభలేఖ సుధాకర్ కీలక పాత్రలు పోషించారు.
ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో పనిచేసే గోపి (తిరువీర్) పక్కింట్లో నీలం (సంగీత) తన కుమార్తె నజియాతో కలిసి నివసిస్తుంటుంది. ఒకరోజు నజియా అకస్మాత్తుగా వింతగా, భయానకంగా ప్రవర్తించడం మొదలుపెడుతుంది. తన కూతురికి ఏదో దుష్టశక్తి ఆవహించిందని గ్రహించిన తల్లికి సాయం చేయడానికి గోపి ముందుకు వస్తాడు. ఆ తర్వాత వారి జీవితాల్లో చోటుచేసుకునే వరుస భయానక సంఘటనలు ప్రేక్షకులకు గూస్బంప్స్ తెప్పిస్తాయి. ఈ సినిమాను అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో చూడొచ్చు.
2. విరూపాక్ష (Virupaksha) – IMDb రేటింగ్: 7.2 / 10
సాయి ధరమ్ తేజ్, సంయుక్త మీనన్ జంటగా కార్తీక్ వర్మ దండు దర్శకత్వంలో రూపొందిన బ్లాక్బస్టర్ మిస్టరీ హారర్ థ్రిల్లర్ 'విరూపాక్ష'. రాజీవ్ కనకాల, సునీల్, బ్రహ్మాజీ, అజయ్, రవికృష్ణ ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు.
1990వ దశకంలో రుద్రవనం అనే గ్రామంలో చేతబడులు చేస్తున్నారనే అనుమానంతో ఒక కుటుంబాన్ని గ్రామస్తులు సజీవ దహనం చేస్తారు. ఆ ఘటన జరిగిన కొన్నేళ్లకు ఆ ఊరిలో వరుసగా అంతుచిక్కని రీతిలో, అత్యంత భయానకంగా మరణాలు సంభవిస్తుంటాయి. సరిగ్గా అదే సమయంలో గ్రామానికి వచ్చిన సూర్య (సాయి ధరమ్ తేజ్) ఆ మరణాల వెనుక ఉన్న మిస్టరీని ఛేదించే ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఈ క్రమంలో ఆ గ్రామానికి ఉన్న పురాతన శాపం, విస్తుపోయే రహస్యాలు బయటపడతాయి. నెట్ఫ్లిక్స్ లో మూవీని చూడొచ్చు.
3. మా ఊరి పొలిమేర (Maa Oori Polimera) – IMDb రేటింగ్: 7.2 / 10
సత్యం రాజేష్, సాహితీ దాసరి, బాలాదిత్య ప్రధాన పాత్రల్లో డాక్టర్ అనిల్ విశ్వనాథ్ తెరకెక్కించిన రూరల్ హారర్ థ్రిల్లర్ 'మా ఊరి పొలిమేర'. చిన్న సినిమాగా ఓటీటీలో విడుదలై సంచలన విజయం సాధించింది.
పల్లెటూరి నేపథ్యంలో చేతబడులు, క్షుద్రపూజలు, అతీంద్రియ శక్తుల చుట్టూ ఈ కథ సాగుతుంది. గ్రామంలో అకస్మాత్తుగా జరిగే కొన్ని వింత, భయానక సంఘటనలు అందరినీ ఆందోళనకు గురిచేస్తాయి. కథ ముందుకు సాగేకొద్దీ ఆ ఘటనల వెనుక ఉన్న అసలు నిజాలు, ఊహించని మలుపులు ప్రేక్షకులను చివరి నిమిషం వరకు కట్టిపడేస్తాయి. జియోహాట్స్టార్ లో చూడొచ్చు.
4. అంధగారం (Andhaghaaram) – IMDb రేటింగ్: 7.5 / 10
అర్జున్ దాస్, పూజా రామచంద్రన్, వినోద్ కిషన్ ప్రధాన పాత్రల్లో వి. విఘ్నరాజన్ దర్శకత్వం వహించిన సూపర్ నేచురల్ సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్ 'అంధగారం'. మూడు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో నివసించే ముగ్గురు వ్యక్తుల జీవితాల చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది.
ఆ ముగ్గురి జీవితాల్లోనూ అర్థం కాని రీతిలో కొన్ని వింత, భయానక సంఘటనలు ఎదురవుతుంటాయి. మొదట ఆ మూడు కథలకు ఎలాంటి సంబంధం లేదనిపించినా, కథ లోతుల్లోకి వెళ్లేకొద్దీ వారి మధ్య ఉన్న ఒక భయంకరమైన లింక్ బయటపడుతుంది. ఇందులోని సస్పెన్స్, స్క్రీన్ప్లే ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తాయి. నెట్ఫ్లిక్స్ లో అందుబాటులో ఉంది.
5. 13B / యవరుమ్ నాలం (Yavarum Nalam) – IMDb రేటింగ్: 7.4 / 10
ఆర్. మాధవన్, నీతూ చంద్ర, సచిన్ ఖేడేకర్ ప్రధాన పాత్రల్లో విక్రమ్ కె. కుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఎవర్గ్రీన్ క్లాసిక్ హారర్ థ్రిల్లర్ ఇది. తెలుగులో ‘13B’గా, తమిళంలో ‘యవరుమ్ నాలం’గా, హిందీలో ‘13B: ఫియర్ హాజ్ ఎ న్యూ అడ్రస్’ పేరుతో విడుదలై ఘనవిజయం సాధించింది.
మనోహర్ (మాధవన్) తన కుటుంబంతో కలిసి ఎంతో ఆశగా కొనుగోలు చేసిన కొత్త అపార్ట్మెంట్ (నంబర్ 13B) లోకి అడుగుపెడతాడు. మొదట అంతా బాగానే ఉన్నా, ఆ ఇంట్లోని టీవీలో ప్రసారమయ్యే ఒక సీరియల్ ద్వారా వింత అనుభవాలు మొదలవుతాయి. ఆ సీరియల్లో ఏం జరిగితే, అచ్చం అదే సంఘటనలు మాధవన్ నిజ జీవితంలో, తన కుటుంబ సభ్యులకు జరుగుతుంటాయి. అసలు ఆ టీవీ సీరియల్కు, వారి ఇంటికి ఉన్న భయంకరమైన గతం ఏమిటనేదే ఈ సినిమా అసలు కథ. అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో చూడొచ్చు.
ఈ వీకెండ్లో ఇంట్లోనే ఉండి థ్రిల్లింగ్ అనుభూతిని పొందాలనుకుంటే, పైన చెప్పిన 5 హారర్ చిత్రాల్లో మీరు ఇప్పటివరకు చూడని సినిమాలను వెంటనే వాచ్లిస్ట్లో చేర్చుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More