    OTT Trending: ఓటీటీలో అదరగొడుతున్న వార్ డ్రామా.. ఎగబడి చూసేస్తున్న జనాలు.. ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్.. మీరు చూశారా?

    OTT Trending: ఇండో-పాక్ వార్ నేపథ్యంలో వచ్చిన దేశభక్తి సినిమా ‘బోర్డర్ 2’ ఓటీటీలో అదరగొడుతోంది. థియేటర్లలో బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచిన ఈ మూవీ, ఇప్పుడు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ లోనూ సత్తాచాటుతోంది. ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్ గా ఈ చిత్రం కొనసాగుతోంది.

    Mar 22, 2026, 19:45:14 IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఓటీటీలో దేశభక్తి సినిమా ‘బోర్డర్ 2’ అదరగొడుతోంది. థియేటర్లలో బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచిన ఈ ఇండో-పాక్ వార్ డ్రామా, ఇప్పుడు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ లోనూ దూసుకెళ్తోంది. ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్ గా కొనసాగుతోంది. ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ను ఓటీటీ లవర్స్ తెగ చూసేస్తున్నారు.

    ఓటీటీ ట్రెండింగ్ లో బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ (x)

    బోర్డర్ 2 ఓటీటీ

    బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ ‘బోర్డర్ 2’ పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. మార్చి 20, 2026న ఈ సినిమా డిజిటల్ డెబ్యూ చేసింది. ఇప్పుడు ఈ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ లో ఈ మూవీ ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్ గా కొనసాగుతోంది. డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ లో టాప్ లేపుతోంది.

    రూ.464 కోట్లు

    బోర్డర్ 2 మూవీ థియేటర్లలో అదరగొట్టింది. బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసింది. ఏకంగా రూ.464 కోట్లు కొల్లగొట్టింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వసూళ్లలో దూసుకెళ్లింది. ఈ ఇండో-పాక్ వార్ డ్రామా మూవీలో సన్నీ డియోల్, వరుణ్ ధావన్, అహాన్ శెట్టి, దిల్జీత్ దోసాంజ్ కీలక పాత్రలు పోషించారు.

    లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ గా

    1971 ఇండో-పాక్ యుద్ధ నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథలో.. ఆర్మీ మేజర్ హోషియార్ సింగ్ దహియాగా వరుణ్ ధావన్, నేవీ లెఫ్టినెంట్ కమాండర్ ఎంఎస్ రావత్‌గా అహాన్ శెట్టి, ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆఫీసర్ నిర్మల్ జిత్ సింగ్‌గా దిల్జీత్ దోసాంజ్ నటించారు. వారికి సీనియర్‌గా లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ ఫతే సింగ్ కాలేర్ పాత్రలో సన్నీ డియోల్ మరోసారి తన గంభీరమైన నటనతో ఆకట్టుకున్నారు.

    వార్ మూవీగా రికార్డు

    బోర్డర్ 2 మూవీ కలెక్షన్ల పరంగా ఓ రికార్డు ఖాతాలో వేసుకుంది. 2026 జనవరి 23న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించింది. హృతిక్ రోషన్ ‘ఫైటర్’, విక్కీ కౌశల్ ‘ఉరి’, అక్షయ్ కుమార్ ‘కేసరి’ వంటి చిత్రాలను అధిగమించి భారతీయ సినీ చరిత్రలోనే అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన వార్ ఫిల్మ్‌గా బోర్డర్ 2 నిలిచింది.

    ఇండో-పాక్ యుద్ధం

    1971 ఇండో-పాక్ యుద్ధం నేపథ్యంలో సాగే మూవీనే బోర్డర్ 2. ఇండియన్ ఫిల్మ్ హిస్టరీలో ఐకానిక్ గా నిలిచిన సినిమాల్లో బోర్డర్ ఒకటి. దీనికి సీక్వెల్ గా బోర్డర్ 2 సినిమా వచ్చింది. థియేటర్లలో ఆడియన్స్ ను మెప్పించింది ఈ మూవీ. భారత త్రివిధ దళాలకు ఇది సరైన ట్రిబ్యూట్ అని కామెంట్లు వస్తున్నాయి. ఈ సినిమాకు ఐఎండీబీలో 7.1 రేటింగ్ ఉంది.

