బోర్డర్ 2 బాక్సాఫీస్ ధమాకా- 4 రోజుల్లోనే 250 కోట్లు దాటిన సన్నీ డియోల్ మూవీ-సల్మాన్ ఖాన్ సినిమా ఔట్
సన్నీ డియోల్ లీడ్ రోల్ ప్లే చేసిన బోర్డర్ 2 మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర దూసుకుపోతోంది. సండే, ఆ తర్వాత రిపబ్లిక్ డే హాలీడేస్ కలిసి రావడంతో కలెక్షన్లు కుమ్మేసింది. నాలుగు రోజుల్లోనే రు.250 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు ఖాతాలో వేసుకుంది. సల్మాన్ ఖాన్ సికిందర్ లైఫ్ టైమ్ కలెక్షన్లను బోర్డర్ 2 దాటేసింది.
1971 ఇండో-పాక్ వార్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన బోర్డర్ 2 బాక్సాఫీస్ దగ్గర దుమ్ము రేపుతోంది. సండే, రిపబ్లిక్ డే హాలీడేస్ కలిసి రావడంతో వసూళ్లు అదరగొట్టింది. నాలుగు రోజుల్లోనే బోర్డర్ 2 మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.250 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు ఖాతాలో వేసుకుంది.
బోర్డర్ 2 కలెక్షన్లు
భారీ అంచనాలతో థియేటర్లలోకి వచ్చిన బోర్డర్ 2 హైప్ ను కొనసాగిస్తోంది. ఫస్ట్ డే నుంచే బాక్సాఫీస్ మోత మోగిస్తోంది. పాజిటివ్ టాక్ తో ఈ సినిమా సాగిపోతోంది. బోర్డర్ 2 మూవీ నాలుగో రోజు (జనవరి 26) రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా రూ.59 కోట్ల కలెక్షన్లు సాధించింది.
మొత్తం వసూళ్లు
'బోర్డర్ 2' భారీ ఓపెనింగ్ అందుకుంది. ట్రేడ్ అనలిస్ట్ సక్నిల్క్ ప్రకారం ఈ మూవీ ఫస్ట్ డే రూ.30 కోట్ల నెట్ వసూలు చేసింది. ఆ తర్వాత మూడు రోజుల్లోనూ అదరగొట్టింది. నాలుగో రోజు అంటే సోమవారం రూ.59 కోట్లు ఖాతాలో వేసుకుంది. దీంతో బోర్డర్ 2 ఇండియా నెట్ కలెక్షన్లు రూ.180 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. ఈ గ్రాస్ రూ.212.5 కోట్లుగా ఉంది.
ఇక ప్రపంచవ్యాప్తంగానూ బోర్డర్ 2 దూకుడు కొనసాగుతోంది. విదేశాల్లోనూ ఈ మూవీకి మంచి ఆదరణ దక్కుతోంది. నాలుగు రోజుల తర్వాత బోర్డర్ 2 కలెక్షన్లు వరల్డ్ వైడ్ గా రూ.251 కోట్లుగా ఉన్నాయి.
ఈ సినిమాలను దాటి
బోర్డర్ 2 కేవలం నాలుగు రోజుల్లోనే సల్మాన్ ఖాన్ సికిందర్, అజయ్ దేవగన్ రైడ్ 2 మూవీ లైఫ్ టైమ్ కలెక్షన్లను దాటేసింది. సికిందర్ రూ.184 కోట్లు, రైడ్ 2 రూ.243 కోట్లు సాధించాయి. ఇప్పుడు రూ.251 కోట్లతో బోర్డర్ 2 మూవీ సికిందర్, రైడ్ 2ను దాటేసింది. ఈ మూవీ త్వరలోనే రూ.300 కోట్ల క్లబ్ లో చేరే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
బోర్డర్ 2 గురించి
1997లో వచ్చిన క్లాసిక్ మూవీ బోర్డర్ కు సీక్వెల్ గా ఇప్పుడు బోర్డర్ 2 వచ్చింది. ఇందులో సన్నీ డియోల్, వరుణ్ ధావన్, దిల్జిత్ దోసాంజ్, అహాన్ శెట్టి తదితరులు నటించారు. పాజిటివ్ మౌత్ టాక్ తో బోర్డర్ 2 కు మంచి ఆదరణ దక్కుతోంది. ముఖ్యంగా ఇండో-పాక్ యుద్ధం నేపథ్యంలో వచ్చే సీన్లు గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తున్నాయి. మన భారత త్రివిధ దళాలకు బోర్డర్ 2 మూవీ మంచి ట్రిబ్యూట్ అనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈ సినిమా సన్నీ డియోల్ కు అదిరే కమ్ బ్యాక్ అనే కామెంట్లు వస్తున్నాయి.