Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఓటీటీలో ఈ వీకెండ్ తెలుగు, హిందీ, మలయాళం భాషల్లో మిస్ కాకుండా చూడాల్సిన మూవీస్ ఇవే.. ఆ రెండు తెలుగు సినిమాలు కూడా..

    ఓటీటీలో ఈ వీకెండ్ తెలుగు, హిందీ, మలయాళం భాషలకు చెందిన ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చాయి. వీటిని నెట్‌ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో, జీ5లాంటి ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్ లో చూడొచ్చు. ముఖ్యంగా తెలుగులో రెండు మూవీస్ మిస్ కావద్దు.

    Published on: Jan 15, 2026 2:23 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మరో వీకెండ్ వచ్చేస్తోంది. మరి ఈసారి ఇంట్లోనే కూర్చుని కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు చూడాలనుకునేవారి కోసం ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్ సిద్ధమయ్యాయి. ఈ వారం (జనవరి 16, 2026) యాక్షన్, కామెడీ, థ్రిల్లర్, హారర్.. ఇలా అన్ని రకాల జానర్లలో కంటెంట్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇంకా వస్తోంది. ఫర్హాన్ అక్తర్ నుంచి మమ్ముట్టి వరకు.. స్టార్ల సినిమాలు మీ స్మాల్ స్క్రీన్‌పై సందడి చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాయి. ఆ లిస్ట్ ఏంటో చూసేయండి.

    ఓటీటీలో ఈ వీకెండ్ తెలుగు, హిందీ, మలయాళం భాషల్లో మిస్ కాకుండా చూడాల్సిన మూవీస్ ఇవే.. ఆ రెండు తెలుగు సినిమాలు కూడా..
    ఓటీటీలో ఈ వీకెండ్ తెలుగు, హిందీ, మలయాళం భాషల్లో మిస్ కాకుండా చూడాల్సిన మూవీస్ ఇవే.. ఆ రెండు తెలుగు సినిమాలు కూడా..

    దండోరా - అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో

    తెలుగు సినిమా దండోరా థియేటర్లలో రిలీజైన 20 రోజుల్లోనే అంటే బుధవారం (జనవరి 14) నుంచే స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. శివాజీ, బిందు మాధవిలాంటి వాళ్లు నటించిన ఈ సినిమాకు థియేటర్లలో అంతంతమాత్రం రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఓటీటీలో ఈ వీకెండ్ చూడటానికి మంచి ఛాయిస్.

    గుర్రం పాపిరెడ్డి - జీ5 ఓటీటీ

    నరేష్ అగస్త్య, ఫరియా అబ్దుల్లా జంటగా నటించిన ఈ తెలుగు క్రైమ్ కామెడీ మూవీ ఈ శుక్రవారం (జనవరి 16) నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. శవాలను తారుమారు చేసే ఒక వింతైన స్కీమ్ చుట్టూ తిరిగే ఈ కథ ఆద్యంతం నవ్వులు పూయిస్తుంది. జీ5 ఓటీటీలో చూడొచ్చు.

    120 బహదూర్ - అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో

    1962 నాటి చైనా-భారత్ యుద్ధం ఆధారంగా తెరకెక్కిన నిజ జీవిత గాథ ఈ 120 బహదూర్. మేజర్ షైతాన్ సింగ్ భాటి (ఫర్హాన్ అక్తర్) నాయకత్వంలోని 13 కుమావోన్ రెజిమెంట్.. కేవలం 120 మంది సైనికులతో వేలమంది చైనా సైనికులను ‘రెజాంగ్ లా’ యుద్ధంలో ఎలా నిలువరించారన్నదే ఈ సినిమా కథ. దేశభక్తి ఉప్పొంగే ఈ సినిమాను ప్రైమ్ వీడియోలో శుక్రవారం (జనవరి 16) నుంచి చూడొచ్చు.

    కలంకావల్ - సోనీ లివ్

    మలయాళ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో నటించిన పోలీస్ ప్రొసీజరల్ థ్రిల్లర్ ఇది. కేరళలో సంచలనం సృష్టించిన ‘సైనైడ్ మోహన్’ కేసు ఆధారంగా దీన్ని రూపొందించారు. ఇందులో మమ్ముట్టి సీరియల్ కిల్లర్‌గా కనిపిస్తుండగా, వినాయకన్ పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా నటించాడు.

    భ.భ.బా - జీ5 ఓటీటీ

    దిలీప్ హీరోగా నటించిన ఈ మలయాళ కామెడీ థ్రిల్లర్‌లో.. ఒక సామాన్యుడు కేరళ ముఖ్యమంత్రిని కిడ్నాప్ చేయడం అనే క్రేజీ పాయింట్‌తో కథ సాగుతుంది. మోహన్‌లాల్ ఇందులో క్రైమ్ బాస్‌గా అతిథి పాత్రలో మెరవడం విశేషం. వినీత్ శ్రీనివాసన్ ఇందులో దర్యాప్తు అధికారిగా కనిపిస్తారు. జీ5 ఓటీటీలో చూడొచ్చు.

    సఫియా/సఫ్దర్ - జీ5 ఓటీటీ

    నసీరుద్దీన్ షా, అదితి సుబేది నటించిన ఈ హిందీ మూవీ ఒక భావోద్వేగభరితమైన కథ. సమాజం విధించిన కట్టుబాట్లను ఎదిరించి తన ఉనికి కోసం పోరాడే ఒక యువతి ప్రయాణమే ఈ సినిమా. జీ5 ఓటీటీలో చూడొచ్చు.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/ఓటీటీలో ఈ వీకెండ్ తెలుగు, హిందీ, మలయాళం భాషల్లో మిస్ కాకుండా చూడాల్సిన మూవీస్ ఇవే.. ఆ రెండు తెలుగు సినిమాలు కూడా..
    News/Entertainment/ఓటీటీలో ఈ వీకెండ్ తెలుగు, హిందీ, మలయాళం భాషల్లో మిస్ కాకుండా చూడాల్సిన మూవీస్ ఇవే.. ఆ రెండు తెలుగు సినిమాలు కూడా..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes