    పసుపు అంటిన 10 రూపాయల నోటు కోసం వేట- ఆస్కార్ విన్నర్ చంద్రబోస్ రిలీజ్ చేసిన పైసావాలా ట్రైలర్

    తెలుగులో లేటెస్ట్‌గా తెరకెక్కిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ పైసావాలా. అధ్విక్ అలియాస్ రాజేష్ బెజ్జంకి, శ్రీధర్, సృజనక్షిత, పి. అన్షు కీలక పాత్రలు పోషించిన పైసావాలా ట్రైలర్‌ను తాజాగా ఆస్కార్ విన్నర్ చంద్రబోస్ రిలీజ్ చేశారు. పసుపు అంటిన పది రూపాయల నోటు కోసం సాగే వేటలా పైసావాలా ఉంది.

    Published on: Dec 03, 2025 9:06 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    తెలుగు ప్రేక్షకులు ఇప్పుడు స్టార్ ఇమేజ్‌ కంటే కంటెంట్‌కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే చిన్న హీరోలు, కొత్త దర్శకులు కూడా ధైర్యంగా డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్‌లతో సినిమాలు తెరకెక్కిస్తున్నారు. అలా ఓ డిఫరెంట్‌ కంటెంట్‌తో రాబోతున్న చిత్రమే ‘పైసావాలా’.

    పసుపు అంటిన 10 రూపాయల నోటు కోసం వేట- ఆస్కార్ విన్నర్ చంద్రబోస్ రిలీజ్ చేసిన పైసావాలా ట్రైలర్
    క్రైమ్ థ్రిల్లర్ డ్రామాగా

    క్రైమ్ థ్రిల్లర్ డ్రామాగా

    పైసావాలా సినిమా టాలీవుడ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ డ్రామాగా తెరకెక్కింది. ఈ సినిమాలో అధ్విక్ అలియాస్ రాజేష్ బెజ్జంకి, శ్రీధర్, సృజనక్షిత, పి. అన్షు ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. పైసావాలా చిత్రానికి కె. నవీన్ తేజస్ దర్శకత్వం వహించారు.

    సంయుక్తంగా నిర్మించి

    ఏఆర్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ క్రియేషన్స్, వీకేఎం మూవీస్ బ్యానర్స్‌పై పైసావాల సినిమాను నిర్మించారు. ఈ చిత్రానికి నూనెల పైడిరాజు, కె. నవీన్ తేజస్, పిజె దేవి సంయుక్తంగా నిర్మాతలుగా వ్యవహరించారు.

    చంద్రబోస్ చేతుల మీదుగా

    ఇప్పటికే ఈ చిత్రం నుంచి విడుదలైన పాటలకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభించింది. ఇక తాజాగా పైసావాలా ట్రైలర్‌ను ప్రముఖ గీత రచయిత, ఆస్కార్‌ అవార్డు గ్రహిత చంద్రబోస్ రిలీజ్‌ చేశారు. డిసెంబర్ 2న తన చేతుల మీదుగా పైసావాలా ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసిన చంద్రబోస్ చిత్ర బృందానికి ఆల్‌ ది బెస్ట్‌ చెప్పారు.

    పసుపు అంటిన పది రూపాయల చుట్టూ

    ఇకపోతే పైసావాలా ట్రైలర్‌ విషయానికొస్తే.. పసుపు అంటిన పది రూపాయల నోటు చుట్టూ సాగుతుంది. ఆ పది రూపాయల నోటు కోసం అందరూ వేట కొనసాగిస్తారు. అది ఒక హవాలా నోటు అని ట్రైలర్ చూస్తే తెలుస్తోంది.

    హవాలా నోటు ఉంది

    “హవాలా నోటు తీసుకొస్తున్న ఎమ్మెల్యే బామ్మర్దికి యాక్సిడెంట్ అయింది. ఫోన్, పర్సు మిస్సింగ్.. అందులో హవాలా నోటు ఉంది. ఆ పని నీవల్లే అవుతుంది” అని ఓ గ్యాంగ్‌.. హీరోకి చెప్పే సీన్‌తో పైసావాలా ట్రైలర్ స్టార్ట్ అవుతుంది.

    ఎవరు నిందితులు

    పసుపు అంటిన పది రూపాయల నోటు కోసం వేర్వేరు గ్యాంగ్‌లు తలపడటం, హత్యలు, కొత్త కొత్త పాత్రల ఎంట్రీలతో ట్రైలర్ ఆసక్తికరంగా సాగుతుంది. చివర్లో తొమ్మిది మంది పాత్రలను చూపిస్తూ “వీళ్లలో అసలు నిందితుడు ఎవరు?” అని సస్పెన్స్‌ను పెంచుతూ ట్రైలర్ ముగిసింది.

    ఎమోషనల్, క్రైమ్ ఎలిమెంట్స్

    పైసావాలా సినిమాలో క్రైమ్, ఎమోషనల్, డ్రామా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదిలా ఉంటే, పైసావాలా సినిమాకు నగేష్ గౌరీష్ సంగీతం అందించారు. అలాగే, గౌతమ్ వాయిలాడ సినిమాటోగ్రఫీ, ఎంజే సూర్య ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు చేపట్టారు.

    పైసావాలా రిలీజ్ డేట్

    సినిమాటోగ్రఫీ, ఎడిటింగ్, సంగీతం పైసావాలా ట్రైలర్‌ను మరింత ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దాయి. ఈ థ్రిల్లర్ డ్రామా పైసావాలా డిసెంబర్ 12న థియేటర్లలో విడుదలై ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

