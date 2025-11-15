Edit Profile
    డబ్బు విలువ చెప్పే పైసా పైసా పాట రిలీజ్.. ఆకట్టుకుంటోన్న పైసావాలా మూవీలోని రెండో లిరికల్ సాంగ్!

    చిల్డ్రన్స్ డే సందర్భంగా నవంబర్ 14న విడుదలైన పాట పైసా పైసా. అధ్విక్ అలియాస్ రాజేష్ బెజ్జంకి, శ్రీధర్, సృజనాక్షిత, పి. అన్షు పొన్నచన్ మెయిన్ లీడ్ రోల్స్ చేసిన పైసావాలా నుంచి రెండో పాటగా నిన్న పైసా పైసా సాంగ్ రిలీజ్ అయింది. సబరి మ్యూజిక్ ద్వారా రిలీజ్ అయిన పైసా పైసా పాట వివరాలపై లుక్కేద్దాం.

    Published on: Nov 15, 2025 4:52 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderbad
    అధ్విక్ అలియాస్ రాజేష్ బెజ్జంకి, శ్రీధర్, సృజనాక్షిత, పి. అన్షు పొన్నచన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న లేటెస్ట్ టాలీవుడ్ చిత్రం ‘పైసావాలా’. ఈ పైసావాలా సినిమాకు కె. నవీన్ తేజస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అలాగే, పైసావాలా మూవీని ఏఆర్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ క్రియేషన్స్, వీకేఎం మూవీస్ బ్యానర్స్‌పై నూనెల పైడిరాజు, కె. నవీన్ తేజస్, పిజె దేవి నిర్మిస్తున్నారు.

    డబ్బు విలువ చెప్పే పైసా పైసా పాట రిలీజ్.. ఆకట్టుకుంటోన్న పైసావాలా మూవీలోని రెండో లిరికల్ సాంగ్!
    పైసావాల నుంచి రెండో సాంగ్

    ఇప్పటికే ఈ పైసావాలా చిత్రం నుంచి ‘ఏమైందిదో గాని ..’ లిరికల్‌ సాంగ్‌ విడుదల అయింది. ఆ ‘ఏమైందిదో గాని ..’ పాటకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభించింది. ఇప్పుడు తాజాగా నిన్న (నవంబర్ 14) ఈ సినిమా పైసావాలా నుంచి రెండో పాటను రిలీజ్ చేశారు.

    పైసా పైసా సాంగ్ రిలీజ్

    విశాఖపట్నంలోని సిద్ధార్థ డిగ్రీ కాలేజీలో పైసావాలా మూవీ రెండో పాటను విడుదల చేశారు మేకర్స్. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన పైసావాలా సెకండ్ లిరికల్ సాంగ్ ‘పైసా పైసా’ లాంచ్ కార్యక్రమానికి హీరో అధ్విక్, దర్శకుడు కె. నవీన్ తేజస్, నిర్మాతలు పైడిరాజు, పి.ఎస్.ఎన్. రాజు హాజరయ్యారు.

    డబ్బుతో ఎలాంటి అవసరాలు

    ‘జీవుల మనుగడకు సృష్టించిన పైసా.. జీవం లేకున్నా నిర్జీవిరా పైసా’ అంటూ సాగే ఈ పాటకు నగేశ్ గౌరీష్ సంగీతం అందించారు. కాకి లక్ష్మణ్‌రెడ్డి ఈ పాటను ఎంతో బ్యూటిఫుల్‌గా ఆలపించారు. డబ్బుతో ఎలాంటి అవసరాలు ఉంటాయో తెలియజేసేలా ఈవీఆర్ అండ్ గురుబిల్లి జగదీష్ ఈ పాటను రచించారు.

    పైసావాలా రిలీజ్‌పై

    ఇదిలా ఉంటే, గౌతమ్ వాయిలాడ సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా వర్క్ చేస్తున్న పైసావాలా సినిమాకు ఎంజే సూర్య ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టారు. అలాగే, పైసావాలా సినిమాను త్వరలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు మేకర్స్ తెలిపారు.

    పైసావాలా నటీనటులు

    ఇకపోతే పైసావాలా సినిమాలో రాజేష్ బెజ్జంకి, పీ శ్రీధర్, సృజనాక్షిత, అన్షు పొన్నచన్‌తోపాటు నూనెల పైడిరాజు, ఎమ్ సంజన, వుకోటి వెంకటేశ్వరావు (నాని), గుడివాడ శ్రీనివాసరావు తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు.

    శబరి మ్యూజిక్ ద్వారా

    ఇక పైసావాలా సినిమా నుంచి నిన్న రిలీజ్ అయిన పైసా పైసా సాంగ్‌ను శబరి మ్యూజిక్ ద్వారా విడుదల చేశారు. నవంబర్ 14న చిల్డ్రన్స్ డే సందర్భంగా స్పెషల్‌గా రిలీజ్ చేసిన పైసా పైసా పాటకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. లిరిక్స్ ఆకట్టుకునేలా, అర్థవంతంగా, డబ్బు విలువ నేటి కాలంలో ఎలా ఉందో పాటతో చెప్పారని కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి.

