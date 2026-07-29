Pallaburusu Teaser: పళ్లబురుసు టీజర్.. తెలంగాణ బ్యాక్డ్రాప్లో అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ మూవీ.. తండ్రీకొడుకులు, ఓ టూత్బ్రష్
Pallaburusu Teaser: తెలంగాణ బ్యాక్డ్రాప్ లో అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ పళ్లబురుసు పేరుతో ఓ సరికొత్త మూవీ తీసుకొస్తోంది. ఆగస్ట్ 14న రిలీజ్ కానున్న ఈ సినిమా టీజర్ ను తాజాగా మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. తండ్రీకొడుకుల కామెడీతో ఈ టీజర్ ఫన్నీగా సాగిపోయింది.
Pallaburusu Teaser: ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో రూపుదిద్దుకుంటున్న విలేజ్ రొమాంటిక్ కామెడీ ఫిల్మ్ 'పళ్లబురుసు' టీజర్ అఫీషియల్గా విడుదలైంది. సుధాకర్ రెడ్డి, సీనియర్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ మురళీధర్ గౌడ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ చిన్న బడ్జెట్ సినిమా టీజర్ అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ రైడ్లా సాగుతూ ఆడియన్స్ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. గతంలో ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్, గ్లింప్స్తో మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసిన ఈ చిత్రం.. ఇప్పుడు టీజర్తో ప్రమోషన్ల డోస్ మరింత పెంచేసింది.
ఒక్క టూత్బ్రష్ చుట్టూ తండ్రీకొడుకుల రచ్చ..
ఒక విలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్లో తండ్రీకొడుకుల మధ్య సాగే డిఫరెంట్ అండ్ ఫన్నీ కథతో ఈ సినిమాను డైరెక్టర్ ఉదయ్ చౌహాన్ తెరకెక్కించారు. నాన్న తన కొడుకుని ఒక పళ్లబురుసు (టూత్బ్రష్) కొనివ్వమని పదే పదే అడుగుతుంటాడు. కానీ కొడుకు మాత్రం తన సొంత ఆర్థిక సమస్యలతో సతమతమవుతుంటాడు.
ఈ చిన్న టూత్బ్రష్ పాయింట్ చుట్టూ తండ్రీకొడుకుల మధ్య నడిచే సంభాషణలు, కామెడీ గొడవలు పక్కా గ్రామీణ హాస్యంతో థియేటర్లలో నవ్వుల పువ్వులు పూయించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. మురళీధర్ గౌడ్ తన మార్క్ తెలంగాణ యాస, నటనతో ఈ క్యారెక్టర్కి ప్రాణం పోశారు.
బార్బర్ లవ్ స్టోరీ.. ప్రజ్వల్, గోమతి సబ్ప్లాట్!
తండ్రీకొడుకుల కథతో పాటు ఊరిలోని ఒక బార్బర్ జీవితం, అతని ప్రేమ అడ్వెంచర్స్ చుట్టూ సాగే మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్ప్లాట్ ఈ సినిమాలో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది. ప్రజ్వల్, గోమతి ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రల్లో కనిపిస్తూ తమ మార్క్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అందించనున్నారు. పక్కా లోకల్ ఎలిమెంట్స్, నేచురల్ లొకేషన్లు, పల్లెటూరి పాత్రలతో డైరెక్టర్ ఉదయ్ చౌహాన్ ఈ సినిమాను చాలా రియలిస్టిక్గా ప్రెజెంట్ చేశారు.
అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యాకింగ్..
అక్కినేని నాగార్జున నేతృత్వంలోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ఎప్పుడూ వైవిధ్యమైన, కంటెంట్ ఉన్న చిన్న సినిమాలను ప్రోత్సహించడంలో ముందుంటుంది. గతంలో 'ఉయ్యాల జంపాల' వంటి బ్లాక్బస్టర్ రూరల్ డ్రామాలను అందించిన ఈ సంస్థ, ఇప్పుడు 'పళ్లబురుసు' లాంటి కాన్సెప్ట్ ఓరియెంటెడ్ ఫన్ ఎంటర్టైనర్కు బ్యాకింగ్ ఇవ్వడం సినిమాపై నమ్మకాన్ని పెంచుతోంది.
ఈ చిత్రానికి 'లవ్ స్టోరీ' ఫేమ్ పవన్ సీహెచ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఆయన అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ టీజర్లోని కామెడీ సీన్లను మరింత ఎలివేట్ చేసింది. ఎపిక్ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై ఆదిత్య పిట్టి, వివేక్ కృష్ణాని ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.
ఆగస్టు 14న గ్రాండ్ రిలీజ్.. ఇండిపెండెన్స్ డే రేసులో ‘పళ్లబురుసు’
ఈ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఫన్ రైడర్ మూవీని ఆగస్టు 14, 2026న స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ (Independence Day) లాంగ్ వీకెండ్ కానుకగా థియేటర్లలో గ్రాండ్గా విడుదల చేయడానికి మేకర్స్ ప్లాన్ చేశారు.
లాంగ్ వీకెండ్ అడ్వాంటేజ్ ఉండటంతో పాటు రూరల్ కామెడీలకు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ నుంచి మంచి డిమాండ్ ఉన్నందున, బాక్సాఫీస్ దగ్గర 'పళ్లబురుసు' మంచి మ్యాజిక్ చేస్తుందని సినీ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More