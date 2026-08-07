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    Pallaburusu Trailer: టూత్‌బ్రష్ కొనివ్వని కొడుకుపై తండ్రి కేసు.. నవ్విస్తూనే కంటతడి పెట్టిస్తున్న పళ్లబురుసు ట్రైలర్

    Pallaburusu Trailer: తెలుగులో మరో తెలంగాణ బ్యాక్‌డ్రాప్ రూరల్ కామెడీ డ్రామా వస్తోంది. ఈ సినిమా పేరు పళ్లబురుసు. తనకు టూత్ బ్రష్ కొనివ్వని కొడుకుపై తండ్రి చేసే న్యాయ పోరాటమే ఈ సినిమా కథ. నవ్విస్తూనే కంటతడి పెట్టిస్తోందీ మూవీ ట్రైలర్.

    Published on: Aug 7, 2026, 16:07:11 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Pallaburusu Trailer: అక్కినేని నాగార్జునకు చెందిన ప్రతిష్టాత్మక నిర్మాణ సంస్థ 'అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్' సమర్పణలో తెరకెక్కిన రూరల్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్ 'పళ్లబురుసు' థియేట్రికల్ ట్రైలర్ ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. 'బలగం' ఫేమ్ సుధాకర్ రెడ్డి, మురళీధర్ గౌడ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ను మేకర్స్ గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేశారు. ఒక పళ్లబురుసు (టూత్‌బ్రష్) చుట్టూ తిరిగే తండ్రీకొడుకుల విచిత్రమైన డ్రామా ప్రేక్షకులను విపరీతంగా అలరిస్తోంది.

    Pallaburusu Trailer: టూత్‌బ్రష్ కొనివ్వని కొడుకుపై తండ్రి కేసు.. నవ్విస్తూనే కంటతడి పెట్టిస్తున్న పళ్లబురుసు ట్రైలర్
    Pallaburusu Trailer: టూత్‌బ్రష్ కొనివ్వని కొడుకుపై తండ్రి కేసు.. నవ్విస్తూనే కంటతడి పెట్టిస్తున్న పళ్లబురుసు ట్రైలర్

    బ్రష్ కొనివ్వలేదని పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు

    పల్లెటూరి బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో సాగే ఈ పళ్లబురుసు మూవీ కథలో 68 ఏళ్ల వృద్ధుడు తన కొడుకుని పళ్లబురుసు కొనివ్వమని పదే పదే అడుగుతాడు. కుటుంబ బాధ్యతల్లో మునిగిపోయిన కొడుకు ఆ చిన్న కోరికను పట్టించుకోకపోవడంతో, తండ్రి ఏకంగా కోర్టు మెట్లు ఎక్కి కొడుకుపై పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు పెడతాడు.

    పోలీసులు, జడ్జీలు ఈ చిత్రమైన కేసు చూసి షాక్ అవ్వడంతో ట్రైలర్ మొదలవుతుంది. ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా హిలేరియస్ ఫన్ ఎలిమెంట్స్‌తో నడిస్తే, సెకండ్ హాఫ్ తండ్రీకొడుకుల మధ్య ఉన్న భావోద్వేగమైన గ్యాప్‌ను హృద్యంగా ఆవిష్కరించింది.

    మిత్రుల పిల్లలు తమ తండ్రులను బాగా చూసుకుంటుంటే, తన కొడుకు మాత్రం చిన్న బ్రష్ కూడా కొనివ్వకపోవడం ఆ వృద్ధుడిని తీవ్రంగా కలిచివేస్తుంది. మురళీధర్ గౌడ్, సుధాకర్ రెడ్డి కొడుకు, తండ్రి పాత్రల్లో తమ సహజసిద్ధమైన నటనతో సీన్లను నెక్స్ట్ లెవెల్‌కి తీసుకెళ్లారు.

    'బలగం' కాంబో మళ్లీ కలిసింది

    'బలగం' సినిమాలో తమ అద్భుతమైన నటనతో ఆడియన్స్‌ని ఏడిపించి నవ్వించిన సుధాకర్ రెడ్డి, మురళీధర్ గౌడ్ ఈ చిత్రంలో తండ్రీకొడుకులుగా మళ్లీ పోటీపడి నటించారు. విలేజ్ కల్చర్, తెలంగాణ నేటివిటీని ప్రతిబింబించేలా డైరెక్టర్ ఉదయ్ చౌహాన్ ఈ కథను మలిచిన తీరు ప్రమోషనల్ కంటెంట్‌లో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

    కేవలం తండ్రీకొడుకుల డ్రామా మాత్రమే కాకుండా, ఈ సినిమాలో ప్రజ్వల్ యాద్మ, గోమతి రెడ్డి జంటగా నటించిన క్యూట్ లవ్ ట్రాక్ కూడా హైలైట్‌గా నిలవనుంది. కిరణ్ మాచా ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించి వినోదాన్ని పంచనున్నారు.

    ఆగస్టు 14న ఇండిపెండెన్స్ డే కానుకగా బిగ్ రిలీజ్

    స్వతంత్ర దినోత్సవ కానుకగా ఆగస్టు 14, 2026న ఈ సినిమాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల చేయడానికి మేకర్స్ ప్లాన్ చేశారు. ఎపిక్ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై ఆదిత్య పిట్టీ, వివేక్ కృష్ణాని ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను నిర్మిస్తుండగా, నాగార్జున అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పకుడిగా వ్యవహరిస్తుండటంతో సినిమాపై ట్రేడ్ వర్గాల్లో మంచి అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి.

    'లవ్ స్టోరీ' చిత్రానికి మైండ్ బ్లాకింగ్ మ్యూజిక్ ఇచ్చిన పవన్ సీహెచ్ ఈ సినిమాకు అందించిన సంగీతం, నేపథ్య సంగీతం ప్రాణంగా నిలవనున్నాయి. వినోద్ కె. బంగారి కెమెరా వర్క్ పల్లెటూరి అందాలను నేచురల్‌గా క్యాప్చర్ చేసింది.

    ఇప్పటికే కింగ్ నాగార్జున, నాగచైతన్య ఈ సినిమా ప్రమోషన్లలో భాగమై పోస్టర్లు, టీజర్లను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. పక్కా లోకల్ ఫ్లేవర్‌తో, హార్ట్ టచింగ్ ఎమోషన్స్‌తో వస్తున్న 'పళ్లబురుసు' ఈ లాంగ్ వీకెండ్‌లో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ హృదయాలను గెలుచుకోవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Pallaburusu Trailer: టూత్‌బ్రష్ కొనివ్వని కొడుకుపై తండ్రి కేసు.. నవ్విస్తూనే కంటతడి పెట్టిస్తున్న పళ్లబురుసు ట్రైలర్
    Home/Entertainment/Pallaburusu Trailer: టూత్‌బ్రష్ కొనివ్వని కొడుకుపై తండ్రి కేసు.. నవ్విస్తూనే కంటతడి పెట్టిస్తున్న పళ్లబురుసు ట్రైలర్
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