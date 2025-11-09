బలగం తర్వాత మళ్లీ ఆ ఫీలింగ్ ఇచ్చిన సినిమా ఇదే, ఊర్లోకి వెళ్లినట్లుంది.. రచయిత, దర్శకుడు, నటుడు బీవీఎస్ రవి కామెంట్స్
రచయితగా, దర్శకుడిగా, నటుడిగా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు బీవీఎస్ రవి. హీరో తిరువీర్ నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో మూవీ సక్సెస్ మీట్కు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన డైరెక్టర్ బీవీఎస్ రవి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. బలగం తర్వాత అలాంటి ఫీలింగ్ ఇచ్చిన సినిమా ఇదేనన్నారు.
రచయితగా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసిన బీవీఎస్ రవి తర్వాత దర్శకుడిగా, నటుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. రీసెంట్గా హీరో తిరువీర్ నటించిన రూరల్ బ్యాక్డ్రాప్ కామెడీ చిత్రం ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో సక్సెస్ మీట్కు బీవీఎస్ రవి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.
ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో టాక్
అయితే, టీనా శ్రావ్య హీరోయిన్గా చేసిన ఈ సినిమాకు రాహుల్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వం వహించారు. సందీప్ అగరం, అష్మిక రెడ్డి కలిసి నిర్మించిన ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో మూవీ నవంబర్ 7న థియేటర్లలో విడుదలై మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంటోంది.
ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో బ్లాక్ బస్టర్ ఫన్ షో
ఈ నేపథ్యంలోనే నవంబర్ 8న ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో బ్లాక్ బస్టర్ ఫన్ షో అంటూ సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి అతిథిగా హాజరైన డైరెక్టర్ బీవీఎస్ రవి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. అవి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
చిన్న చిత్రాలు బతకాలి అంటుంటారు
దర్శకుడు, రచయిత, నటుడు బీవీఎస్ రవి మాట్లాడుతూ .. "‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’ అనేది మీడియా సినిమా. చిన్న చిత్రాలు బతకాలి అని అంతా అంటుంటారు. మంచి చిత్రాన్ని అందరూ ముందుండి నడిపిస్తుంటారు. పెద్ద బ్యానర్స్ చిన్న చిత్రాల్ని సులభంగానే రిలీజ్ చేస్తారు. కానీ కొత్త, చిన్న నిర్మాతలు తీసే చిన్న సినిమాల్ని రిలీజ్ చేయడం కష్టం" అని అన్నారు.
ఎన్నో కష్టాలు పడి ఈ స్థాయికి
"ఇలా అభిరుచి ఉన్న నిర్మాతల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తే మరిన్ని మంచి చిత్రాలు వస్తాయి. చిన్న చిత్రాలు ఆడితే కొత్త హీరోలు, దర్శకులకు అవకాశాలు వస్తాయి. తిరువీర్, టీనా శ్రావ్య, రోహన్ అందరూ అద్బుతంగా చేశారు. తిరువీర్ ఎంతో క్రమశిక్షణ ఉన్న నటుడు. ఎన్నో కష్టాలు పడి ఇంత స్థాయికి వచ్చాడు" అని బీవీఎస్ రవి తెలిపారు.
చాలా అవార్డులు వస్తాయి
"సినిమాకు వెళ్లినట్టుగా కాకుండా.. ఊర్లోకి వెళ్లినట్టు చూసినట్టుగా ఉంటుంది ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో మూవీ ఉంది. ‘బలగం’ తరువాత మళ్లీ ఆ ఫీలింగ్ ఇచ్చిన చిత్రమిదే ‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’. ఈ మూవీకి చాలా అవార్డులు వస్తాయి" అని డైరెక్టర్ బీవీఎస్ రవి అభిప్రాయపడ్డారు.
సినిమాకు ప్రాణం పోస్తాడు
"సురేష్ బొబ్బిలి అద్భుతమైన సంగీత దర్శకుడు. తన మ్యూజిక్తో సురేష్ బొబ్బిలి సినిమాకు ప్రాణం పోస్తాడు. రాహుల్ ఈ మూవీని అద్భుతంగా తీశాడు. రెండో మూవీని కూడా సందీప్కే చేసి పెట్టు" అని రచయిత బీవీఎస్ రవి చెప్పుకొచ్చారు.
మీడియాకు నచ్చిన చిత్రం
"కొత్త నిర్మాతలు ఇలాంటి మంచి చిత్రాలు తీసినప్పుడు అందరూ చూసి సపోర్ట్ చేయండి. ఇది మీడియాకు నచ్చిన చిత్రం.. మీడియాకు నచ్చిందంటే ఆ సినిమా కచ్చితంగా బాగుంటుందని అర్థం" అని నటుడు బీవీఎస్ రవి వెల్లడించారు.
