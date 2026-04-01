Paternity Leave: మగాళ్లకు ఆ సెలవులు ఎందుకు ఇవ్వరని పార్లమెంట్లో అడిగిన ఎంపీ.. భర్తను చూసి గర్వపడుతున్న నటి పరిణీతి
Paternity Leave: ఇండియాలో 'పితృత్వ సెలవుల'ను (Paternity Leave) చట్టబద్ధమైన హక్కుగా గుర్తించాలని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఎంపీ రాఘవ్ చద్దా పార్లమెంటులో గళమెత్తారు. తన భర్త చేసిన ఈ ప్రతిపాదనపై నటి పరిణీతి చోప్రా సోషల్ మీడియా వేదికగా హర్షం వ్యక్తం చేసింది.
బాలీవుడ్ నటి పరిణీతి చోప్రా తన భర్త, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఎంపీ రాఘవ్ చద్దాపై ప్రశంసల జల్లు కురిపించింది. పార్లమెంటు సమావేశాల్లో భాగంగా రాఘవ్ చద్దా పితృత్వ సెలవుల అంశాన్ని లేవనెత్తారు. పిల్లల పెంపకంలో తల్లిదండ్రులు ఇద్దరికీ సమాన బాధ్యత ఉంటుందని, అందుకే తండ్రులకు కూడా సెలవులు ఇచ్చేలా చట్టపరమైన గుర్తింపు ఉండాలని ఆయన వాదించారు. ఈ ప్రసంగానికి సంబంధించిన వీడియోను పరిణీతి తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో షేర్ చేస్తూ, భావోద్వేగపూరితమైన సందేశాన్ని రాసింది.
ఓ తండ్రిలా మాట్లాడారు
రాఘవ్ చద్దా ప్రసంగాన్ని ఉద్దేశించి పరిణీతి చోప్రా ఇలా రాసింది. "నా ప్రియమైన భర్త.. మీరు ఈరోజు కేవలం ఒక ఎంపీగా మాత్రమే కాకుండా, ప్రతిరోజూ నేను చూస్తున్న ఒక తండ్రిగా మాట్లాడారు. మన బిడ్డకు తల్లిదండ్రులు ఇద్దరి తోడ్పాటు అవసరమని మనం ఎన్నోసార్లు చర్చించుకున్నాం. మీరు ఈరోజు మాట్లాడింది కేవలం ఒక పాలసీ గురించి కాదు.. మన బిడ్డను మీరు పెంచుతున్న విధానం, అడగకపోయినా బాధ్యతలు పంచుకునే మీ తత్వం నుంచి వచ్చిన మాటలు ఇవి. పెంపకం అనేది ఒకరికి అప్పగించే పని కాదు.. అది ఇద్దరూ పంచుకోవాల్సిన బాధ్యత అని మీరు నిరూపించారు" అని అభిప్రాయపడింది.
"తల్లితో పాటు తండ్రికి కూడా పునర్జన్మే"
పరిణీతి తన సందేశంలో మరిన్ని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది. "బిడ్డ పుట్టినప్పుడు కేవలం ఒక మహిళకు మాత్రమే తల్లిగా పునర్జన్మ లభించదు.. ఒక పురుషుడికి కూడా తండ్రిగా పునర్జన్మ లభించినట్లే. సమాజంలో ఎంతోమంది తల్లులు ఈ బాధ్యతను ఒంటరిగా మోస్తున్నారు. తండ్రి మద్దతు లేని ఇళ్లు ఎన్నో ఉన్నాయి. అలాంటి తల్లుల ఒంటరితనాన్ని మీరు పార్లమెంటు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఈ చొరవ వల్ల కనీసం కొద్దిమంది తల్లులకైనా అండ లభించినా, అది మనకు లభించిన పెద్ద విజయమే. మంచి తండ్రిగా, మంచి నాయకుడిగా ఉన్నందుకు మీకు ధన్యవాదాలు. మీలోని ఈ గొప్పతనాన్ని నేను రోజూ చూస్తాను.. ఇప్పుడు దేశం కూడా చూస్తోంది," అని ఆమె రాసుకొచ్చింది.
రాఘవ్ చద్దా వాదన ఏమిటి?
పార్లమెంటులో రాఘవ్ చద్దా మాట్లాడుతూ.. పిల్లల సంరక్షణ బాధ్యత ప్రస్తుతం అధికంగా తల్లులపైనే పడుతోందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ అసమానతను తొలగించాలంటే చట్టపరమైన మార్పులు అవసరమని ఆయన కోరారు. తండ్రులకు కూడా పితృత్వ సెలవులు కల్పించడం ద్వారా కుటుంబాల్లో తల్లులకు మానసిక, శారీరక మద్దతు లభిస్తుందని ఆయన వివరించారు.
పరిణీతి చోప్రా, రాఘవ్ చద్దా 2023 మే నెలలో ఉదయ్పూర్లోని లీలా ప్యాలెస్లో అంగరంగ వైభవంగా వివాహం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. వివాహమైన రెండేళ్లకు.. అంటే అక్టోబర్ 19, 2025న ఈ జంటకు కుమారుడు 'నీర్' జన్మించాడు. అప్పటి నుంచి రాఘవ్ తన తండ్రి బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు పరిణీతి పేర్కొంది.
పరిణీతి చోప్రా తర్వాతి చిత్రం 'తలాష్'
తల్లి అయిన తర్వాత పరిణీతి చోప్రా మళ్లీ సినిమాల్లో బిజీ అవుతోంది. ఆమె తదుపరి చిత్రం 'తలాష్' (Talaash) విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. రెన్సిల్ డిసిల్వా దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాను సప్నా మల్హోత్రా, సిద్ధార్థ్ పి. మల్హోత్రా నిర్మిస్తున్నారు.
ఈ సినిమాలో తాహిర్ రాజ్ భాసిన్, జెన్నిఫర్ వింగెట్, సోనీ రజ్దాన్, సుమీత్ వ్యాస్, హర్లీన్ సేథి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది చివర్లో నెట్ఫ్లిక్స్లో ఈ మూవీ నేరుగా విడుదల కానుంది. తల్లిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత పరిణీతి చేస్తున్న మొదటి సినిమా కావడంతో దీనిపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.