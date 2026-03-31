    తండ్రులకూ సెలవులు కావాలి! పితృత్వ సెలవులపై ఎంపీ రాఘవ్ చద్దా కీలక డిమాండ్

    ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేసే తండ్రులకు కూడా పితృత్వ సెలవులను చట్టబద్ధమైన హక్కుగా మార్చాలని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఎంపీ రాఘవ్ చద్దా రాజ్యసభలో డిమాండ్ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.

    Published on: Mar 31, 2026 11:38 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    బిడ్డ పుట్టినప్పుడు కేవలం తల్లి మాత్రమే కాదు, తండ్రి కూడా ఆ పసికందు సంరక్షణలో భాగస్వామి కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే భారతదేశంలో పితృత్వ సెలవులను (Paternity Leave) చట్టబద్ధమైన హక్కుగా మార్చాలని ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (AAP) సీనియర్ నాయకుడు, రాజ్యసభ సభ్యుడు రాఘవ్ చద్దా పార్లమెంట్‌లో గట్టిగా డిమాండ్ చేశారు.

    తండ్రులకూ సెలవులు కావాలి! పితృత్వ సెలవులపై ఎంపీ రాఘవ్ చద్దా కీలక డిమాండ్ (Sansad TV)

    ప్రస్తుతం దేశంలో ఉన్న పరిస్థితులను గమనిస్తే, ప్రభుత్వ రంగంలో పితృత్వ సెలవులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కానీ ప్రైవేట్ రంగంలో దీనికి ఎటువంటి చట్టపరమైన రక్షణ లేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తమకు బిడ్డ పుట్టిన లేదా దత్తత తీసుకున్న ఆరు నెలల లోపు 15 రోజుల వేతనంతో కూడిన సెలవులను పొందేందుకు అర్హులు. అయితే ప్రైవేట్ రంగంలో ఇది కేవలం కంపెనీల సొంత విధానాలు లేదా ఉద్యోగ ఒప్పందాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంది. దీనివల్ల వివిధ కంపెనీల్లో ఈ సెలవుల విధానాలు వేర్వేరుగా ఉంటున్నాయి.

    "పిల్లలు పుట్టినప్పుడు తల్లిదండ్రులిద్దరికీ అందరూ శుభాకాంక్షలు చెబుతారు. కానీ ఆ బిడ్డను చూసుకునే పూర్తి బాధ్యత మాత్రం ఒక్క తల్లిపైనే పడుతోంది" అని రాజ్యసభ బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా రాఘవ్ చద్దా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

    "తన నవజాత శిశువును చూసుకోవడం లేదా తన ఉద్యోగాన్ని కాపాడుకోవడం.. ఈ రెండింటిలో తండ్రి ఏదో ఒకటి మాత్రమే ఎంచుకోవాల్సిన పరిస్థితి రాకూడదు. అలాగే తన భర్త మద్దతు ఏమాత్రం లేకుండా భార్య ఒంటరిగా ప్రసవ వేదనను, ఆ తర్వాతి కోలుకునే కాలాన్ని భరించడం ఏమాత్రం సరైంది కాదు" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రసవం జరిగిన వెంటనే మహిళకు తన భర్త తోడు ఎంతో అవసరమని ఆయన పేర్కొన్నారు. కేవలం బిడ్డను చూసుకోవడమే కాకుండా, తన భార్యకు అండగా నిలబడాల్సిన బాధ్యత కూడా భర్తపై ఉంటుందని, ఈ బాధ్యతను చట్టాలు కూడా గుర్తించాలని ఆయన కోరారు.

    ప్రపంచ దేశాల్లో ఎలా ఉందంటే..

    పితృత్వ సెలవులను చట్టబద్ధమైన హక్కుగా అమలు చేస్తున్న దేశాలు ప్రపంచంలో చాలానే ఉన్నాయి. అయితే ఆయా దేశాల్లో ఇచ్చే సెలవుల కాలపరిమితి, వేతనం వంటివి వేర్వేరుగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా యూరప్, లాటిన్ అమెరికా, ఆసియాలోని కొన్ని దేశాల్లో ఈ విధానం చాలా పటిష్టంగా ఉంది.

    "స్వీడన్, ఐస్‌లాండ్, జపాన్ వంటి దేశాల్లో తండ్రులకు 90 రోజుల నుండి 52 వారాల వరకు చట్టబద్ధమైన సెలవులను గ్యారెంటీగా ఇస్తున్నారు. కానీ భారతదేశంలో 90 శాతం మంది శ్రామిక శక్తి ప్రైవేట్ రంగంలోనే ఉంది. అంటే దేశంలోని అత్యధిక శాతం మంది తండ్రులకు ఈ హక్కు లభించడం లేదు" అని చద్దా గుర్తు చేశారు. అందుకే భారత్‌లో కూడా దీనిపై ఒక చట్టాన్ని తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.

    నగరాల్లో ట్రాఫిక్ కష్టాలపైనా గళం

    రాఘవ్ చద్దా కేవలం పితృత్వ సెలవుల గురించే కాకుండా దేశంలోని ఇతర కీలక సమస్యలపైనా పార్లమెంట్‌లో గళమెత్తుతున్నారు. గత వారం ఆయన రాజ్యసభలో మాట్లాడుతూ.. బెంగళూరు, ముంబై, ఢిల్లీ, పూణే వంటి మహానగరాల్లో వాహనదారులు ట్రాఫిక్‌లోనే ఏడాదికి కనీసం 100 గంటల సమయాన్ని వృథా చేస్తున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కేవలం ప్రయాణం చేయడం కాదు, ట్రాఫిక్‌లో అలా కదలకుండా ఉండిపోతున్నారని పేర్కొన్నారు.

    మనం కోల్పోతున్న ప్రతి గంటా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు తీరని నష్టమని చద్దా హెచ్చరించారు. దీనివల్ల ఉత్పాదకత దెబ్బతినడమే కాకుండా, ఇంధనం వృథా అవుతోందని, వాయు కాలుష్యం పెరిగి ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు దెబ్బతింటున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ సమస్య పరిష్కారానికి 'నేషనల్ అర్బన్ డికంజెషన్ మిషన్' (National Urban Decongestion Mission) ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. మెరుగైన ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ, స్మార్ట్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్‌మెంట్, శాస్త్రీయ పార్కింగ్ విధానాల ద్వారా ఏటా జరుగుతున్న 20 నుండి 30 బిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక నష్టాన్ని అరికట్టవచ్చని ప్రపంచ బ్యాంక్ అధ్యయనాలను ఉటంకిస్తూ ఆయన వివరించారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    భారతదేశంలో పితృత్వ సెలవులకు సంబంధించిన ప్రస్తుత చట్టం ఏమిటి?

    ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ప్రైవేట్ రంగానికి పితృత్వ సెలవులను తప్పనిసరి చేసే ప్రత్యేక చట్టం ఏదీ లేదు. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 15 రోజుల వేతనంతో కూడిన సెలవులు లభిస్తాయి.

    ఎంపీ రాఘవ్ చద్దా ప్రధాన డిమాండ్ ఏమిటి?

    ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరిగానే ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేసే తండ్రులకు కూడా పితృత్వ సెలవులను చట్టబద్ధమైన హక్కుగా మార్చాలని ఆయన కోరారు.

    ఇతర దేశాల్లో ఈ పితృత్వ సెలవులు ఎలా ఉన్నాయి?

    స్వీడన్, జపాన్, ఐస్‌లాండ్ వంటి దేశాల్లో తండ్రులకు 90 రోజుల నుండి 52 వారాల వరకు చట్టబద్ధమైన సెలవులు లభిస్తున్నాయి.

      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

