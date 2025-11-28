ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అవుతున్న పరిణీతి చోప్రా 'మష్రూమ్ టోస్ట్' రెసిపీ! తయారీ ఇలా
నటి పరిణీతి చోప్రా ఇంట్లో చేసే రుచికరమైన 'మష్రూమ్ టోస్ట్' రెసిపీ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో వైరల్గా మారింది. ఆమె భర్త, ఎంపీ రాఘవ్ చద్దా ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఈ రెసిపీని పంచుకున్నారు. బటర్, మైదా, పాలు, మష్రూమ్స్, చీజ్తో చేసే ఈ వైట్-సాస్ టోస్ట్ రెసిపీ తయారీ విధానం, నెటిజన్ల స్పందన వివరాలు ఈ కథనంలో ఉన్నాయి.
సెలబ్రిటీల వంటకాలంటే ఎవరికి ఆసక్తి ఉండదు? అందులోనూ చాలా సింపుల్గా, రుచికరంగా ఉండే రెసిపీ అయితే మరింత ఉత్సాహం ఉంటుంది. నటి పరిణీతి చోప్రా చేసిన 'మష్రూమ్ టోస్ట్' రెసిపీ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఆమె భర్త, రాజ్యసభ ఎంపీ రాఘవ్ చద్దా ఈ వంటకం గురించి పంచుకోగా, ఈ వైట్-సాస్ మష్రూమ్ మిక్స్ టోస్ట్ను ఇంట్లో ప్రయత్నించడానికి అభిమానులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
రాజ్యసభ ఎంపీ రాఘవ్ చద్దా ఇటీవలే తన భార్య పరిణీతి చోప్రాతో కలిసి తమ మొదటి బిడ్డకు స్వాగతం పలికారు. తాజాగా 'కర్లీ టేల్స్' వారి 'తేరే గల్లీ మే' ఎపిసోడ్లో పాల్గొన్న రాఘవ్ చద్దా, ఢిల్లీలోని తమ ఇంటిని ప్రేక్షకులకు చూపించారు. రాజధాని నగరంలో పచ్చదనం, విశాలమైన స్థలంతో చాలా అందంగా డిజైన్ చేసిన ఇంట్లో వారు నివసిస్తున్నారు.
ఈ సందర్భంగా, హోస్ట్ కామియా జానీకి రాఘవ్ చద్దా.. పరిణీతి చేసిన స్పెషల్ 'మష్రూమ్ టోస్ట్' వంటకాన్ని రుచి చూపించారు. మొదట ఆ వంటకం ఎలా చేస్తారో ఊహించడానికి ప్రయత్నించిన ఆప్ (AAP) నాయకుడు, చివరకు కచ్చితమైన రెసిపీ కోసం పరిణీతికి ఫోన్ చేసి కనుక్కున్నారు.
పరిణీతి చోప్రా మష్రూమ్ టోస్ట్ రెసిపీ వివరాలు
ఫోన్ కాల్లో పరిణీతి, ఈ మష్రూమ్ టోస్ట్ రెసిపీ "చాలా సులభం" అని చెప్పారు.
ముందుగా ఒక పాన్లో వెన్న వేసి, ఆ తర్వాత ఒకటి లేదా ఒకటిన్నర చెంచా మైదా కలపాలి.
తర్వాత పాలు పోసి, అది చిక్కబడి క్రీమ్లాంటి తెల్లటి సాస్ అయ్యే వరకు బాగా తిప్పాలి.
మరొక పాన్లో వెన్న వేసి, అందులో మష్రూమ్స్, ఉప్పు, మిరియాలు, వెల్లుల్లి, ఎండు మిరప ముక్కలు, ఇతర పదార్థాలు వేసి బాగా వేయించాలి.
ఆ వేయించిన మష్రూమ్స్ను ముందుగా తయారుచేసిన వైట్ సాస్లో కలపాలి.
చివరిగా, వంటకానికి మరింత రుచి, రిచ్నెస్ రావడానికి, తురుముకున్న పర్మేసన్ లేదా చెడ్దార్ చీజ్ను కలపాలి.
ఈ మష్రూమ్ మిశ్రమాన్ని వేడి చేసి, టోస్ట్ చేసిన బ్రెడ్ స్లైస్లపై లేయర్గా వేసి సర్వ్ చేయాలి.
ఈ మష్రూమ్ సాస్ మిశ్రమాన్ని చికెన్, చేపలు లేదా పన్నీర్తో కూడా తినొచ్చని పరిణీతి అదనంగా తెలిపారు.
పరిణీతి చెప్పిన ఈ రెసిపీకి ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాలామంది 'థమ్స్ అప్' చెప్పారు. ఈ వంటకాన్ని ఇంట్లో ప్రయత్నించడానికి తాము ఆసక్తిగా ఉన్నామని కామెంట్లు చేశారు. "చాలా బాగుంది, ఖచ్చితంగా దీన్ని చేస్తాను" అని ఒకరు రాయగా, "ధన్యవాదాలు. అద్భుతమైన రెసిపీ" అని మరొకరు కామెంట్ చేశారు.
రాఘవ్ చద్దా, పరిణీతి చోప్రా 2023, మే 13న ఢిల్లీలోని కపూర్తలా హౌస్లో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. అదే సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 24న రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పూర్లోని లీలా ప్యాలెస్లో హిందూ సంప్రదాయ పద్ధతిలో వారి వివాహం జరిగింది. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 19న ఈ జంటకు మొదటి బిడ్డ జన్మించాడు. వీరికి బాబు పుట్టగా, అతనికి 'నీర్' అని పేరు పెట్టారు.
