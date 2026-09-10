OTT Mystery Thriller:హాస్పిటల్ నుంచి చిన్నారి మిస్సింగ్-ఓటీటీలోకి మిస్టరీ థ్రిల్లర్-గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తున్న ట్రైలర్
OTT Mystery Thriller: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ పరిణీతి చోప్రా ఓటీటీలోకి అడుగుపెడుతోంది. ఆమె లీడ్ రోల్ ప్లే చేసిన మోస్ట్ అవైటెడ్ క్రైమ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ సిరీస్ 'షాక్: ట్రస్ట్ నో వన్' ట్రైలర్ ఇవాళ రిలీజైంది. ఈ ట్రైలర్ చూస్తే సిరీస్ లో థ్రిల్ వేరే లెవల్ లో ఉండబోతుందని అర్థమవుతోంది.
OTT Mystery Thriller: బాలీవుడ్లో వైవిధ్యమైన పాత్రలతో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి పరిణీతి చోప్రా ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్రపంచంలోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. ఆమె ప్రధాన పాత్రలో నటించిన తొలి వెబ్ సిరీస్ 'షాక్: ట్రస్ట్ నో వన్' (Shaque: Trust No One) ట్రైలర్ ఇవాళ (సెప్టెంబర్ 10) రిలీజైంది.
షాక్ ట్రస్ట్ నో వన్ ట్రైలర్
పరిణీతి చోప్రా ఓటీటీ డెబ్యూపై మంచి హైప్ ఉంది. ఇప్పుడు ఆ అంచనాలను మరింత పెంచేలా షాక్ ట్రస్ట్ నో వన్ సిరీస్ ట్రైలర్ వచ్చేసింది. ఇందులోని ట్విస్ట్ లు ఓటీటీ ఆడియన్స్ కు మంచి థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్ పీరియన్స్ అందించేలా కనిపిస్తున్నాయి.
కథ ఏమిటంటే?
ఒక తల్లి (పరిణీతి చోప్రా) హాస్పిటల్ లో పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిస్తుంది. కానీ ఆ హాస్పిటల్ బెడ్ పై నుంచి ఆ చిన్నారిని ఎవరో ఎత్తుకెళ్తారు. దీంతో తన బిడ్డ కావాలని ఆ తల్లి పోరాటం కొనసాగిస్తుంది. ఆ కిడ్నాపర్ తాను ఎత్తుకెళ్లిన పాప ఫొటోలను ఈ పేరెంట్స్ పంపిస్తాడు.
ఆ చిన్నారికి అపేక్ష అని పేరు పెట్టుకుంటారు. బిడ్డ కోసం పిచ్చిదానిలా మారిపోయిన ఆ తల్లికి కనిపించిన పిల్లలను తన పాప అనే అనుకుంటుంది. మధ్యలో రియాలిటీకి, ఇమాజినేషన్ కు తేడా తెలియకుండా పోతుందని ఆ తల్లికి డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇస్తారు.
మరి ఆ పాప దొరికిందా? ఆ తల్లి 9 ఏళ్ల పోరాటానికి ఫలితం దక్కిందా? మధ్యలో వచ్చే చేతబడి కథ ఏంటీ? అనేది షాక్ వెబ్ సిరీస్ లో చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.
ఉత్కంఠ రేపేలా
ఒక తల్లి తన తొమ్మిదేళ్ల క్రితం మిస్సయిన బిడ్డ కోసం చేసే నిరంతర పోరాటం, అన్వేషణల చుట్టూ ఈ సిరీస్ కథనం సాగుతుంది. నమ్మకానికి, అనుమానానికి మధ్య ఉండే సన్నని గీతను, మాతృత్వంలోని ఎమోషనల్ అండ్ ఆబ్సెసివ్ కోణాలను దర్శకుడు అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా ఆవిష్కరించారు.
బిడ్డ ఆచూకీకి సంబంధించిన ఆధారాలు లభిస్తున్న కొద్దీ, తన చుట్టూ ఉన్న సొంత మనుషులనే అనుమానించాల్సిన పరిస్థితి ఆ తల్లికి ఎదురవుతుంది. నిజం ఏంటి, అబద్ధం ఏంటి అనే సస్పెన్స్తో ప్రతి సన్నివేశం ప్రేక్షకుడిని నిలబెట్టేలా తీర్చిదిద్దారు.
ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్
ఈ ఉత్కంఠభరితమైన మిస్టరీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ సెప్టెంబర్ 24 నుంచి పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ప్రఖ్యాత దర్శకులు రెన్సిల్ డిసిల్వా, సిద్ధార్థ్ పి. మల్హోత్రాలు సంయుక్తంగా క్రియేట్ చేసిన ఈ సిరీస్ను ఆల్కెమీ ఫిల్మ్స్ నిర్మించింది.
ఇటీవలి కాలంలో ఓటీటీ వీక్షకులలో మిస్సింగ్ చైల్డ్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ జోనర్లకు విపరీతమైన ఆదరణ లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా నెట్ఫ్లిక్స్ ప్లాట్ఫామ్పై వచ్చే డార్క్ మిస్టరీ సిరీస్లు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. కుర్బాన్, 24 వంటి పవర్ఫుల్ థ్రిల్లర్స్ అందించిన డైరెక్టర్ రెన్సిల్ డిసిల్వా ఈ ప్రాజెక్ట్ను హ్యాండిల్ చేయడం పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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