OTT Thriller: కొండపై తెగిపడిన తల ఎవరిది? ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చిన విజయ్ సేతుపతి మిస్టరీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్
OTT Thriller: వెర్సటైల్ యాక్టింగ్ లో థియేటర్లలో ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసే విజయ్ సేతుపతి ఇప్పుడు ఓటీటీ లవర్స్ ను అలరించేందుకు వచ్చేశాడు. అతను హీరోగా నటించిన మిస్టరీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ఓటీటీలో అడుగుపెట్టింది.
ఛాలెంజింగ్ క్యారెక్టర్లను ఎంతో ఈజ్ తో చేసేస్తూ కోట్లాది మంది ఆడియన్స్ ను సంపాదించుకున్న విలక్షణ నటుడు విజయ్ సేతుపతి. ఈ తమిళ స్టార్ హీరో లీడ్ రోల్ ప్లే చేసిన ఓ మిస్టరీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. అదే.. ‘కాట్టాన్’. డైరెక్ట్ గా ఓటీటీలో రిలీజైన ఈ వెబ్ సిరీస్ థ్రిల్ అందిస్తోంది.
కాట్టాన్ ఓటీటీ
విజయ్ సేతుపతి హీరోగా నటించిన మిస్టరీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ ‘కాట్టాన్’ ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టింది. శుక్రవారం (మార్చి 27) నుంచి డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ జియోహాట్స్టార్లో ఈ సిరీస్ ను చూడొచ్చు. జియోహాట్స్టార్ స్పెషల్ గా ఈ సిరీస్ తెరకెక్కింది.
ఏడు భాషల్లో
కాట్టాన్ మిస్టరీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఏకంగా ఏడు భాషల్లో ఓటీటీలో రిలీజైంది. దీని ఒరిజినల్ తమిళ్ అయినప్పటికీ మిగతా భాషల్లో డబ్ చేశారు. తమిళ్ తో పాటు తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, బెంగాలీ, మరాఠీ, హిందీలో కాట్టాన్ ను చూడొచ్చు. ఇంకెందుకు లేటు తెలుగు ఆడియన్స్ కూడా మన భాషలో విజయ్ సేతుపతి సిరీస్ ను ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.
కొండపై తెగిపడిన తల ఎవరిది అనే మిస్టరీ చుట్టూ ఈ సిరీస్ సాగుతుంది.
