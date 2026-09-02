Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Pawan Kalyan Fan Death: పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టిన రోజు వేడుకల్లో తీవ్ర విషాదం.. అభిమాని మృతి.. హైదరాబాద్ నుంచి సొంత ఊరు వచ్చి

Pawan Kalyan Fan Death: పవన్ స్టార్, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్ డే ను ఫ్యాన్స్ పండుగలా చేసుకుంటున్నారు. కానీ ఇదే సమయంలో ఓ తీవ్ర విషాదం నెలకొంది.  అనుకోని పరిస్థితుల్లో పవన్ కళ్యాణ్ అభిమాని మృతి చెందారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్లెక్సీ కడుతూ అతను మృత్యువాత‌ పడటం విచారకరం.

Published on: Sep 2, 2026, 11:17:47 IST
By Chandu Shanigarapu
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

Pawan Kalyan Fan Death: పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు వేడుకల్లో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. అమలాపురంలోని ఒక కాలేజీ సమీపంలో పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ భారీ ఫ్లెక్స్ బ్యానర్ కడుతున్న సమయంలో ఈ దారుణం చోటుచేసుకుంది. విద్యుత్ షాక్‌కు గురై బెండముర్లంక గ్రామానికి చెందిన ప్రేమ్ కుమార్ అనే యువకుడు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.

పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టిన రోజు వేడుకల్లో తీవ్ర విషాదం.. అభిమాని మృతి.. హైదరాబాద్ నుంచి సొంత ఊరు వచ్చి (@PawanKalyan X)
పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టిన రోజు వేడుకల్లో తీవ్ర విషాదం.. అభిమాని మృతి.. హైదరాబాద్ నుంచి సొంత ఊరు వచ్చి (@PawanKalyan X)

తీవ్ర విషాదం

హైదరాబాద్‌లో ఉద్యోగం చేస్తున్న ప్రేమ్ కుమార్, తన అభిమాన కథానాయకుడి పుట్టినరోజును ఊరిలో స్నేహితులతో కలిసి గ్రాండ్‌గా జరుపుకోవాలని సొంతూరుకు వచ్చాడు. కానీ ఇలా ఊహించని ప్రమాదంతో అనంత లోకాలకు వెళ్లిపోవడంతో ఆ ప్రాంతంలో తీవ్ర విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి.

అమలాపురంలో ప్రమాదం ఎలా జరిగింది?

పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు (సెప్టెంబర్ 2) సందర్భంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అభిమానులు భారీ స్థాయిలో వేడుకలకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఇందులో భాగంగానే బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురంలో బ్యానర్లు ఏర్పాటు చేస్తుండగా ఈ దుర్ఘటన జరిగింది. ఓ అభిమాని ప్రాణాలు కోల్పోవడం షాక్ కు గురిచేస్తోంది.

హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి

బెండముర్లంకకు చెందిన ప్రేమ్ కుమార్ హైదరాబాద్‌లో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్‌డే వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు రెండు రోజుల క్రితమే స్వగ్రామానికి చేరుకున్నాడు.

హైటెన్షన్ వైర్లు తగిలి

అమలాపురంలోని ఒక కళాశాల సమీపంలో స్నేహితులతో కలిసి ప్రేమ్.. ఐరన్ ఫ్రేమ్‌తో కూడిన భారీ ఫ్లెక్స్ బ్యానర్‌ను నిలబెట్టాలని చూశాడు. అకస్మాత్తుగా పక్కనే ఉన్న హైటెన్షన్ విద్యుత్ వైర్లకు ఫ్రేమ్ తగిలింది.

తీవ్రమైన విద్యుదాఘాతానికి గురైన ప్రేమ్ కుమార్ అక్కడికక్కడే కుప్పకూలి ప్రాణాలు విడిచాడు. ఈ ప్రమాదంలో ఉన్న మరికొందరు స్నేహితులు తృటిలో ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డారు.

ఫ్లెక్సీల పిచ్చి.. ప్రాణాల మీదకు

ప్రతి ఏటా స్టార్ హీరోల పుట్టినరోజులు, సినిమా విడుదల సమయాల్లో బ్యానర్లు కడుతూ విద్యుత్ షాక్‌కు గురై ప్రాణాలు కోల్పోతున్న అభిమానుల సంఖ్య పెరుగుతోంది.

ఫ్లెక్సీలను ఎత్తుగా నిలబెట్టడానికి వాడే ఇనుప రాడ్లు లేదా అల్యూమినియం పైపులు విద్యుత్ వాహకాలుగా పనిచేస్తాయి. రాత్రి వేళల్లో లేదా విద్యుత్ లైన్లు సరిగా కనిపించని ప్రదేశాల్లో వీటిని ఏర్పాటు చేయడం అత్యంత ప్రమాదకరం.

హీరోలు చెప్పినా

పవన్ కళ్యాణ్ సహా టాలీవుడ్ ప్రముఖ హీరోలందరూ "ఫ్లెక్సీలు, కటౌట్ల పేరుతో ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకోవద్దు, సేవా కార్యక్రమాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి" అని అనేక వేదికలపై విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. కానీ ముందూవెనుక చూసుకోని అభిమానుల ఆవేశం ప్రాణాలను తీస్తోంది.

  • Chandu Shanigarapu
    ABOUT THE AUTHOR
    Chandu Shanigarapu

    చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

recommendedIcon
Home/Entertainment/Pawan Kalyan Fan Death: పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టిన రోజు వేడుకల్లో తీవ్ర విషాదం.. అభిమాని మృతి.. హైదరాబాద్ నుంచి సొంత ఊరు వచ్చి
Home/Entertainment/Pawan Kalyan Fan Death: పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టిన రోజు వేడుకల్లో తీవ్ర విషాదం.. అభిమాని మృతి.. హైదరాబాద్ నుంచి సొంత ఊరు వచ్చి
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes