OG 2 Sujeet: పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్కు గుడ్ న్యూస్.. ఓజీ 2 పనులు మొదలుపెట్టిన సుజీత్.. నాని బ్లడీ రోమియో పక్కన పెట్టి..!
OG 2 Sujeet: పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ కు ఓ గుడ్ న్యూస్. బ్లాక్బస్టర్ మూవీ ఓజీ సీక్వెల్ పనులు మొదలయ్యాయి. డైరెక్టర్ సుజీత్ స్క్రిప్ట్ స్టార్ట్ చేశాడు. నానితో చేయాల్సిన తన నెక్ట్స్ మూవీని పక్కన పెట్టి మరీ అతడు ఈ సీక్వెల్ చేస్తుండటం విశేషం.
OG 2 Sujeet: పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్లోనే అత్యంత స్టైలిష్ యాక్షన్ డ్రామాగా గుర్తింపు పొందిన 'OG' (ఓజీ) మూవీకి సీక్వెల్ వచ్చేస్తోంది. దర్శకుడు సుజీత్ ఇప్పటికే పార్ట్-2 స్క్రిప్ట్ పనుల్లో నిమగ్నమైనట్లు టాలీవుడ్ వర్గాల్లో వార్తలు హల్చల్ చేస్తున్నాయి.
బాక్సాఫీస్ వద్ద 'ఓజీ' సృష్టించిన సంచలనం
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ను ఒక గ్యాంగ్స్టర్గా, ముంబై బ్యాక్డ్రాప్లో సుజీత్ చూపించిన విధానం అభిమానులకు పూనకాలు తెప్పించింది. 'సాహో' తర్వాత సుజీత్ మేకింగ్లో ఉన్న పవర్ ఏంటో ఈ సినిమా మరోసారి నిరూపించింది.
పవన్ కళ్యాణ్ బాడీ లాంగ్వేజ్, ఆ పవర్ఫుల్ క్యారెక్టరైజేషన్ సినిమాను బ్లాక్బస్టర్ హిట్గా నిలబెట్టాయి. అప్పటి నుంచే ఈ కథకు కొనసాగింపు ఉంటుందా అనే చర్చ మొదలైంది. ఇప్పుడు ఆ అంచనాలను నిజం చేస్తూ 'OG 2' పనులు ఊపందుకున్నాయి.
నాని సినిమా వాయిదా.. ఓజీ 2కు లైన్ క్లియర్?
నిజానికి సుజీత్ తన తదుపరి చిత్రాన్ని నేచురల్ స్టార్ నానితో 'బ్లడీ రోమియో' (Bloody Romeo) పేరుతో చేయాల్సి ఉంది. అయితే కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల, డేట్స్ సర్దుబాటు కాకపోవడంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రస్తుతానికి వాయిదా పడినట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ గ్యాప్ను వృథా చేయకూడదని భావించిన సుజీత్, పవన్ కళ్యాణ్ కోసం 'OG 2' కథను సిద్ధం చేసే పనిలో పడ్డారు. ప్రస్తుతం పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ, ఆయన షూటింగ్ షెడ్యూల్స్కు అనుగుణంగా స్క్రిప్ట్ను పక్కాగా ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
సీక్వెల్లో కొత్త పాత్రలు.. అంతకు మించి యాక్షన్
'OG 2' కేవలం మొదటి భాగానికి పొడిగింపు మాత్రమే కాదు, అంతకు మించి భారీ స్థాయిలో ఉండబోతోందని సమాచారం. పార్ట్-2లో కొన్ని కీలకమైన కొత్త పాత్రలను ప్రవేశపెట్టబోతున్నారట.
పవన్ కళ్యాణ్ పాత్రను మరింత ఇంటెన్స్గా, ఒక గ్లోబల్ గ్యాంగ్స్టర్ రేంజ్లో సుజీత్ ఎలివేట్ చేయబోతున్నట్లు టాక్. మొదటి భాగంలో మిగిలిపోయిన కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానంగా, మరిన్ని ట్విస్టులతో ఈ కథ సాగనుంది.
మొత్తానికి సుజీత్ తన 'గన్'ను మళ్ళీ లోడ్ చేస్తున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ - సుజీత్ కాంబినేషన్ అంటేనే ఒక బ్రాండ్ అనేలా ఓజీ నిలిచింది. మరి ఈ సీక్వెల్తో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎన్ని రికార్డులు తిరగరాస్తారో చూడాలి. త్వరలోనే ఈ ప్రాజెక్ట్పై అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. పవన్ కళ్యాణ్ 'OG 2' ఎప్పుడు ప్రారంభం అవుతుంది?
దర్శకుడు సుజీత్ ప్రస్తుతం స్క్రిప్ట్ వర్క్లో ఉన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ తన రాజకీయ బాధ్యతల నుండి విరామం తీసుకున్న తర్వాత, వచ్చే ఏడాది ఈ ప్రాజెక్ట్ పట్టాలెక్కే అవకాశం ఉంది.
2. నానితో సుజీత్ చేయాల్సిన 'బ్లడీ రోమియో' రద్దయిందా?
లేదు.. ఈ సినిమా రద్దు కాలేదు. కేవలం షెడ్యూల్ సమస్యల వల్ల తాత్కాలికంగా వాయిదా పడింది. ఈ లోపు సుజీత్ 'OG 2' పనులను పూర్తి చేయనున్నారు.
3. 'OG 2'లో కొత్త నటీనటులు ఎవరైనా ఉంటారా?
అవును, కథ డిమాండ్ మేరకు కొంతమంది ప్రముఖ నటులను కీలక పాత్రల కోసం ఎంపిక చేసే ఆలోచనలో సుజీత్ ఉన్నట్లు సమాచారం.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More