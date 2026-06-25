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    Pawan Kalyan OG: పవన్ కళ్యాణ్ 'ఓజీ' యూనివర్స్ అఫీషియల్ స్టార్ట్.. సుజీత్ లీక్ చేసిన ఓజస్ గంభీర ఇంట్రో సీన్ సీక్రెట్స్!

    Pawan Kalyan OG: పవన్ కళ్యాణ్, డైరెక్టర్ సుజీత్ ఓజీ యూనివర్స్ మొదలైంది. ఇందులో భాగంగా రిలీజ్ చేసిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో పవన్, సుజీత్ క్రియేటివ్ డిస్కషన్స్ ఆసక్తి రేపుతున్నాయి.

    Jun 25, 2026, 12:40:15 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Pawan Kalyan OG: పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మోస్ట్ అవేటెడ్ గ్యాంగ్ స్టర్ యాక్షన్ డ్రామా 'ఓజీ' (OG - They Call Him OG) అఫీషియల్ వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్స్‌ను షేక్ చేస్తోంది. డైరెక్టర్ సుజీత్ సృష్టించిన ఈ ఇంటెన్స్ యాక్షన్ వరల్డ్ చుట్టూ 'ఓజీ యూనివర్స్' (OG Universe) అనౌన్స్‌మెంట్ రావడంతో పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ లో సెలబ్రేషన్స్ పీక్స్‌కు చేరాయి.

    Pawan Kalyan OG: పవన్ కళ్యాణ్ 'ఓజీ' యూనివర్స్ అఫీషియల్ స్టార్ట్.. సుజీత్ లీక్ చేసిన ఓజస్ గంభీర ఇంట్రో సీన్ సీక్రెట్స్!
    Pawan Kalyan OG: పవన్ కళ్యాణ్ 'ఓజీ' యూనివర్స్ అఫీషియల్ స్టార్ట్.. సుజీత్ లీక్ చేసిన ఓజస్ గంభీర ఇంట్రో సీన్ సీక్రెట్స్!

    తాజాగా రిలీజైన ఒక స్పెషల్ గ్లింప్స్ వీడియోలో పవన్ కళ్యాణ్, సుజీత్ మధ్య జరిగిన ఫస్ట్ క్రియేటివ్ స్క్రిప్ట్ డిస్కషన్ విజువల్స్ చూపించారు. ఇందులో సుజీత్ చెప్పిన లైన్ వింటూ పవన్ కళ్యాణ్ ఇచ్చిన రియాక్షన్, ఆయన ముఖంలో కనిపించిన ఎక్సైట్‌మెంట్ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్‌లో ఫుల్ ట్రెండింగ్‌లో ఉంది.

    రక్తంగా మారే తెల్లటి మంచు.. సుజీత్ మైండ్ బ్లాక్ ఇంట్రో స్కెచ్

    ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ కోసం పవన్ కళ్యాణ్ మునుపెన్నడూ లేని విధంగా హెవీగా వర్కౌట్స్ చేసి మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకున్నారు. సినిమాలో జపనీస్ కటానా స్వోర్డ్స్ (Samurai Swords), మోడ్రన్ గన్స్ హ్యాండ్లింగ్ కోసం ఆయన పడ్డ కష్టం స్క్రీన్ పై పీక్ లెవెల్ స్వాగ్‌ను జనరేట్ చేయబోతోంది.

    ఈ లీకైన వీడియోలో డైరెక్టర్ సుజీత్.. పవన్ కళ్యాణ్‌కు ఈ సినిమా ఓపెనింగ్ సీక్వెన్స్ ఎలా ఉండబోతుందో వివరిస్తూ రెండు క్రేజీ ఎలిమెంట్స్‌ను రివీల్ చేశారు. సినిమా స్టార్టింగ్ సీన్ లో పూర్తిగా తెల్లటి మంచు కనిపిస్తుందని, అది మెల్లమెల్లగా థిక్ రెడ్ బ్లడ్ (రక్తం)లాగా మారుతుందని చెప్పారు. ఆ రక్తం రంగు బ్యాక్‌డ్రాప్ నుంచే మన హీరో క్యారెక్టర్ పేరు "ఓజస్ గంభీర" (Ojas Gambheera) అనేది స్క్రీన్ పై రివీల్ అవుతుందని సుజీత్ హింట్ ఇచ్చారు.

    ఇక సెకండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే.. ఈ సినిమాలో ఓజీ క్యారెక్టర్‌కు తోడుగా ఒక పవర్‌ఫుల్ పెట్ యానిమల్ కూడా ఉండబోతోంది. ఇది హీరో క్యారెక్టరైజేషన్‌కు ఒక సరికొత్త డైమెన్షన్ ఇస్తుందని సుజీత్ ప్లాన్ చేశారు.

    సుభాష్ చంద్రబోస్ కనెక్షన్.. కామిక్ బుక్ బ్యాక్‌స్టోరీ

    ఈ గ్లింప్స్ వీడియోలో "ఓజీ: ది ఫస్ట్ బ్లడ్" (OG: The First Blood) అనే అఫీషియల్ కామిక్ బుక్ పేజీల నుంచి కొన్ని క్విక్ షాట్స్ కూడా ఫ్యాన్స్ కోసం ప్రదర్శించారు. ఈ కామిక్ స్టోరీలో హీరో బ్యాక్‌స్టోరీకి మన దేశ స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్‌కు ఏదో ఒక హిడెన్ కనెక్షన్ ఉన్నట్లు హింట్స్ ఇచ్చారు. ముంబై మాఫియా సామ్రాజ్యాన్ని శాసించే గ్యాంగ్ స్టర్‌గా మారకముందు ఓజస్ గంభీర గత జీవితం ఏంటి అనేది ఈ యూనివర్స్‌లో చాలా డీటెయిల్‌గా చూపించబోతున్నారు.

    సుజీత్ విజన్ వింటున్నప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ముఖంలోని స్మైల్ చూస్తుంటే.. ఆయన ఈ ప్రాజెక్ట్ షూటింగ్ పూర్తి చేయడానికి ఎంత ఆసక్తిగా వేచి చూస్తున్నారో అర్థమవుతోంది. అంతేకాదు ఇదొక ఐకానిక్ విజువల్ అవుతుందంటూ ఓ సీన్ గురించి చెప్పడం మరింత ఆసక్తి రేపుతోంది. అన్నీ ప్లాన్ ప్రకారం జరిగితే ఫ్యాన్స్ అంచనా వేసిన దానికంటే చాలా ముందే ఈ సినిమా ప్రొడక్షన్ వర్క్ మళ్లీ స్టార్ట్ కానుంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Pawan Kalyan OG: పవన్ కళ్యాణ్ 'ఓజీ' యూనివర్స్ అఫీషియల్ స్టార్ట్.. సుజీత్ లీక్ చేసిన ఓజస్ గంభీర ఇంట్రో సీన్ సీక్రెట్స్!
    Home/Entertainment/Pawan Kalyan OG: పవన్ కళ్యాణ్ 'ఓజీ' యూనివర్స్ అఫీషియల్ స్టార్ట్.. సుజీత్ లీక్ చేసిన ఓజస్ గంభీర ఇంట్రో సీన్ సీక్రెట్స్!
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