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    Pawan Kalyan OG 2: ఫ్యాన్స్‌కు పూనకాలే..ఓజీ 2 డిస్కషన్స్ షురూ..పవన్ కళ్యాణ్, సుజీత్ ఫొటో వైరల్..పవర్ స్టార్ డేట్స్ ఎలా?

    Pawan Kalyan OG 2: పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 'ఓజీ 2' చిత్రంపై క్రేజీ అప్‌డేట్ వచ్చింది. దర్శకుడు సుజీత్ ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్‌ను కలిశాడు. ఈ ఫొటో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.

    Jun 21, 2026, 19:25:46 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    Pawan Kalyan OG 2: పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఎదురుచూస్తున్న ప్రాజెక్టులలో 'ఓజీ 2' (OG 2) ముందు వరుసలో ఉంది. ఈ హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ సగా తదుపరి భాగం కోసం ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా వేచి చూస్తున్న తరుణంలో బిగ్ అప్ డేట్ వచ్చింది. ఫ్యాన్స్ కు పూనకాలు తెప్పించే అప్ డేట్ ఇది.

    ఫ్యాన్స్‌కు పూనకాలే..ఓజీ 2 డిస్కషన్స్ షురూ (x/PKCWoffl)
    ఫ్యాన్స్‌కు పూనకాలే..ఓజీ 2 డిస్కషన్స్ షురూ (x/PKCWoffl)

    పవన్ కళ్యాణ్ తో సుజీత్

    ఓజీ 2 మూవీ కోసం ఇవాళ (జూన్ 21) పవన్ కళ్యాణ్ ను కలిసి దర్శకుడు సుజీత్ కథా చర్చలు జరపడం ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. నటుడిగా పవన్ కళ్యాణ్ మళ్లీ 'ఓజీ' ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారనే వార్త వచ్చినప్పటి నుండి ఈ సీక్వెల్‌పై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. ఇటీవలే ఒక సందర్భంలో పవన్ కళ్యాణ్ స్వయంగా ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడటంతో అభిమానుల్లో ఉత్సాహం రెట్టింపయింది.

    ఫొటో వైరల్

    ​ఈ క్రేజీ అప్‌డేట్‌ను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తూ, చిత్ర బృందం నేడు పవన్ కళ్యాణ్, దర్శకుడు సుజీత్ సమావేశమైన ఒక అధికారిక ఫోటోను సామాజిక మాధ్యమాలలో పంచుకుంది. ఈ ఫోటోలో వీరిద్దరూ తీవ్రమైన చర్చల్లో మునిగిపోయి కనిపించడంతో, 'ఓజీ 2' సినిమా పనులు వేగవంతం అయ్యాయనే సంకేతాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

    ప్రస్తుతం ఈ పిక్ నెట్టింట తుఫాన్ సృష్టిస్తూ, సీక్వెల్‌పై సరికొత్త చర్చలకు దారితీసింది. యాక్షన్ ప్యాక్డ్ కథల కోసం ఎదురుచూసే మెగా అభిమానులకు ఇది ఒక సాలిడ్ అప్‌డేట్ అని చెప్పవచ్చు.

    ​స్క్రిప్ట్ పనుల్లో బిజీగా సుజీత్

    ​యాక్షన్ జానర్‌లో సరికొత్త ట్రెండ్ సెట్ చేసిన దర్శకుడు సుజీత్, ప్రస్తుతం ఈ సీక్వెల్ కోసం పక్కా స్క్రిప్ట్‌ను సిద్ధం చేసే పనిలో ఉన్నాడు. విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఆయన ప్రస్తుతం కథకు సంబంధించిన చివరి డ్రాఫ్ట్ ను రూపొందిస్తున్నాడు. మొదటి భాగంలో అలరించిన ప్రధాన సాంకేతిక నిపుణులు, నటీనటులు ఈ సీక్వెల్‌లోనూ కొనసాగే అవకాశం ఉండగా, కథ డిమాండ్ మేరకు కొందరు కొత్త నటీనటులను కూడా ఈ 'ఓజీ యూనివర్స్' లోకి తీసుకోనున్నారు.

    ​షూటింగ్ ఎప్పుడు?

    ​ఈ భారీ యాక్షన్ డ్రామా రెగ్యులర్ షూటింగ్ ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందనే దానిపై మేకర్స్ ఇంకా పూర్తి స్థాయి స్పష్టత ఇవ్వలేదు. కథా చర్చలు ఓ కొలిక్కి రావాలి. ఆ తర్వాత పవన్ డేట్స్ ఇవ్వాలి.

    పవన్ కళ్యాణ్ తన రాజకీయ, వ్యక్తిగత షెడ్యూల్స్ నుంచి ఈ సినిమాకు డేట్స్ కేటాయించిన వెంటనే ఈ చిత్రాన్ని సెట్స్‌పైకి తీసుకెళ్లాలని నిర్మాతలు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికైతే, ఈ వైరల్ ఫోటో మెగా అభిమానుల్లో సరికొత్త పండుగ వాతావరణాన్ని నింపింది. 'ఓజీ యూనివర్స్' నుంచి రాబోయే తదుపరి అధికారిక అప్‌డేట్ కోసం అభిమానులు వెయ్యి కళ్లతో ఎదురుచూస్తున్నారు.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/Pawan Kalyan OG 2: ఫ్యాన్స్‌కు పూనకాలే..ఓజీ 2 డిస్కషన్స్ షురూ..పవన్ కళ్యాణ్, సుజీత్ ఫొటో వైరల్..పవర్ స్టార్ డేట్స్ ఎలా?
    Home/Entertainment/Pawan Kalyan OG 2: ఫ్యాన్స్‌కు పూనకాలే..ఓజీ 2 డిస్కషన్స్ షురూ..పవన్ కళ్యాణ్, సుజీత్ ఫొటో వైరల్..పవర్ స్టార్ డేట్స్ ఎలా?
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