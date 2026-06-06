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    Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ OG చూపిస్తూ బ్రెయిన్ సర్జరీ! ప్రకాశంలో అరుదైన ఘటన.. అసలు ‘అవేక్ క్రానియాటమీ’ సీక్రెట్ ఏంటీ?

    Pawan Kalyan OG: ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన కోటేశ్వరమ్మకు పవన్ కళ్యాణ్ 'OG' సినిమా చూపిస్తూ వైద్యులు విజయవంతంగా బ్రెయిన్ సర్జరీ (Awake Craniotomy) చేశారు. మెదడు సర్జరీల్లో టాలీవుడ్ హీరోల సినిమాల పాత్రపై ప్రత్యేక విశ్లేషణ, అసటు అవేక్ క్రానియాటమీ అంటే ఏంటో చూసేయండి.

    Jun 6, 2026, 15:34:40 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    Pawan Kalyan OG: వైద్య రంగంలో సాంకేతికత ఎంత ఆధునిక రూపం దాల్చినా, రోగి మానసిక స్థితిని ప్రశాంతంగా ఉంచడం శస్త్రచికిత్సల విజయవంతంలో అత్యంత కీలకంగా మారుతుంది. తాజాగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రకాశం జిల్లాలో ఇలాంటి ఒక వినూత్న, అరుదైన వైద్య అద్భుతం వెలుగుచూసింది. ఒక మహిళ తన అభిమాన హీరో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ 'OG' సినిమాను స్క్రీన్‌పై చూస్తూ మెదడు శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నారు. వైద్యులు ఆమెకు పూర్తి మెలకువగా ఉన్నప్పుడే ఈ క్లిష్టమైన సర్జరీని విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు.

    పవన్ కళ్యాణ్ 'OG' సినిమా చూపిస్తూ బ్రెయిన్ సర్జరీ (x)
    పవన్ కళ్యాణ్ 'OG' సినిమా చూపిస్తూ బ్రెయిన్ సర్జరీ (x)

    బ్రెయిన్ లో గడ్డ

    ప్రకాశం జిల్లా దర్శి ప్రాంతానికి చెందిన కోటేశ్వరమ్మ గత కొంతకాలంగా తీవ్ర ఆరోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఇటీవల ఆమెకు అకస్మాత్తుగా మూర్ఛ (ఫిట్స్) రావడంతో ఒక్కసారిగా కింద పడిపోయారు. దీంతో కంగారుపడిన కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను మెరుగైన వైద్యం కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు.

    అక్కడ నిపుణులైన వైద్యులు ఆమెకు వివిధ రకాల వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి, మెదడుకు సంబంధించిన ఎంఆర్ఐ (MRI) స్కాన్ చేశారు. ఈ స్కాన్ నివేదికలను పరిశీలించిన వైద్యులు, ఆమె మెదడులో ఒక ప్రమాదకరమైన గడ్డ (ట్యూమర్) ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఆ గడ్డను ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా తొలగించాలని స్పష్టం చేశారు.

    మెలకువగా ఉంచి సర్జరీ (Awake Craniotomy) ఎందుకు చేస్తారు?

    మెదడులో గడ్డ ఉన్న ప్రాంతం చాలా సున్నితమైనది కావడంతో, ఆమెకు సాధారణ పద్ధతిలో పూర్తి స్పృహ తప్పించి అనస్థీషియా ఇవ్వడం సురక్షితం కాదని వైద్య బృందం భావించింది. ఆపరేషన్ చేస్తున్న సమయంలో రోగి మాటలు, కంటి చూపు, కాళ్లు చేతుల కదలికలను నిరంతరం గమనించడం కోసం 'అవేక్ క్రానియాటమీ' (Awake Craniotomy) పద్ధతిని ఎంచుకున్నారు.

    రోగి స్పందనలు

    సాధారణంగా బ్రెయిన్ సర్జరీ అంటే రోగికి పూర్తిగా స్పృహ తప్పిస్తారు. కానీ మెదడులోని మోటార్ కార్టెక్స్ (శరీర కదలికలను నియంత్రించే భాగం), స్పీచ్ సెంటర్ (మాట్లాడే భాగం) వంటి కీలక ప్రాంతాలకు దగ్గరగా గడ్డలు ఉన్నప్పుడు అవేక్ క్రానియాటమీ చేస్తారు. సర్జరీ సమయంలో పొరపాటున ఏదైనా నరం దెబ్బతింటే రోగి వెంటనే స్పందించే అవకాశం ఈ పద్ధతిలో ఉంటుంది.

    టాలీవుడ్ స్టార్ పవర్ వెనుక సైన్స్!

    సర్జరీ జరుగుతున్నంత సేపూ రోగి పూర్తి స్పృహతో మెలకువగా ఉండాలి. అయితే, బ్రెయిన్ సర్జరీ అనగానే రోగులు తీవ్రమైన భయాందోళనలకు గురికావడం సహజం. కోటేశ్వరమ్మను ఆ మానసిక ఒత్తిడి నుంచి దూరం చేయడానికి వైద్యులు ఒక అద్భుతమైన ఉపాయాన్ని ఆలోచించారు.

    కోటేశ్వరమ్మకు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అంటే ఎనలేని అభిమానం. ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న వైద్యులు, ఆమె భయాన్ని పోగొట్టేందుకు ఒక వినూత్న ప్రయోగం చేశారు. ఆపరేషన్ థియేటర్‌లోనే ల్యాప్ టాప్ లో పవన్ కళ్యాణ్ మూవీ ‘ఓజీ (OG)’ను ప్లే చేశారు. కోటేశ్వరమ్మ ఎంతో ఆసక్తిగా ఆ సినిమాను చూస్తూ, అందులోని యాక్షన్ సీన్లు, హై-వోల్టేజ్ డైలాగులను ఆస్వాదించడం ప్రారంభించారు.

    హెల్త్ అప్ డేట్

    కోటేశ్వరమ్మ దృష్టి పూర్తిగా సినిమాపైనే నిమగ్నమవడంతో వైద్యులు తమ శస్త్రచికిత్సను వేగంగా ముందుకు తీసుకెళ్లారు. సినిమా చూస్తూ ఆమె ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉన్న సమయంలోనే, వైద్యులు అత్యంత నైపుణ్యంతో ఆమె మెదడులోని గడ్డను విజయవంతంగా తొలగించారు. ప్రస్తుతం కోటేశ్వరమ్మ ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉందని, ఆమె వేగంగా కోలుకుంటున్నారని వైద్యులు వెల్లడించారు.

    గతంలోనూ ఇలాంటి ఘటనలు

    తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇలా సినిమాలను చూపిస్తూ బ్రెయిన్ సర్జరీలు చేయడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గతంలో కూడా కొందరు రోగులకు సర్జరీ చేసే సమయంలో మహేష్ బాబు 'మహర్షి', ప్రభాస్ 'బాహుబలి' సినిమాలు చూపించిన ఘటనలు ఉన్నాయి. మెదడులోని హ్యాపీ హార్మోన్లు (Dopamine, Endorphins) రోగికి ఇష్టమైన నటులను చూసినప్పుడు ఎక్కువగా విడుదలవుతాయి. ఇది సహజమైన పెయిన్ కిల్లర్‌లా పనిచేస్తుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    People Also Ask (FAQ)

    ప్రశ్న: అవేక్ క్రానియాటమీ అంటే ఏమిటి?

    సమాధానం: రోగికి పూర్తి స్పృహ తప్పించకుండా, మెలకువగా ఉన్నప్పుడే మెదడుకు చేసే శస్త్రచికిత్సను అవేక్ క్రానియాటమీ (Awake Craniotomy) అంటారు.

    ప్రశ్న: సర్జరీ సమయంలో కోటేశ్వరమ్మకు పవన్ కళ్యాణ్ 'OG' సినిమానే ఎందుకు చూపించారు?

    సమాధానం: బ్రెయిన్ సర్జరీ సమయంలో రోగి గుండె వేగం, రక్తపోటు (Blood Pressure) నియంత్రణలో ఉండాలి. కోటేశ్వరమ్మకు పవన్ కళ్యాణ్ అంటే విపరీతమైన ఇష్టం కాబట్టి, ఆమెకు ఇష్టమైన సినిమా చూపించడం ద్వారా ఆమె భయాన్ని పోగొట్టి, బ్రెయిన్‌ను ప్రశాంతమైన 'ఆల్ఫా స్టేట్' లో ఉంచేందుకు వైద్యులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

    ప్రశ్న: ఈ అరుదైన బ్రెయిన్ సర్జరీ ఘటన ఎక్కడ జరిగింది?

    సమాధానం: ఈ ఘటన ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ప్రకాశం జిల్లా దర్శి ప్రాంతానికి చెందిన మహిళకు జరిగింది. సర్జరీ అనంతరం ఆమె ప్రస్తుతం పూర్తిగా సురక్షితంగా, ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ OG చూపిస్తూ బ్రెయిన్ సర్జరీ! ప్రకాశంలో అరుదైన ఘటన.. అసలు ‘అవేక్ క్రానియాటమీ’ సీక్రెట్ ఏంటీ?
    Home/Entertainment/Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ OG చూపిస్తూ బ్రెయిన్ సర్జరీ! ప్రకాశంలో అరుదైన ఘటన.. అసలు ‘అవేక్ క్రానియాటమీ’ సీక్రెట్ ఏంటీ?
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