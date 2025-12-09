Edit Profile
    పవన్ కల్యాణ్ బిగ్గెస్ట్ డ్యాన్స్ బస్టర్.. దేఖ్‌లేంగే సాలా సాంగ్ ప్రోమో వచ్చేసింది.. పవర్ స్టార్ అదిరిపోయే స్టెప్పులు

    పవన్ కల్యాణ్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ ప్రోమో వచ్చేసింది. దేఖ్‌లేంగే సాలా అంటూ సాగిపోయే ఈ పాట డిసెంబర్ 13న రిలీజ్ కానుంది. పవన్ బిగ్గెస్ట్ డ్యాన్స్ బస్టర్ అంటూ మేకర్స్ ఈ పాట గురించి చెప్పడం విశేషం.

    Published on: Dec 09, 2025 7:05 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ అదిరిపోయే స్టెప్పులేశాడు. అతడు నటిస్తున్న నెక్ట్స్ మూవీ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీ నుంచి దేఖ్‌లేంగే సాలా ఫస్ట్ సింగిల్ ప్రోమోను మంగళవారం (డిసెంబర్ 9) సాయంత్రం మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో పవన్ స్టైలిష్ స్టెప్పులు ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి.

    పవన్ కల్యాణ్ బిగ్గెస్ట్ డ్యాన్స్ బస్టర్.. దేఖ్‌లేంగే సాలా సాంగ్ ప్రోమో వచ్చేసింది.. పవర్ స్టార్ అదిరిపోయే స్టెప్పులు

    దేఖ్‌లేంగే సాలా ప్రోమో రిలీజ్

    హరీష్ శంకర్ డైరెక్షన్ లో పవన్ కల్యాణ్ నటిస్తున్న మూవీ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్. ఈ సినిమా నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ దేఖ్‌లేంగే సాలా డిసెంబర్ 13న రాబోతోంది. అయితే మంగళవారం (డిసెంబర్ 9) ఈ సాంగ్ ప్రోమోను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. కేవలం 25 సెకన్ల నిడివి ఉన్న ఈ వీడియోలో పవన్ వేసిన స్టైలిష్ స్టెప్పులు చూపించి ఈ పాటపై అంచనాలు పెంచేశారు.

    దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ అందించిన ఈ పాటను బాలీవుడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, సింగర్ విశాల్ దద్లానీ పాడాడు. భాస్కరబట్ల పాట రాశాడు. పవన్ కల్యాణ్ బిగ్గెస్ట్ డ్యాన్స్ నంబర్ అంటూ ఈ పాటను మేకర్స్ పరిచయం చేయడం విశేషం. ఈ లెక్కన ఈ పాటలో పవర్ స్టార్ స్టెప్పులు అభిమానులకు పూనకాలు తెప్పించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

    రంపంపం రంపంపం.. స్టెప్పేస్తే భూకంపం.. దేఖ్‌లేంగే సాలా అంటూ ఈ పాట సాగిపోయింది. డిసెంబర్ 13న పూర్తి పాట రిలీజ్ కానుంది. ఈ చిన్న ప్రోమోలో పవన్ స్టైలిష్ స్టెప్పులే ప్రధాన ఆకర్షణ అని చెప్పొచ్చు.

    ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీ గురించి..

    హరీష్ శంకర్ డైరెక్షన్ లో పవన్ కల్యాణ్ నటిస్తున్న మరో సినిమా ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తోంది. రాశీ ఖన్నా, శ్రీలీల ఇందులో ఫిమేల్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది రెండు సినిమాలతో వచ్చి ఒక బ్లాక్‌బస్టర్ అందుకున్న పవన్ కల్యాణ్.. వచ్చే ఏడాది ఈ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాడు. అయితే ఈ మూవీ నుంచి రానున్న ఫస్ట్ సింగిల్ లోనే పవన్ ను స్టైలిష్ లుక్ లో చూపిస్తుండటంతో ఈ సినిమాపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఓజీ మూవీని మించి ఈ మూవీ సక్సెస్ అవుతుందన్న నమ్మకం వాళ్లలో కనిపిస్తోంది.

