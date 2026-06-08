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    Peddi: పెద్ది హిందీ వసూళ్లు తక్కువగా ఉండటంపై ప్రొడ్యూసర్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్.. ఏమన్నారంటే?

    Peddi: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటించిన 'పెద్ది' సినిమా థ్యాంక్స్ మీట్ సోమవారం (జూన్ 8) హైదరాబాద్‌లో జరిగింది. ఈ సందర్భంగా హిందీలో సినిమా కలెక్షన్స్ తగ్గడంపై ప్రొడ్యూసర్ వెంకట సతీష్ కిలారు ఓపెన్‌గా మాట్లాడారు.

    Jun 8, 2026, 20:59:05 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Peddi: రామ్ చరణ్ లేటెస్ట్ మూవీ 'పెద్ది' (Peddi) టీమ్ సోమవారం (జూన్ 8) సాయంత్రం హైదరాబాద్‌లో 'థ్యాంక్స్ మీట్' నిర్వహించింది. ఫస్ట్ వీకెండ్‌లో సినిమా బాక్సాఫీస్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందనే దానిపై ఈ మీట్‌లో చర్చించారు. వృద్ధి సినిమాస్ ప్రొడ్యూసర్ వెంకట సతీష్ కిలారు.. హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర సినిమా వీక్ గా పెర్ఫార్మ్ చేయడం గురించి ఓపెన్ గా మాట్లాడారు. ఫైనల్ గా ఆదివారం నాడు మాత్రమే అక్కడ కలెక్షన్స్ పుంజుకున్నాయని అంగీకరించారు.

    Peddi: పెద్ది హిందీ వసూళ్లు తక్కువగా ఉండటంపై ప్రొడ్యూసర్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్.. ఏమన్నారంటే? (Sunil Khandare)
    Peddi: పెద్ది హిందీ వసూళ్లు తక్కువగా ఉండటంపై ప్రొడ్యూసర్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్.. ఏమన్నారంటే? (Sunil Khandare)

    Peddi Producer on Hindi Collections: హిందీ వసూళ్లపై ప్రొడ్యూసర్ కామెంట్స్

    పెద్ది సినిమాకు అత్యధిక కలెక్షన్స్ తీసుకొచ్చిన తెలుగు ఆడియన్స్ కు థ్యాంక్స్ చెబుతూ ప్రొడ్యూసర్ వెంకట సతీష్ కిలారు తన స్పీచ్ స్టార్ట్ చేశారు. "తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రేక్షకులకు నేను ముందుగా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. మీరు ఈ సినిమాపై చూపిస్తున్న ప్రేమకు నా కృతజ్ఞతలు ఎలా చెప్పాలో మాటలు రావడం లేదు. సోమవారం నాడు సినిమా ఎలా ఆడుతుందా అని అందరూ వెయిట్ చేశారు. కానీ సినిమా ఎక్స్‌ట్రార్డినరీగా పెర్ఫార్మ్ చేసింది. తెలుగు ప్రేక్షకులకు నేను చాలా రుణపడి ఉన్నాను," అని ఆయన అన్నారు.

    ఆ తర్వాత.. హిందీలో ఈ సినిమాను టీమ్ ఎంతగా ప్రమోట్ చేసినా, భోపాల్ లో ఏకంగా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించినా కలెక్షన్స్ తక్కువగా రావడంపై ఆయన స్పందించారు. "హిందీలో కూడా నిన్నటి నుంచి కలెక్షన్స్ పికప్ అయ్యాయని చెప్తున్నారు. సుమారు రూ. 5.5-6 కోట్లు కలెక్ట్ చేసిందని వాళ్లు చెప్పారు. కాబట్టి హిందీలో కూడా సినిమా వసూళ్లు పుంజుకుంటాయని ఆశిస్తున్నాను," అని వెంకట సతీష్ అన్నారు. ట్రేడ్ వెబ్‌సైట్ Sacnilk రిపోర్ట్స్ ప్రకారం.. ఆదివారం నాడు వచ్చిన రూ. 31.90 కోట్ల టోటల్ వసూళ్లలో హిందీ వెర్షన్ రూ. 3.85 కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది.

    అంతకుముందు గురువారం నాడు వచ్చిన రూ. 51 కోట్లలో హిందీ వసూళ్లు రూ. 3 కోట్లు ఉండగా.. శుక్రవారం రూ. 26.90 కోట్లకు గాను రూ. 2.25 కోట్లు, శనివారం రూ. 28.85 కోట్లకు గాను రూ. 2.80 కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది. అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప 2: ది రూల్' లాగా హిందీలో కూడా భారీ కలెక్షన్స్ రాబట్టాలని ఫిల్మ్ మేకర్స్ పెట్టుకున్న ఆశలతో పోలిస్తే ఈ నంబర్స్ చాలా తక్కువే అని చెప్పాలి. ఇక ఈ థ్యాంక్స్ మీట్‌లో రామ్ చరణ్, జగపతి బాబు, డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానా కూడా పాల్గొని సినిమా గురించి మాట్లాడారు.

    About Peddi: 'పెద్ది' మూవీ విశేషాలు.. వివాదాలు

    ఉప్పెన (2021) తర్వాత డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానా తెరకెక్కించిన రెండో సినిమా ఈ 'పెద్ది'. సమాజంలో అణగారిన వర్గానికి చెందిన ఒక వ్యక్తి, క్రీడల ద్వారా తన వాయిస్ ను ఎలా వినిపించాడు అనేదే ఈ సినిమా కథ. అయితే ఈ సినిమాలో జాన్వీ కపూర్ క్యారెక్టర్ ను చూపించిన విధానంపై రిలీజ్ తర్వాత విపరీతమైన విమర్శలు వచ్చాయి.

    దీనిపై డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు క్షమాపణలు చెప్పడంతో పాటు, ఆ అభ్యంతరకరమైన సీన్స్ ను సినిమా నుంచి తీసేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇక రిలీజైన నాలుగు రోజుల్లో తెలుగులో బాగా పెర్ఫార్మ్ చేసిన 'పెద్ది'.. ఇండియా వైడ్ గా రూ. 157.15 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు, వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 233.02 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసింది.

    హెచ్‌టీ విశ్లేషణ

    పాన్ ఇండియా సినిమాలకు నార్త్ లో బజ్ రావాలంటే కేవలం ఈవెంట్స్ ప్రమోషన్స్ సరిపోవు. కల్చరల్ కనెక్ట్ కూడా చాలా అవసరం. 'పెద్ది' విషయంలో ఆ నేటివిటీ కనెక్ట్ మిస్ అయినట్లు ఫస్ట్ వీకెండ్ వసూళ్లు చెబుతున్నాయి. అయితే వివాదాస్పద సన్నివేశాలను వెంటనే తొలగిస్తూ మేకర్స్ తీసుకున్న నిర్ణయం మాత్రం డ్యామేజ్ కంట్రోల్ కు బాగా హెల్ప్ అయింది. బుచ్చిబాబు తప్పు ఒప్పుకోవడం సినిమాకు నెగెటివిటీని తగ్గించింది. ఆదివారం నుంచి హిందీలో కలెక్షన్స్ పెరగడం లాంగ్ రన్ కు కచ్చితంగా పాజిటివ్ సైన్.

    People Also Ask (FAQs)

    హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర 'పెద్ది' సినిమా కలెక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి?

    ఫస్ట్ మూడు రోజులు హిందీలో వసూళ్లు తక్కువగానే ఉన్నా, ఆదివారం నాడు రూ. 3.85 కోట్లతో పికప్ అయ్యాయని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

    జాన్వీ కపూర్ క్యారెక్టర్ పై డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు ఎందుకు క్షమాపణలు చెప్పారు?

    సినిమాలో జాన్వీ కపూర్ పాత్రను సెక్సువలైజ్డ్ గా చూపించారంటూ విపరీతమైన విమర్శలు రావడంతో డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు క్షమాపణలు చెప్పి, ఆ సీన్స్ ను తొలగిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

    పెద్ది సినిమా నాలుగు రోజుల వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్ ఎంత?

    రిలీజైన నాలుగు రోజుల్లో 'పెద్ది' చిత్రం ఇండియా వైడ్ గా రూ. 157.15 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు, వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 233.02 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసింది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Peddi: పెద్ది హిందీ వసూళ్లు తక్కువగా ఉండటంపై ప్రొడ్యూసర్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్.. ఏమన్నారంటే?
    Home/Entertainment/Peddi: పెద్ది హిందీ వసూళ్లు తక్కువగా ఉండటంపై ప్రొడ్యూసర్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్.. ఏమన్నారంటే?
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