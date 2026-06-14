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    Peddi Collections:పెద్ది బాక్సాఫీస్ ఊచకోత-10 రోజుల కలెక్షన్లు-ఆంధ్రా, నైజాం బయ్యర్లకు లాభాలు వస్తున్నాయా? అసలు లెక్క ఇదే

    Peddi Collections: రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన పెద్ది మూవీ బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తోంది. ఈ మూవీ పది రోజుల కలెక్షన్లు ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. మరి బుచ్చిబాబు డైరెక్షన్ లో వచ్చిన ఈ మూవీ ఏపీ, నైజాంలో బయ్యర్లకు ఇస్తున్న లాభాల లెక్కపై ఓ లుక్కేయండి.

    Jun 14, 2026, 13:50:59 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    Peddi Collections: టాలీవుడ్ లేటెస్ట్ మాస్ సెన్సేషన్ 'పెద్ది' (Peddi) బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తోంది. థియేటర్లలోకి వచ్చిన మొదటి రోజు నుంచే సాలిడ్ పబ్లిక్ టాక్‌తో దూసుకుపోతున్న ఈ చిత్రం, కేవలం పది రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.378 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూలు చేసి సరికొత్త రికార్డులను నమోదు చేసింది.

    పెద్ది బాక్సాఫీస్ ఊచకోత.. 10 రోజుల కలెక్షన్లు (x/vriddhicinemas)
    పెద్ది బాక్సాఫీస్ ఊచకోత.. 10 రోజుల కలెక్షన్లు (x/vriddhicinemas)

    పెద్ది కలెక్షన్లు

    జూన్ 4న రిలీజైన పెద్ది బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తోంది. ఈ మూవీ థియేట్రికల్ రన్ 10 రోజులు దాటింది. ఈ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.378 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించినట్లు మేకర్స్ అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేశారు.

    అయితే, ఈ రూ.378 కోట్ల వెనుక ఆంధ్రా, నైజాం ఏరియాల షేర్ లెక్కలు ఎంత? థియేట్రికల్ బిజినెస్ వాల్యూ ప్రకారం ఈ సినిమా ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్ జోన్ లోకి వచ్చేసిందా? బయ్యర్లకు ఎంత లాభం మిగిల్చింది? అనేది హెచ్ టీ ఎక్స్‌క్లూజివ్ ట్రేడ్ రిపోర్ట్ అండ్ బాక్సాఫీస్ అనాలిసిస్ ఇక్కడ చూద్దాం.

    పెద్ది మాస్ ర్యాంపేజ్‌కు బి, సి సెంటర్లు షేక్!

    ప్రస్తుతం టాలీవుడ్‌లో కేవలం మల్టీప్లెక్స్ సినిమాలు లేదా లార్జర్-దన్-లైఫ్ విజువల్ వండర్స్ మాత్రమే రూ.300 కోట్ల మార్కును దాటుతున్న తరుణంలో.. ఒక పక్కా కమర్షియల్ మాస్ ఎంటర్‌టైనర్‌తో ఈ రేంజ్ వసూళ్లు రాబట్టడం ట్రేడ్ వర్గాలను సైతం విస్మయానికి గురిచేస్తోంది. దీనికి ప్రధాన కారణం సినిమా కంటెంట్‌లో ఉన్న మాస్ పల్స్.

    వీక్‌డేస్‌లోనూ స్టెడీ రన్

    సాధారణంగా పెద్ద సినిమాలకు మొదటి వీకెండ్ తర్వాత డ్రాప్స్ కనిపిస్తాయి. కానీ ‘పెద్ది’ చిత్రానికి వారాంతాల్లోనే కాకుండా వీక్‌డేస్‌లో కూడా రాంపేజ్ కొనసాగుతోంది. ముఖ్యంగా నైజాం, ఆంధ్రాలోని బి, సి సెంటర్లలో సింగిల్ స్క్రీన్స్ అన్నీ హౌస్‌ఫుల్ బోర్డులతో నడుస్తున్నాయి.

    యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్‌తో పాటు సెకండ్ హాఫ్‌లో ఉన్న ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ వర్కవుట్ కావడంతో.. మహిళా ప్రేక్షకులు, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ రామ్ చరణ్

    రికవరీ స్టేటస్!

    పెద్ది చిత్ర యూనిట్ అధికారికంగా రూ.378 కోట్ల గ్రాస్ పోస్టర్‌ను విడుదల చేసిన నేపథ్యంలో, అసలు బయ్యర్ల సేఫ్ జోన్ లెక్కలను పరిశీలిస్తే..

    ఈ చిత్రానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగిన థియేట్రికల్ బిజినెస్ వాల్యూ సుమారు రూ.160 కోట్లు (షేర్ బేసిస్) అని అంచనా. రూ.378 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్ల ద్వారా ఇప్పటికే డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు దాదాపు రూ.185 కోట్ల వరకు షేర్ వసూళ్లు వచ్చాయని సమాచారం. అంటే, విడుదలైన 8వ రోజుకే ఈ సినిమా అన్ని ఏరియాల్లోనూ 'బ్రేక్-ఈవెన్' (Break-even) పూర్తి చేసుకుని క్లీన్ ప్రాఫిట్ జోన్ లోకి అడుగుపెట్టింది. నైజాం బయ్యర్‌కు ఇప్పటికే పెట్టిన పెట్టుబడిపై 20% పైగా లాభాలు దక్కాయని ఎక్స్ పర్ట్స్ అంటున్నారు.

    బాక్సాఫీస్ బ్రేక్-డౌన్ (ఏరియా వైజ్ అంచనాలు)

    నైజాం (Nizam)- రూ. 115+ కోట్లు- బ్లాక్‌బస్టర్ (భారీ లాభాలు)

    ఆంధ్ర ప్రదేశ్ (AP - Total)- రూ. 145+ కోట్లు- క్లీన్ హిట్ (బ్రేక్-ఈవెన్ కంప్లీట్)

    ఓవర్సీస్ (Overseas )- రూ. 68+ కోట్లు- రికార్డ్ బ్రేకింగ్ కలెక్షన్స్

    మిగిలిన రాష్ట్రాలు (ROI)- రూ. 50+ కోట్లు స్టెడీ రన్

    వరల్డ్ వైడ్ (WW Gross)- రూ. 378 కోట్లు మాస్ హిట్

    రూ.500 కోట్ల క్లబ్ వైపు

    ట్రేడ్ వర్గాల తాజా అంచనాల ప్రకారం, రాబోయే వారం రోజుల్లో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి పెద్ద పోటీ లేకపోవడం ‘పెద్ది’ సినిమాకు అతిపెద్ద అడ్వాంటేజ్. ఇదే రన్ గనుక కొనసాగితే, ఈ చిత్రం లాంగ్ రన్‌లో రూ. 500 కోట్ల క్లబ్‌ లో చేరడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. టాలీవుడ్‌లో ఈ ఏడాది అత్యధిక ప్రాఫిట్స్ అందించిన కమర్షియల్ సినిమాల్లో ఇది టాప్ ప్లేస్‌కు దూసుకుపోతోంది.

    People Also Ask (PAA) - తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

    1. పెద్ది సినిమా పబ్లిక్ టాక్ హిట్ ఆ ఫ్లాప్?

    జవాబు: 'పెద్ది' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్ టాక్‌ను సొంతం చేసుకుంది. మాస్ ఆడియన్స్‌తో పాటు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌కు కూడా కనెక్ట్ కావడంతో ఈ చిత్రం కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తోంది.

    2. 10 రోజుల పెద్ది వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్లు ఎంత?

    జవాబు: 'పెద్ది' చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైన మొదటి పది రోజుల్లోనే రూ.378 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ కలెక్షన్లను రాబట్టింది.

    3. పెద్ది సినిమాను ఫ్యామిలీతో చూడొచ్చా?

    జవాబు: అవును, 'పెద్ది' పక్కా మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ అయినప్పటికీ, ఇందులో బలమైన ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్, ఎమోషన్స్ ఉండటం వల్ల ఇది ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్లీ చిత్రంగా నిలిచింది. పిల్లలతో కలిసి థియేటర్లలో హ్యాపీగా చూడవచ్చు.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/Peddi Collections:పెద్ది బాక్సాఫీస్ ఊచకోత-10 రోజుల కలెక్షన్లు-ఆంధ్రా, నైజాం బయ్యర్లకు లాభాలు వస్తున్నాయా? అసలు లెక్క ఇదే
    Home/Entertainment/Peddi Collections:పెద్ది బాక్సాఫీస్ ఊచకోత-10 రోజుల కలెక్షన్లు-ఆంధ్రా, నైజాం బయ్యర్లకు లాభాలు వస్తున్నాయా? అసలు లెక్క ఇదే
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