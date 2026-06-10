Peddi Collections: మీసం తిప్పిన రామ్ చరణ్..ఆరు రోజుల్లోనే లాభాల్లోకి పెద్ది మూవీ..వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్లు ఎన్ని కోట్లంటే?
Peddi Collections: మెగా పవర్స్టార్ రామ్ చరణ్, బుచ్చిబాబు సాన కాంబినేషన్లో వచ్చిన రూరల్ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా 'పెద్ది' థియేటర్లలో రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. ఈ చిత్రం కేవలం 6 రోజుల్లోనే బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ సాధించేసినట్లు తెలుస్తోంది. పెద్ది ప్రపంచవ్యాప్త వసూళ్లు ఎంతో ఇక్కడ చూసేయండి.
Peddi Collections: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద తన గ్లోబల్ రేంజ్ పవర్ను మరోసారి నిరూపించారు. 'రంగస్థలం' సినిమాతో సోలోగా నాన్-పాన్ ఇండియా కేటగిరీలో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించిన మెగా పవర్స్టార్, ఇప్పుడు 'పెద్ది' (Peddi) చిత్రంతో థియేటర్లలో కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తున్నారు. 'ఉప్పెన' ఫేమ్ దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సాన ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కించిన ఈ రూరల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా బాక్సాఫీస్ వద్ద తిరుగులేని విజేతగా నిలిచింది.
పెద్ది కలెక్షన్లు
పెద్ది చిత్రం విడుదలైన కేవలం ఆరు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.332.1 కోట్ల భారీ గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించి సరికొత్త రికార్డులను లిఖించింది. ఈ విషయాన్ని నిర్మాణ సంస్థ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటిస్తూ ఒక ప్రత్యేక పోస్టర్ను విడుదల చేసింది.
రామ్ చరణ్ కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ సోలో హిట్!
ఈ కలెక్షన్ల వేటతో రామ్ చరణ్ కెరీర్లో సరికొత్త రికార్డు నమోదైంది. గతంలో రామ్ చరణ్ సోలో హీరోగా నటించిన 'రంగస్థలం' సినిమా సాధించిన పూర్తి స్థాయి లైఫ్టైమ్ రికార్డులను 'పెద్ది' కేవలం ఆరు రోజుల్లోనే క్లోజ్ చేసింది. దీనితో రామ్ చరణ్ కెరీర్లోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సోలో చిత్రంగా 'పెద్ది' అవతరించింది.
లాభాల్లోకి
ఇన్ సైడ్ ట్రేడ్ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం.. ఈ సినిమా బిజినెస్ వాల్యూ సుమారు రూ.160 కోట్లు (షేర్). అంటే ఈ చిత్రం ఇప్పటికే రూ.175 కోట్ల పైగా వరల్డ్వైడ్ షేర్ వసూలు చేసి కేవలం 6 రోజుల్లోనే అధికారికంగా ప్రాఫిట్ జోన్ (Profit Zone) లోకి అడుగుపెట్టినట్లు ట్రేడర్స్ చెప్తున్నారు. టాలీవుడ్ హిస్టరీలో ఒక రూరల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ఇంత వేగంగా బ్రేక్ ఈవెన్ అవ్వడం ఇదే తొలిసారి.
ఉత్తరాంధ్ర నేటివిటీ & వింటేజ్ క్రికెట్ మ్యాజిక్
1980ల నాటి ఉత్తరాంధ్ర గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే పెద్ది కథలో రామ్ చరణ్ తన సమాజం కోసం, ఆత్మగౌరవం కోసం క్రీడలను ఆయుధంగా ఎలా మలుచుకున్నాడు అనే అంశాన్ని దర్శకుడు అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు. సినిమాలో రామ్ చరణ్ మాస్ అవతారం, వింటేజ్ స్టైల్ కాస్ట్యూమ్స్, క్రికెట్ బ్యాట్ పట్టుకుని కనిపించే పీరియాడిక్ సీన్స్ థియేటర్లలో ప్రేక్షకులతో ఈలలు వేయిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా 'రంగస్థలం' లోని చిట్టిబాబు క్యారెక్టర్ను గుర్తుచేస్తూనే, ఇందులో 'పెద్ది'గా ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎమోషనల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు చరణ్.
వీక్డేస్లోనూ తగ్గని జోరు
వృద్ధి సినిమాస్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ భాగస్వామ్యంతో మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఈ భారీ బడ్జెట్ చిత్రాన్ని నిర్మించింది. బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ ఈ చిత్రంలో 'అచియమ్మ' పాత్రలో పక్కా పల్లెటూరి అమ్మాయిగా మెప్పించగా, కన్నడ లెజెండ్ శివ రాజ్కుమార్, టాలీవుడ్ వర్సటైల్ నటుడు జగపతి బాబు పవర్ఫుల్ పాత్రల్లో మెరిశారు.
ఆస్కార్ విజేత ఎ.ఆర్.రహమాన్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ (BGM), రత్నవేలు విజువల్స్ ఈ సినిమాను విజువల్ వండర్గా మార్చాయి. వీకెండ్ ముగిసి వర్కింగ్ డేస్ ప్రారంభమైనప్పటికీ.. ఏపీ, తెలంగాణతో పాటు యూఎస్ఏ ఓవర్సీస్ మార్కెట్లోనూ ఈ చిత్రం స్టెడీగా కలెక్షన్లు రాబడుతోంది.
People Also Ask (తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు)
ప్రశ్న: పెద్ది మూవీ హిట్ ఆర్ ఫ్లాప్?
జవాబు: రామ్ చరణ్ నటించిన 'పెద్ది' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద బ్లాక్బస్టర్ హిట్గా నిలిచింది. కేవలం 6 రోజుల్లోనే రూ. 332 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసి ఈ సినిమా ప్రాఫిట్ జోన్ లోకి ప్రవేశించింది.
ప్రశ్న: 'పెద్ది' సినిమా బడ్జెట్, బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ ఎంత?
జవాబు: ఈ సినిమా బడ్జెట్ సుమారు రూ. 200 కోట్లుగా అంచనా. కాగా, వరల్డ్వైడ్ థియేట్రికల్ బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ రూ. 160 కోట్ల షేర్. ఈ టార్గెట్ను సినిమా 6వ రోజు నాటికే విజయవంతంగా దాటేసింది.
ప్రశ్న: ఫ్యామిలీతో చూడవచ్చా?
జవాబు: అవును, ఇది ఒక ఎమోషనల్ రూరల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా. క్లీన్ కంటెంట్, అద్భుతమైన విజువల్స్, స్ఫూర్తిదాయకమైన కథాంశం ఉండటం వల్ల పిల్లలు, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి హ్యాపీగా చూడవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More