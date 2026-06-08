Ram Charan: జగపతి బాబుని చూసి కళ్లలో నీళ్లు తిరిగాయి.. కామ్గా ఉంటుందని ఆ థియేటర్కు వెళ్లాను కానీ..: రామ్ చరణ్
Ram Charan: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటించిన 'పెద్ది' సక్సెస్ ను సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఫిల్మ్ మేకర్స్ నిర్వహించిన 'థ్యాంక్స్ మీట్'లో రామ్ చరణ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. జగపతి బాబు నటన, బుచ్చిబాబు డైరెక్షన్, మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్లలో ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి.
Ram Charan: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్, డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానా కాంబినేషన్ లో వచ్చిన పాన్ ఇండియా రూరల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది' (Peddi) బాక్సాఫీస్ దగ్గర వసూళ్ల వర్షం కురిపిస్తోంది. రిలీజ్ తర్వాత సినిమాకు వస్తున్న రెస్పాన్స్ చూసి మూవీ యూనిట్ ఫుల్ ఖుషీలో ఉంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా నిర్వహించిన 'పెద్ది థ్యాంక్స్ ప్రెస్ మీట్' లో రామ్ చరణ్ మాట్లాడుతూ తన మనసులోని మాటలను, ఎమోషన్స్ ను అభిమానులతో పంచుకున్నారు.
Jagapathi Babu Acting in Peddi: జగపతి బాబును చూసి కన్నీళ్లు వచ్చాయి..
పెద్ది సినిమాలో సీనియర్ నటుడు జగపతి బాబు పవర్ ఫుల్ అప్పలసూరి రోల్ లో కనిపించిన సంగతి తెలిసిందే. ఆయన పాత్ర గురించి చరణ్ మాట్లాడుతూ.. "సినిమాలో జగపతి బాబు గారిని చూసినప్పుడు నాకు నిజంగా కన్నీళ్లు వచ్చాయి. అద్భుతంగా నటించారు. ఆయన పాత్రను ఫుల్ లెంగ్త్ లో చూశాను. ఇక బుచ్చిబాబు నాకు ఈ కథ చెప్పినప్పుడు ఎంతగానో నచ్చడంతో వెంటనే అతన్ని గట్టిగా హగ్ చేసుకున్నాను. ఆ తర్వాత నాకు అనిపించింది.. సినిమా రిజల్ట్ ఎటైనా వెళ్లొచ్చు అని. కానీ సినిమా మీద మనసు పెట్టి కష్టపడితే కచ్చితంగా హిట్ అవుతుందని ఈ సినిమాతో మరోసారి ప్రూవ్ అయింది" అని చరణ్ ఎమోషనల్ అయ్యారు.
Prasads IMAX Response: ప్రసాద్స్ లో శ్రీరాములు, భ్రమరాంబ రేంజ్ రియాక్షన్
మాస్ సెంటర్స్ లోనే కాదు, మల్టీప్లెక్స్ ప్రేక్షకులను సైతం ఈ సినిమా ఊగిపోయేలా చేస్తోందని చరణ్ చెప్పుకొచ్చారు. "సాధారణంగా ప్రసాద్స్ (Prasads) ఐమ్యాక్స్ లో జనాలు కాస్త సైలెంట్ గా సినిమా చూస్తారని, అక్కడ కామ్ గా ఉంటుందని వెళ్లాను. కానీ అక్కడ కూడా కూకట్ పల్లి భ్రమరాంబ, మూసాపేట్ శ్రీరాములు లాంటి సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్ల రేంజ్ లో మాస్ రియాక్షన్ రావడం చూసి షాక్ అయ్యాను. ఆడియన్స్ అంతలా సినిమాను ఓన్ చేసుకున్నారు. నేను ఊహించిన సీన్లకే కాదు.. వేరే సీన్లకు కూడా చప్పట్లు కొడుతున్నారు" అని చరణ్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
AR Rahman Peddi BGM: రెహమాన్ గారికి రుణపడి ఉంటాం
సినిమా సెకండాఫ్ లో ఆస్కార్ విన్నర్ ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ గురించి చరణ్ స్పెషల్ గా ప్రస్తావించారు. "సెకండాఫ్ లో మేము ఎంతో కష్టపడి చేసిన ఎమోషనల్, యాక్షన్ సీన్స్ కు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎలా వస్తుందో అని ముందు కాస్త భయపడ్డాం. కానీ ఏఆర్ రెహమాన్ గారు తన మ్యూజిక్ తో ఆ సీన్స్ ను వేరే స్థాయికి తీసుకెళ్లారు. సినిమాకు ప్రాణం పోసిన ఆయనకు మేమెప్పుడూ రుణపడి ఉంటాం" అంటూ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
ఒక పాన్ ఇండియా స్టార్ ఇలా ఓపెన్ గా సినిమా రిజల్ట్, తోటి నటీనటుల గురించి మాట్లాడటం సినిమాకు మరింత మైలేజ్ ఇస్తుంది. ప్రసాద్స్ లాంటి మల్టీప్లెక్స్ లో సింగిల్ స్క్రీన్ రియాక్షన్ రావడం అంటే బుచ్చిబాబు రాసుకున్న మాస్ ఎలిమెంట్స్, ఏఆర్ రెహమాన్ బీజీఎం ఏ రేంజ్ లో ఆడియన్స్ కి కనెక్ట్ అయ్యాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు. 'పెద్ది' సినిమా కమర్షియల్ గా లాంగ్ రన్ లో భారీ వసూళ్లు సాధించడానికి రామ్ చరణ్ పాజిటివ్ స్పీచ్, ఈ మౌత్ టాక్ చాలా ప్లస్ అవుతాయి.
People Also Ask (FAQs)
'పెద్ది' థ్యాంక్స్ మీట్ లో జగపతి బాబు గురించి రామ్ చరణ్ ఏమన్నారు?
సినిమాలో జగపతి బాబు పర్ఫార్మెన్స్ చూసినప్పుడు తనకు నిజంగా కన్నీళ్లు వచ్చాయని, ఆయన పాత్ర అంత అద్భుతంగా పండిందని రామ్ చరణ్ ప్రశంసించారు.
మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్ రెస్పాన్స్ పై చరణ్ కామెంట్స్ ఏంటి?
ప్రసాద్స్ లో జనాలు సైలెంట్ గా సినిమా చూస్తారని వెళ్లానని, కానీ అక్కడ అమీర్ పేట్ శ్రీరాములు, భ్రమరాంబ లాంటి సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్ల రేంజ్ లో మాస్ రియాక్షన్ రావడం చూసి షాక్ అయ్యానని చెప్పారు.
ఏఆర్ రెహమాన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ గురించి చరణ్ ఏమన్నారు?
సెకండాఫ్ లో తాము కష్టపడి చేసిన సీన్స్ ను ఏఆర్ రెహమాన్ తన మ్యూజిక్ తో వేరే లెవెల్ కి తీసుకెళ్లారని, అందుకు ఆయనకు ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటామని చరణ్ తెలిపారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More