Peddi New Version: థియేటర్లలోకి పెద్ది పూర్తి కొత్త వెర్షన్.. ఏయే సీన్లు కొత్తగా వస్తున్నాయి.. ఏవి తీసేస్తున్నారంటే?
Peddi New Version: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ బ్లాక్బస్టర్ హిట్ 'పెద్ది' సరికొత్త వెర్షన్తో థియేటర్లలోకి రాబోతోంది. ఆడియన్స్ ఫీడ్బ్యాక్ మెరుగ్గా ఉండటంతో, సినిమాను మరింత ఆసక్తికరంగా మార్చేందుకు చిత్రబృందం కొన్ని కీలక మార్పులు చేపట్టింది.
Peddi New Version: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్, డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానా కాంబినేషన్లో వచ్చిన పాన్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా 'పెద్ది' (Peddi) బాక్సాఫీస్ దగ్గర కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తోంది. అయితే ఈ భారీ విజయాన్ని ఇలాగే కొనసాగిస్తూ.. ప్రేక్షకులకు మరింత మంచి థియేట్రికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చేందుకు మూవీ టీమ్ ఒక క్రేజీ నిర్ణయం తీసుకుంది. థియేటర్లలో నడుస్తున్న ప్రస్తుత వెర్షన్లో కొన్ని కీలక మార్పులు చేసి.. సరికొత్త ఎడిటింగ్తో కూడిన 'పెద్ది' న్యూ వెర్షన్ను స్క్రీన్స్ పైకి తేవడానికి మేకర్స్ రెడీ అయ్యారు.
Janhvi Kapoor Peddi Backlash | వివాదాస్పద సీన్ల తొలగింపు
పెద్ది సినిమా రిలీజైన ఫస్ట్ వీకెండ్ లో హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ (అచ్చియమ్మ) క్యారెక్టర్ కు సంబంధించిన కొన్ని సీన్లు, రొమాంటిక్ ట్రాక్ పై సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన విమర్శలు వచ్చాయి. ఆ పాత్రను మరీ అతిగా గ్లామరైజ్ చేశారనే కామెంట్స్ రావడంతో, ఆడియన్స్ సెంటిమెంట్స్ ను గౌరవిస్తూ ఆ వివాదాస్పద సీన్లను తీసేస్తామని చిత్రబృందం ముందే అనౌన్స్ చేసింది. దానికి కొనసాగింపుగా.. ఇప్పుడు సినిమా స్క్రీన్ప్లే మరింత గ్రిప్పింగ్గా మార్చేందుకు కరెక్ట్ రన్టైమ్ తో కొత్త వెర్షన్ను లాక్ చేశారు.
Jagapathi Babu Peddi Scenes | జగపతి బాబు ఎంట్రీ..
ఈ సరికొత్త వెర్షన్లో టాలీవుడ్ సీనియర్ యాక్టర్ జగపతి బాబుకు సంబంధించిన కొన్ని పవర్ఫుల్ సీన్లను మళ్లీ యాడ్ చేయబోతున్నారు. సినిమా లెంత్ ఎక్కువవుతుందనే కారణంతో మొదట ఎడిటింగ్లో లేపేసిన జగపతి బాబు పోర్షన్స్.. ఇప్పుడు థియేటర్లలో ఆడియన్స్ కు సరికొత్త జోష్ ఇవ్వనున్నాయి. ఆయన క్యారెక్టర్ సినిమాకు అదనపు బలాన్ని ఇస్తుందని మేకర్స్ నమ్ముతున్నారు.
మరోపక్క కన్నడ సూపర్ స్టార్ శివరాజ్ కుమార్ నటించిన ఫ్లాష్బ్యాక్ ఎపిసోడ్లో కాస్త సాగతీతగా అనిపించిన కొన్ని సీన్లను కత్తిరించారు. దీనివల్ల సెకండాఫ్ మరింత ఫాస్ట్ గా, హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్తో సాగనుంది.
Peddi New Version Theatres | సెన్సార్ పూర్తి.. థియేటర్లలోకి కొత్త ఫ్లో
కొత్తగా యాడ్ చేయబోయే సీన్లకు సంబంధించిన సెన్సార్ ప్రాసెస్ కూడా ఇప్పటికే పూర్తయింది. సెన్సార్ బోర్డు నుంచి కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ రావడంతో.. మూవీ యూనిట్ ఈ ఎక్స్ట్రా సీక్వెన్స్లను సినిమాలో ఎక్కడ పెట్టాలనే దానిపై ఫైనల్ వర్క్ చేస్తోంది. జనాలు సినిమాను చూసేటప్పుడు ఎక్కడా ఆ ఎమోషన్, ఫ్లో మిస్ అవ్వకుండా, ల్యాగ్ లేకుండా ఉండేలా ఎడిటింగ్ టీమ్ జాగ్రత్తలు పడుతోంది.
వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్ పై వెంకట సతీష్ కిలారు అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ నటులు దివ్యేందు శర్మ, బోమన్ ఇరానీ కీ రోల్స్ ప్లే చేశారు. ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా ఈ న్యూ వెర్షన్ను థియేటర్లలో ప్రదర్శించడానికి డిస్ట్రిబ్యూటర్లతో చర్చలు జరుపుతున్నారు.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని, దానికి తగ్గట్లు మార్పులు చేయడం ఒక రకంగా మంచి డెవలప్మెంట్. జాన్వీ కపూర్ వివాదంతో వచ్చిన నెగెటివిటీని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి జగపతి బాబు లాంటి పవర్ఫుల్ యాక్టర్ సీన్స్ అద్భుతంగా వర్కవుట్ అవుతాయి. సెకండాఫ్ ట్రిమ్మింగ్ అనేది స్క్రీన్ప్లేను పరుగులు పెట్టిస్తుంది. దీనివల్ల రిపీట్ ఆడియన్స్ థియేటర్లకు వచ్చే ఛాన్స్ బాగా పెరుగుతుంది.
People Also Ask (FAQs)
'పెద్ది' సినిమా కొత్త వెర్షన్లో జరుగుతున్న మెయిన్ ఛేంజెస్ ఏంటి?
ఈ కొత్త వెర్షన్లో మొదట ఎడిటింగ్లో తొలగించిన జగపతి బాబు పవర్ఫుల్ సీన్లను తిరిగి యాడ్ చేస్తున్నారు. అలాగే శివరాజ్ కుమార్ ఫ్లాష్బ్యాక్ సీన్లను కొద్దిగా ట్రిమ్ చేసి సినిమాను మరింత వేగవంతం చేశారు.
జాన్వీ కపూర్ సీన్లను ఎందుకు తొలగించారు?
హీరోయిన్ పాత్ర చిత్రణ, రొమాంటిక్ సీన్లపై ఆడియన్స్ నుంచి తీవ్ర విమర్శలు రావడంతో.. వాళ్ల మనోభావాలను గౌరవిస్తూ ఆ సీన్లను తొలగించాలని మేకర్స్ ముందే డిసైడ్ అయ్యారు.
'పెద్ది' సినిమా కొత్త సీన్లకు సెన్సార్ పూర్తయిందా?
అవును, కొత్తగా యాడ్ చేయబోయే సీన్లకు సంబంధించిన సెన్సార్ ప్రక్రియ ఇప్పటికే పూర్తయింది. దానికి సెన్సార్ బోర్డ్ గ్రీన్ సిగ్నల్ కూడా ఇచ్చేసింది.
ఈ సినిమాను ఎవరు నిర్మించారు, ఇందులో నటించిన ఇతర నటులు ఎవరు?
వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించారు. ఇందులో బాలీవుడ్ స్టార్స్ దివ్యేందు శర్మ, బోమన్ ఇరానీ ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More