Podarillu November 12 Episode: పొదరిల్లు.. చక్రి స్టేటస్ చూసి మహా వీరంగం.. ఇంటికి ముగ్గురు కోడళ్ల కళ..నారాయణ రిబ్బన్ కట్
Podarillu Serial November 12th Episode: పొదరిల్లు సీరియల్ నవంబర్ 12 ఎపిసోడ్ లో బృందావనానికి ముగ్గురు కోడళ్ల కళ వస్తుంది. కేశవ షాపు ఓపెనింగ్ లో మహా, శైలు, మనీషా దీపం వెలిగిస్తారు. నారాయణ రిబ్బన్ కట్ చేయగా.. షాపు పేరుపై మాత్రం సస్పెన్స్ కొనసాగుతోంది.
Podarillu Serial Today Episode: స్టార్ మా సీరియల్ పొదరిల్లు ఈరోజు ఎపిసోడ్ మొత్తం కేశవ షాపు ఓపెనింగ్ చుట్టే తిరిగింది. అయితే చివర్లో మహాతో కలిసి ఉన్న స్టేటస్ పెట్టిన చక్రి చిక్కుల్లో పడతాడు. అది చూసి మహా సీరియస్ అవుతుంది. అయితే ఈ ఎపిసోడ్ లోనూ కేశవ షాపు పేరు ఏంటన్నది రివీల్ చేయలేదు.
నారాయణ కాళ్లకు దండం పెట్టనన్న కన్నా
షాపు ఓపెనింగ్ కోసం అందరూ రెడీ అయ్యే సీన్ తో సీరియల్ గురువారం (నవంబర్ 12) ఎపిసోడ్ మొదలైంది. నారాయణ కాళ్లకు కన్నాను దండం పెట్టుకోవాలని అందరూ చెప్పినా అతడు వినడు. అతడు తనకు ఏమీ చేయలేదని, మీరంతా ప్రేమగా చూసుకున్నారు కాబట్టి మీ కాళ్లు మొక్కుతాను కానీ.. ఆయన కాళ్లు మొక్కనని అంటాడు.
నిజమే రా.. నేను వాడికి చేసిందేమీ లేదు కదా అని నారాయణ అని వెళ్లిపోతాడు. నువ్వు ఏం చేశావో మాకు తెలుసు నాన్నా.. వాడికి జీవితాన్నే ఇచ్చావు.. మాకు తెలుసన్న విషయం నీకు తెలియదు అంతే అని మాధవ మనసులో అనుకుంటాడు.
చీర కట్టుకొని రెడీ అయిన శైలు.. వరాలు, సురేష్ గొడవ..
అటు కేశవ షాపు ఓపెనింగ్ కోసం శైలు ముస్తాబవుతుంది. మంచి చీర కట్టుకొని రెడీ అవుతుంది. అది చూసి ఆమె తల్లి వరాలు, అన్న సురేష్ గొడవకు దిగుతారు. ఆ మెకానిక్ గాడితో లేచిపోయి పెళ్లి చేసుకోవడానికే ఇలా తయారయ్యావా అని నిలదీస్తుంది. కానీ కేశవ షాపు ఓపెనింగ్ ఉందని, పూజ ఇలా చీరలో చేస్తే బాగుంటుందనే కట్టుకున్నానని శైలు చెబుతుంది.
అయినా వరాలు, సురేష్ వినరు. నువ్వు ఎలా వెళ్తావో చూస్తాను.. ఆ తలుపు పెట్టేయమని సురేష్ కు చెబుతుంది. దీంతో శైలు పోలీసుల పేరు చెప్పి భయపెడుతుంది. మీరు రాసిన లెటర్లు స్టేషన్ లో అలాగే ఉన్నాయని అంటుంది. అప్పుడున్న సీఐ ఇప్పుడు లేదు అని వరాలు అంటే.. కొత్తగా వచ్చిన సీఐ నంబర్ కూడా తన దగ్గర ఉందని, చేయమంటారా అని బెదిరిస్తుంది. దీంతో వాళ్లు వెనక్కి తగ్గుతారు.
పూజకు అంతా రెడీ.. పేరుపై సస్పెన్స్.. మనీషాను చూసి బన్సీ షాక్
ఇటు పూజ కోసం అంతా సిద్ధమవుతుంది. కొత్త షాపును అందంగా ముస్తాబు చేస్తాడు కేశవ. అందరూ షాపు దగ్గరికి వస్తారు. అయితే షాపు పేరుపై మాత్రం సస్పెన్స్ కొనసాగుతుంది. పేరు కనిపించకుండా ముసుగు ఉండటంతో ఇంకా ఎందుకలా ఉంచావని నారాయణ అడుగుతాడు. అది సస్పెన్స్.. చివర్లో తెలుస్తుంది.. ఇది తన ఐడియానే అని మహా గురించి కేశవ చెబుతాడు.
అప్పుడే బన్సీ కూడా వచ్చి కేశవకు కంగ్రాట్స్ చెబుతాడు. చక్కగా చీర కట్టుకొని తెలుగుమ్మాయిలా రెడీ అయిన మనీషాను చూసి షాకవుతాడు. అసలు మా మనీషాలా లేదని బన్సీ అంటే.. మా మనీషా అని చక్రి అంటాడు. అప్పుడే శైలు కూడా వస్తుంది. షాపుకు తన పేరే పెట్టి ఉంటాడా అని అనుకుంటుంది.
కేశవ ఎమోషనల్.. మాధవకే షాపు పేపర్లు ఇవ్వాలని..
అందరూ ఆ షాపు ఓనర్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంటారు. చివరికి అతడు వచ్చి కేశవకు షాపు పేపర్లు ఇవ్వబోతాడు. ఇక నుంచి ఈ షాపు నీది అని అంటాడు. అప్పుడే కేశవ ఎమోషనల్ అవుతాడు. ఆ పేపర్లు మా అన్నయ్యకు ఇవ్వండి.. ఆయనే నాకు అన్నీ.. నాకు జీవితాన్ని ఇచ్చాడు అని కేశవ ఎమోషనల్ అవుతాడు. దీంతో మాధవకే ఆ పేపర్లు ఇస్తాడు. మాధవ నుంచి కేశవ ఆ పేపర్లను అందుకుంటాడు.
నారాయణతో రిబ్బన్ కట్ చేయించిన కేశవ.. మహాను దీపం వెలిగించమని..
ఆ తర్వాత షాపు రిబ్బన్ ఎవరు కట్ చేస్తారని చక్రి అడుగుతాడు. నారాయణ వైపు చూస్తూ కేశవ పిలుస్తాడు. అతడు షాకవుతాడు. తాను రిబ్బన్ కట్ చేయడమేంటి.. నేనేం చేశానని, దానికి అర్హత ఉండాలని అంటాడు. మాకు జన్మనిచ్చావు అది చాలు అని కేశవ ఎమోషనల్ అవుతాడు. మొదటిసారి కేశవ మీకు తండ్రి స్థానం ఇస్తున్నాడు.. వచ్చి రిబ్బన్ కట్ చేయండి సుపుత్ర అని మహా కూడా పిలుస్తుంది. అది చూసి కన్నా ఉడుక్కుంటాడు.
చివరికి కేశవతో కలిసి నారాయణ రిబ్బన్ కట్ చేస్తాడు. ఆ తర్వాత మహాను దీపం వెలిగించమని కేశవ చెప్పడంతో శైలు కుళ్లుకుంటుంది. కాబోయే భార్యను పక్కన పెట్టుకొని ఆమెతో దీపం వెలిగించడమేంటని అనుకుంటుంది. అప్పుడే నారాయణ జోక్యం చేసుకుంటూ.. అసలు ఆడగాలే తగలదన్న ఇంటికి ముగ్గురు అమ్మలు వచ్చారు.. ముగ్గురూ కలిసి దీపం వెలిగిస్తారని అనడంతో శైలు సంతోషిస్తుంది. మహా, శైలు, మనీషా కలిసి దీపం వెలిగించి పూజ చేస్తారు.
షాపు పేరుపై కొనసాగిన సస్పెన్స్
చివరికి ఇక షాపు పేరేంటో రివీల్ చేయాల్సిన టైమ్ వస్తుంది. ఆ పనిని శైలుకి అప్పగిస్తాడు కేశవ. షాపు నేమ్ ప్లేట్ పై ఉన్న ముసుగు తొలగించాలని శైలుకి చెబుతాడు. ఆమె తెగ సంతోషిస్తుంది. కచ్చితంగా తన పేరే పెట్టాడని అనుకుంటుంది. ఆమె ముసుగు తొలగించడానికి వెళ్లే సమయంలోనే పొదరిల్లు ఈరోజు ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.
చక్రి స్టేటస్.. మహా షాక్
అయితే రేపటి ఎపిసోడ్ లో చక్రి పనైపోయినట్లుగా చూపించారు. షాపు ఓపెనింగ్ సందర్భంగా అందరూ కలిసి దిగిన ఫొటోలో నుంచి మహా పక్కనే తాను ఉన్న ఫొటోను చక్రి తీస్తాడు. నా భార్యతో కలిసి తొలి దీపావళి జరుపుకున్నాను అని రాసి దానిని స్టేటస్ గా పెట్టుకుంటాడు చక్రి. అందరికీ చూపిస్తాడు. ఇది వదిన చూసిందంటే ఇక అన్నయ్య పనైపోయినట్లే అని కన్నా అనుకుంటాడు. అప్పుడే అది చూసిన మహా ఆవేశంతో ఊగిపోతుంది. అంతటితో సీరియల్ ముగుస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More