    ఏ11గా అల్లు అర్జున్‌- సంధ్య థియేట‌ర్ తొక్కిస‌లాట కేసు- పోలీసుల ఛార్జ్‌షీట్‌

    గతేడాది తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారిన సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాట కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఈ కేసులో పోలీసులు ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేశారు. ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ఏ11గా చేర్చారు. 

    Published on: Dec 27, 2025 3:03 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాట కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. గతేడాది పుష్ప 2 రిలీజ్ సందర్భంగా ఈ థియేటర్లో తొక్కిసలాటలో ఓ మహిళ చనిపోయిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడీ కేసులో కొత్త అప్ డేట్ వచ్చింది. చిక్కడపల్లి పోలీసులు ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేశారు. ఇందులో ఏ11గా ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ పేరును చేర్చారు.

    ఏ11 అల్లు అర్జున్

    2024లో చోటు చేసుకున్న సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాట దేశవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది. ఈ తొక్కిసలాటలో రేవతి అనే మహిళ కన్నుమూశారు. ఆమె కొడుకు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. తాజాగా చిక్కడపల్లి పోలీసులు ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేశారని శనివారం (డిసెంబర్ 27) తెలిసింది. ఇందులో ఏ11గా అల్లు అర్జున్ ఉన్నాడు.

    ఏ1 గా థియేటర్ మేనేజ్మెంట్

    సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాట కేసులో ఏ1గా సంధ్య థియేటర్ మేనేజ్మెంట్ ను పోలీసులు తమ ఛార్జ్ షీట్ లో పేర్కొన్నారు. ఈ థియేటర్ యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యం కారణంగానే తొక్కిసలాట జరిగి, ఓ మహిళ మరణించినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. మరోవైపు అల్లు అర్జున్, అతని మేనేజర్, వ్యక్తిగత సిబ్బందితో పాటు బౌన్సర్లపైనా ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేఆరు. మొత్తం 23 మందిపై అభియోగాలు మోపారు.

    ఆ రోజు ఏమైంది?

    2024 డిసెంబర్ 4న సంధ్య థియేటర్లో పుష్ప 2 ప్రీమియర్ వేశారు. ఈ సినిమాను థియేటర్లో చూసేందుకు చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఎగబడ్డారు. ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ కూడా అక్కడికే వచ్చాడు. చాలా మంది జనాలు ఉండటంతో వద్దని చెప్పినా అల్లు అర్జున్ కారు సన్ రూఫ్ లో నుంచి నిలబడి చేతులు ఊపుతూ ర్యాలీగా వెళ్లాడని పోలీసులు చెబుతున్నారు.

    అల్లు అర్జున్ ను దగ్గర నుంచి చూడాలని అభిమానులు కోరుకున్నారు. దీంతో ఒకరిని ఒకరు తోసుకున్నారు. కొంతమంది కిందపడ్డారు. తొక్కిసలాట జరిగింది. ఇందులో హైదరాబాద్ కే చెందిన రేవతి అనే 35 ఏళ్ల మహిళ కన్ను మూశారు. ఆమె కొడుకు శ్రీతేజ్ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఇప్పటికీ హాస్పిటల్లోనే కోలుకుంటున్నాడు.

    అప్పుడు అరెస్ట్

    సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాట కేసులో గతంలో అల్లు అర్జున్ ను చిక్కడపల్లి పోలీసులు ఇంటికి వెళ్లి మరీ అరెస్ట్ చేశారు. ఒక రోజు రాత్రి అతను జైల్లో కూడా ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత బెయిల్ పై బయటకు వచ్చాడు. అప్పట్లో ఈ విషయం కలకలం రేపింది. ఇప్పుడు ఏడాది తర్వాత ఈ కేసులో ఛార్జ్ షీట్ దాఖలైంది.

    News/Entertainment/ఏ11గా అల్లు అర్జున్‌- సంధ్య థియేట‌ర్ తొక్కిస‌లాట కేసు- పోలీసుల ఛార్జ్‌షీట్‌
    News/Entertainment/ఏ11గా అల్లు అర్జున్‌- సంధ్య థియేట‌ర్ తొక్కిస‌లాట కేసు- పోలీసుల ఛార్జ్‌షీట్‌
