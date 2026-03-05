Pookie OTT Release Date: ఓటీటీలోకి లక్ష్మీ మంచు జెన్-జీ రొమాంటిక్ డ్రామా.. ఐఎండీబీలో 7.3 రేటింగ్
వాలెంటైన్స్ డే కానుకగా విడుదలైన తమిళ యూత్ ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ 'పూకీ' (Pookie) డిజిటల్ విడుదలకు సిద్ధమైంది. అజయ్ ధిషన్, ఆర్కే ధనుష ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా తెలుగులో బూకీగా రిలీజైంది. మంచు లక్ష్మీ ఇందులో ఓ కీలకపాత్రలో నటించింది.
జెన్ జీ ఆలోచనలు, లవ్ స్టోరీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన తమిళ మూవీ 'పూకీ' (తెలుగులో బూకీ) ఇప్పుడు ఓటీటీ బాట పట్టింది. గణేష్ చంద్ర దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 14న వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా థియేటర్లలో విడుదలైంది. అయితే బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ సినిమా ఆశించిన స్థాయిలో ప్రభావం చూపలేకపోయింది. ఈ క్రమంలోనే సినిమాను డిజిటల్ వేదికపైకి తీసుకురావడానికి మేకర్స్ సిద్ధమయ్యారు. ఈ సినిమాకు ఐఎండీబీలో 7.3 రేటింగ్ నమోదైంది.
బూకీ ఓటీటీ అప్డేట్
ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జీ5 (ZEE5) ఈ బూకీ మూవీ డిజిటల్ హక్కులను సొంతం చేసుకుంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం మార్చి 13 నుండి 'బూకీ' స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభం కానుంది. లక్ష్మీ మంచు కీలక పాత్రలో నటించిన ఈ సినిమాను తెలుగులో 'బూకీ' (Bookie) అనే పేరుతో థియేటర్లలో విడుదల చేశారు. తమిళంతోపాటు ఇక్కడ కూడా ఆడియన్స్ను పెద్దగా మెప్పించలేకపోయింది. తమిళ వెర్షన్తో పాటే తెలుగు వెర్షన్ కూడా అదే రోజున ఓటీటీలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
విజయ్ ఆంటోనీ నిర్మాణంలో..
వైవిధ్యమైన కథలను ఎంచుకునే హీరో విజయ్ ఆంటోనీ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించడం విశేషం. కేవలం నిర్మాతగానే కాకుండా ఈ సినిమాకు అతడే స్వయంగా సంగీతాన్ని కూడా అందించాడు. మంచు లక్ష్మి, పాండియరాజన్, ఇందుమతి మణికందన్, వివేక్ ప్రసన్న, బ్లాక్ పాండి వంటి ప్రముఖ నటులు ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
నేటి తరం (Gen Z) ప్రేమకథలు ఎంత వేగంగా మొదలవుతాయో, అంతే వేగంగా చిన్న చిన్న కారణాలతో ముగిసిపోతుంటాయి. సరిగ్గా ఇదే పాయింట్ను ఆధారం చేసుకుని, ఆధునిక సంబంధాల వెనుక ఉన్న భావోద్వేగ సంఘర్షణను ఆవిష్కరించిన సినిమా ఇది. ఈ మూవీ సోషల్ మీడియా ప్రభావం మన వ్యక్తిగత జీవితాలపై ఎలా ఉంటుందో కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపించింది.
ఈ సినిమా కథ కైలాష్ (అజయ్ దిషన్), ఆళి (ఆర్కే ధనుష) అనే జంట చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఆరేళ్ల సుదీర్ఘ కాలం పాటు ప్రేమలో ఉన్న వీరిద్దరి జీవితం ఒక చిన్న సంఘటనతో తలకిందులవుతుంది. కారు సైడ్ మిర్రర్ విరిగిపోయిందనే చిన్న కారణంతో రోడ్డు మీద వీరిద్దరి మధ్య పెద్ద వాగ్వాదం జరుగుతుంది. ఆవేశంలో ఒకరినొకరు దూషించుకుంటూ విడిపోవాలని నిర్ణయించుకుంటారు.
బ్రేకప్ తర్వాత కైలాష్ తన బాధను మర్చిపోవడానికి ఫిట్నెస్, సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ మీద దృష్టి పెడతాడు. మరోవైపు ఆళి మానసిక ప్రశాంతత కోసం ఆధ్యాత్మికత, ఇతర మార్గాలను వెతుక్కుంటూ అయోమయంలో పడిపోతుంది. విడిపోయిన ఈ జంట మళ్ళీ కలుస్తారా? లేక తమ దారి తాము చూసుకుంటారా? అనేదే మిగిలిన కథ.
థియేటర్లలో ఈ చిన్న సినిమాను మిస్ అయిన యూత్ ఆడియన్స్కు, ఓటీటీలో ఇది ఒక ఫ్రెష్ ఎంటర్టైనర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ సినిమా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో ఎలాంటి రెస్పాన్స్ దక్కించుకుంటుందో చూడాలి.