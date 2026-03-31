    Poonam Pandey: రెండేళ్లుగా భర్తకు దూరం.. ప్రెగ్నెన్సీ ఫోటోలతో సోషల్ మీడియాలో పూనమ్ పాండే రచ్చ.. మళ్లీ మొదలెట్టిందంటూ..

    Poonam Pandey: వివాదాస్పద నటి పూనమ్ పాండే తన బేబీ బంప్ ఫోటోలను షేర్ చేసి నెటిజన్లను మరోసారి అయోమయంలోకి నెట్టింది. అయితే ఈ ఫోటోల వెనుక ఉన్న అసలు నిజాన్ని ఏఐ (AI) సాంకేతికత బయటపెట్టడంతో సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది.

    Mar 31, 2026, 17:03:10 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    వివాదాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా నిలిచే నటి, మోడల్ పూనమ్ పాండే మరోసారి సోషల్ మీడియాలో సంచలనంగా మారింది. గతంలో తన మరణం గురించి తప్పుడు వార్తలను ప్రచారం చేసి దేశవ్యాప్తంగా విమర్శలు ఎదుర్కొన్న పూనమ్.. ఇప్పుడు తన ప్రెగ్నెన్సీకి సంబంధించిన ఫోటోలను షేర్ చేయడంతో నెటిజన్లు అవాక్కయ్యారు. మంగళవారం (మార్చి 31) ఆమె పోస్ట్ చేసిన ఈ ఫోటోల్లో పూనమ్ పాండే 'బేబీ బంప్'తో కనిపిస్తుండటంతో.. ఆమె నిజంగానే గర్భవతా అనే అనుమానాలు మొదలయ్యాయి.

    అయోమయంలో పడేసిన ఎమోజీలు.. నో క్యాప్షన్

    ప్రెగ్నెన్సీ ఫోటోలను షేర్ చేసిన పూనమ్.. వాటికి ఎటువంటి రాతపూర్వక వివరణ ఇవ్వలేదు. కేవలం ఓ పసిపిల్లవాడు, పాల సీసా, గర్భిణీ స్త్రీని సూచించే ఎమోజీలను మాత్రమే జత చేసింది. దీనితో అభిమానులు, నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు.

    కొందరు ఆమెకు శుభాకాంక్షలు చెబుతుండగా.. మరికొందరు మాత్రం ఇది కేవలం పబ్లిసిటీ స్టంట్ అని కొట్టిపారేస్తున్నారు. కేవలం కొన్ని వారాల క్రితం ముంబైలో కనిపించినప్పుడు ఆమె గర్భవతి అన్న ఆనవాళ్లు ఏవీ లేవని, హఠాత్తుగా ఇలా ఫోటోలు రావడం ఏంటని జనం ప్రశ్నిస్తున్నారు.

    ఏఐ (AI) గుట్టు రట్టు చేసింది

    ఈ ఫోటోల వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ 'X' ద్వారా బయటపడింది. పూనమ్ షేర్ చేసిన అవే ఫోటోలను ఎక్స్‌లో చూసినప్పుడు.. ఆ పోస్ట్ కింద "మేడ్ విత్ ఏఐ" (Made with AI) అనే ట్యాగ్ కనిపించింది.

    అంటే ఈ ఫోటోలు వాస్తవమైనవి కావు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సహాయంతో సృష్టించినవని స్పష్టమైంది. దీనితో నెటిజన్లు తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడుతున్నారు. "మళ్ళీ ఫేక్ ఫోటోలా?", "ఏఐతో ఇలాంటివి సృష్టించాల్సిన అవసరం ఏముంది?" అంటూ పూనమ్ పాండేను నిలదీస్తున్నారు.

    పూనమ్.. వివాదాల పుట్ట

    పూనమ్ పాండేపై నెటిజన్లు ఇంతలా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడానికి కారణం ఆమె గత చరిత్ర. 2024 ఫిబ్రవరిలో తాను గర్భాశయ క్యాన్సర్ (Cervical Cancer)తో మరణించినట్లు ఆమె అధికారిక సోషల్ మీడియా ఖాతా నుండి ఒక పోస్ట్ వచ్చింది. అది చూసి సినీ పరిశ్రమ, అభిమానులు దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు.

    అయితే మరుసటి రోజే తాను బతికే ఉన్నానని, వ్యాధిపై అవగాహన కల్పించేందుకే ఇలా చేశానని ఆమె ప్రకటించింది. ఆ సంఘటనతో పూనమ్ విశ్వసనీయతను పూర్తిగా కోల్పోయింది. ఇప్పుడు ఈ ఏఐ ప్రెగ్నెన్సీ ఫోటోలు కూడా అదే బాటలో ఉన్నాయని జనం భావిస్తున్నారు.

    పూనమ్ వ్యక్తిగత జీవితం

    2020లో సామ్ బాంబేను వివాహం చేసుకున్న పూనమ్ పాండే.. పెళ్లయిన కొద్దిరోజులకే భర్తపై వేధింపుల ఆరోపణలు చేసి విడిపోయింది. గత రెండేళ్లుగా తాను ఒంటరిగానే ఉంటున్నానని, సంతోషంగా ఉన్నానని ఆమె తరచుగా చెబుతుంటుంది. తాజా ఫోటోల నేపథ్యంలో ఆమె మళ్ళీ ఏదైనా కొత్త 'అవగాహన ప్రచారం' లేదా 'పబ్లిసిటీ స్టంట్' ప్లాన్ చేసిందా అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్రశ్న: పూనమ్ పాండే నిజంగా గర్భవతియా?

    జవాబు: లేదు, ఆమె సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన ఫోటోలు ఏఐ (AI) ద్వారా సృష్టించినవని ప్రాథమిక సమాచారం ద్వారా తెలుస్తోంది. 'X' ప్లాట్‌ఫామ్ కూడా ఆ ఫోటోలకు ఏఐ ట్యాగ్ ఇచ్చింది.

    ప్రశ్న: పూనమ్ పాండే గతంలో ఎందుకు వివాదాల్లో నిలిచారు?

    జవాబు: 2024 ఫిబ్రవరిలో తాను క్యాన్సర్‌తో మరణించినట్లు తప్పుడు వార్తను ప్రచారం చేసి, ఆ తర్వాత అది కేవలం అవగాహన కోసం చేసిన పబ్లిసిటీ స్టంట్ అని ప్రకటించి తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు.

    ప్రశ్న: పూనమ్ పాండే భర్త ఎవరు?

    జవాబు: ఆమె 2020లో సామ్ బాంబేను వివాహం చేసుకున్నారు. కానీ ప్రస్తుతం వారు విడిపోయారు. పూనమ్ ప్రస్తుతం సింగిల్ గానే ఉంటున్నారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

