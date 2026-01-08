ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? ఫోలిక్ యాసిడ్ ప్రాధాన్యతను అస్సలు మర్చిపోవద్దు
ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేస్తున్నట్టయితే ఫోలిక్ యాసిడ్ ప్రాధాన్యత గురించి మీరు తప్పక తెలుసుకోవాలి. ఆరోగ్యకరమైన బిడ్డకు జన్మనివ్వడంలో 'ఫోలిక్ యాసిడ్' కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. గర్భం దాల్చడానికి ముందే తీసుకోవడం వల్ల శిశువులో తలెత్తే మెదడు, వెన్నెముక సంబంధిత లోపాలను అరికట్టవచ్చని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
మీరు తల్లి కావాలని కలలు కంటున్నారా? అయితే ఆ దిశగా మీరు వేయాల్సిన మొదటి అడుగు మీ శరీరంలో 'ఫోలిక్ యాసిడ్' స్థాయిలను చెక్ చేసుకోవడం. గర్భధారణ సమయంలో శిశువు ఎదుగుదలలో ఫోలిక్ యాసిడ్ అత్యంత కీలకమైన పోషకం. విటమిన్ B9 కృత్రిమ రూపమే ఈ ఫోలిక్ యాసిడ్. ఇది శరీరంలో కణాల పెరుగుదల, DNA నిర్మాణం, ఎర్ర రక్తకణాల ఉత్పత్తిలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. ప్రస్తుతం 'ఫోలిక్ యాసిడ్ అవేర్నెస్ వీక్' జరుగుతున్న నేపథ్యంలో, దీని గురించి ప్రతి మహిళా తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యాంశాలు ఇవే..
ఫోలిక్ యాసిడ్ లోపం ఉందని ఎలా గుర్తించాలి?
శరీరంలో ఫోలిక్ యాసిడ్ తక్కువగా ఉంటే కొన్ని లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా 'మెగాలోబ్లాస్టిక్ అనీమియా' అనే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఇందులో ఎర్ర రక్తకణాలు అసాధారణంగా పెద్దవిగా మారి, శరీరానికి సరిపడా ఆక్సిజన్ను అందించలేవు. ఇతర లక్షణాలు ఇలా ఉండవచ్చు.
- నాలుక వాపు లేదా నొప్పిగా అనిపించడం.
- తరచుగా మూడ్ మారిపోవడం (Mood changes).
- మతిమరుపు లేదా ఏకాగ్రత లోపించడం.
గర్భం దాల్చడానికి ముందే ఎందుకు తీసుకోవాలి?
"గర్భం దాల్చడానికి ముందే సరైన మోతాదులో ఫోలిక్ యాసిడ్ తీసుకోవడం అనేది ఆరోగ్యకరమైన ప్రసవానికి ఒక పునాది లాంటిది" అని ఎలంటిస్ హెల్త్కేర్ ప్రసూతి, గైనకాలజీ విభాగం హెడ్ డాక్టర్ మన్నన్ గుప్తా వివరించారు.
సాధారణంగా మహిళలు తాము గర్భవతి అని తెలుసుకునే లోపే (అంటే గర్భం దాల్చిన 21-28 రోజుల్లోనే) శిశువు యొక్క 'న్యూరల్ ట్యూబ్' అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఇదే బిడ్డ మెదడు, వెన్నెముకగా మారుతుంది. "ఈ సమయంలో ఫోలిక్ యాసిడ్ లోపిస్తే శిశువులో 'స్పైనా బైఫిడా' వంటి తీవ్రమైన వెన్నెముక లోపాలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉంది. అంతేకాకుండా, ఇది అండం నాణ్యతను పెంచి, గర్భస్రావం లేదా నెలలు నిండకముందే ప్రసవం అయ్యే ముప్పును తగ్గిస్తుంది" అని డైటీషియన్ డాక్టర్ అర్చన బాత్రా పేర్కొన్నారు.
ఎంత మోతాదు అవసరం?
గర్భం దాల్చాలని ప్లాన్ చేసుకుంటున్న వారు వైద్యుల సలహా మేరకు కనీసం ఒక నెల ముందు నుంచే రోజుకు ఫోలిక్ యాసిడ్ తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. గర్భం దాల్చిన మొదటి మూడు నెలల వరకు దీనిని కొనసాగించాలి. అయితే, అధిక బరువు లేదా మధుమేహం వంటి సమస్యలు ఉన్నవారికి వైద్యులు ఎక్కువ మోతాదును సూచించే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల ముందుగా వైద్యులను సంప్రదించడం మంచిది.
ఫోలిక్ యాసిడ్ సహజంగా లభించే ఆహార పదార్థాలు
టాబ్లెట్ల రూపంలోనే కాకుండా, కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాల ద్వారా కూడా ఫోలేట్ను పొందవచ్చు:
- ఆకుకూరలు: పాలకూర, మెంతికూర, తోటకూర.
- పప్పుధాన్యాలు: పెసలు, శనగలు, బీన్స్.
- పండ్లు: నారింజ, నిమ్మ వంటి సిట్రస్ జాతి పండ్లు, అవకాడో.
- ఇతరత్రా: బీట్రూట్, బ్రోకలీ, ఆస్పరాగస్.
ఆహారం ద్వారా కొంత లభించినప్పటికీ, గర్భధారణ అవసరాలకు అది సరిపోకపోవచ్చు. అందుకే వైద్యుల సలహాతో సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవడం ఉత్తమం.
ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి?
గర్భం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారు, పిసిఓఎస్ (PCOS), డయాబెటిస్ లేదా స్థూలకాయం ఉన్న మహిళలకు ఇది చాలా అవసరం. అయితే, విటమిన్ B12 లోపం ఉన్నవారు సొంతంగా ఫోలిక్ యాసిడ్ అధిక మోతాదులో తీసుకోకూడదు. ఎందుకంటే, ఫోలిక్ యాసిడ్ ఎక్కువగా తీసుకుంటే అది శరీరంలోని B12 లోపాన్ని కనిపించకుండా చేస్తుంది, దీనివల్ల నాడీ సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి, ఏదైనా సప్లిమెంట్ వాడే ముందు మీ డాక్టరును సంప్రదించడం మర్చిపోవద్దు.