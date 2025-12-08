Edit Profile
    పీసీఓఎస్, డయాబెటిస్ కలయిక.. ఈ 6 చిట్కాలతో సులభంగా నిర్వహించండి

    పీసీఓఎస్ (PCOS), డయాబెటిస్ (మధుమేహం) ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉన్నాయి. ఒక సమస్య ఉన్నవారికి మరొకటి వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, ఈ రెండింటినీ కలిపి ఎలా నిర్వహించాలో అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

    Published on: Dec 08, 2025 8:21 AM IST
    By HT Telugu Desk
    సంతానోత్పత్తి వయస్సులో ఉన్న మహిళల్లో అత్యంత సాధారణమైన జీవక్రియ సమస్యల్లో పీసీఓఎస్ (పాలీసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్) ఒకటి. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) ప్రకారం, ఈ వయస్సులోని మహిళల్లో 6-13 శాతం మంది ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. ఆశ్చర్యకరంగా, వీరిలో 70 శాతం మందికి ఈ సమస్య ఉందని కూడా తెలియడం లేదు.

    పీసీఓఎస్, డయాబెటిస్ కలయిక.. ఈ 6 చిట్కాలతో సులభంగా నిర్వహించండి (Picture credit: Shutterstock)
    పీసీఓఎస్ అనేది డయాబెటిస్ వంటి ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలతో కూడా చాలా దగ్గరగా ముడిపడి ఉందని తేలింది. అందుకే, దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యం కోసం ఈ రెండింటిపై సరైన అవగాహన, త్వరగా చికిత్స తీసుకోవడం చాలా కీలకం. ఈ అనుసంధానం గురించి మరింత లోతుగా తెలుసుకోవడానికి, హెచ్‌టీ లైఫ్‌స్టైల్ (HT Lifestyle) 25 సంవత్సరాలకు పైగా అనుభవం ఉన్న ముంబైలోని జస్లోక్ హాస్పిటల్ (Jaslok Hospital) ఆబ్‌స్టెట్రిక్స్ & గైనకాలజీ అదనపు డైరెక్టర్ డాక్టర్ సుదేష్ణ రే (Dr Sudeshna Ray)ను సంప్రదించింది.

    డాక్టర్ సుదేష్ణ రే అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈ రెండు ఆరోగ్య సమస్యలు ఒకదానితో ఒకటి చాలా దగ్గరగా ముడిపడి ఉన్నాయి. “పీసీఓఎస్, డయాబెటిస్ అనేవి ఒకే జీవక్రియ (Metabolic) నాణేనికి ఉన్న రెండు వైపుల వంటివి” అని ఆమె వివరించారు. అంటే, సంతానోత్పత్తికి కారణమయ్యే హార్మోన్లే, శరీరం చక్కెరను (Sugar) ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తుందనే దానిపై కూడా ప్రభావం చూపుతాయి. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, జీవక్రియ ఆరోగ్యం, పునరుత్పత్తి ఆరోగ్యం మధ్య చాలా సంక్లిష్టమైన పరస్పర చర్య ఉంది.

    పీసీఓఎస్, డయాబెటిస్ ఎలా ముడిపడి ఉన్నాయి?

    పీసీఓఎస్ అనేది కేవలం బరువుకు సంబంధించిన సమస్యగా అనిపించవచ్చు. అయితే, డాక్టర్ రే చెప్పిన దాని ప్రకారం, ఇది అన్ని రకాల శరీర నిర్మాణాలలో ఉన్న మహిళల్లోనూ సంభవించవచ్చు. ఈ సమస్య కేవలం అధిక బరువుకు మించిన హార్మోన్ల అసమతుల్యతతో కూడుకుని ఉంది.

    "పీసీఓఎస్ కేవలం బరువుకు సంబంధించిన సమస్య మాత్రమే కాదు. సన్నగా ఉన్న పీసీఓఎస్ మహిళల్లో కూడా ఇన్సులిన్ నిరోధకత (Insulin Resistance) అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంది. వారికి టైప్ 2 డయాబెటిస్ వచ్చే ప్రమాదం కూడా అధికంగా ఉంటుంది" అని ఆమె తెలిపారు.

    ఈ సమస్యకు అతి బరువే కారణమని చాలామంది అనుకోవచ్చు. కానీ, ఇక్కడ అసలు సమస్య కణాల (Cellular) స్థాయిలో, హార్మోన్ల స్థాయిలో ఉందని డాక్టర్ సుదేష్ణ రే హైలైట్ చేశారు. "సమస్య కేవలం అధిక కొవ్వులో మాత్రమే లేదు. శరీరం గ్లూకోజ్‌ను (Glucose) ఎలా ఉపయోగిస్తుందనే దానిని అడ్డుకునే హార్మోన్ల, కణాల నిరోధకతలోనే అసలు ఇబ్బంది ఉంది" అని డాక్టర్ రే స్పష్టం చేశారు. శరీర ఆకృతితో సంబంధం లేకుండా పరీక్షలు చేయించుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో ఆమె పునరుద్ఘాటించారు. అందుకే పీసీఓఎస్ ఉన్న మహిళలు, ఈ ప్రమాద కారకం కారణంగా తమ రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేయించుకోవాలి.

    పీసీఓఎస్, డయాబెటిస్ ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానమై ఉన్నందున, డయాబెటిస్ ఉన్న కొందరు మహిళలు పీసీఓఎస్ లక్షణాలను కూడా చూపించడం మొదలుపెట్టవచ్చు. "ముఖ్యంగా అధిక మోతాదులో ఇన్సులిన్ తీసుకుంటున్న టైప్ 1 డయాబెటిస్ ఉన్న మహిళల్లో తరచుగా పీసీఓఎస్ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఈ అనుసంధానం.. ఇన్సులిన్, పునరుత్పత్తి హార్మోన్లు ఎంత దగ్గరగా ముడిపడి ఉన్నాయో చూపిస్తుంది" అని డాక్టర్ రే వివరించారు.

    పీసీఓఎస్, డయాబెటిస్‌ను నిర్వహించడానికి 6 చిట్కాలు

    ఈ రెండు సమస్యల ఉమ్మడి మూలకారణమైన ఇన్సులిన్ నిరోధకతను లక్ష్యంగా చేసుకుని, డాక్టర్ రే ఆరు ఆచరణాత్మక చిట్కాలను సూచించారు. వీటిలో జీవనశైలి మార్పులు, వైద్య సలహా తీసుకోవడం వంటివి ఉన్నాయి:

    1. ఆరోగ్యకరమైన బరువును కొనసాగించండి: కేవలం 5–10% బరువు తగ్గడం వల్ల కూడా ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ (సున్నితత్వం) మెరుగుపడుతుంది. ఇది హార్మోన్ల సమతుల్యతను పునరుద్ధరిస్తుంది.
    2. తెలివిగా ఆహారం తీసుకోండి: పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు (Whole Grains), లీన్ ప్రోటీన్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు వంటి పూర్తి ఆహారాలపై దృష్టి పెట్టండి. రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను పెంచే శుద్ధి చేసిన కార్బోహైడ్రేట్లు (Refined Carbohydrates), చక్కెరలను తగ్గించండి.
    3. ఎక్కువగా కదలండి: క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ మెరుగుపడుతుంది. ఏరోబిక్ యాక్టివిటీ, స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ కలయిక ఉత్తమ ఫలితాలను ఇస్తుంది.
    4. క్రమం తప్పకుండా మానిటర్ చేయండి: సాధారణ రక్తంలో చక్కెర తనిఖీలు ప్రీడయాబెటిస్‌ను (Prediabetes) త్వరగా గుర్తించడానికి సహాయపడతాయి.
    5. వైద్య ఎంపికలను పరిగణించండి: డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో తీసుకునే మందులు ఇన్సులిన్ నిరోధకత, పీసీఓఎస్ లక్షణాలు రెండింటినీ నిర్వహించడానికి తోడ్పడతాయి.
    6. నిద్ర, ఒత్తిడి నిర్వహణ: సరైన నిద్ర లేకపోవడం, దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి ఇన్సులిన్ నిరోధకతను మరింత పెంచుతాయి. యోగా, ధ్యానం, దీర్ఘ శ్వాస (Deep Breathing) వంటి పద్ధతులు సమతుల్యతను పునరుద్ధరించడానికి సహాయపడతాయి.

    (పాఠకులకు సూచన: ఈ కథనం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. ఇది వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్యల గురించి మీకు ఏవైనా సందేహాలుంటే, ఎల్లప్పుడూ మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి.)

    News/Lifestyle/పీసీఓఎస్, డయాబెటిస్ కలయిక.. ఈ 6 చిట్కాలతో సులభంగా నిర్వహించండి
