    Ustaad Bhagat Singh : ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్.. ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు, ఈ రూట్‌లలో మళ్లింపు!

    Ustaad Bhagat Singh Pre Release Event : పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ సందర్భంగా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు ఉన్నాయి. అటువైపుగా వెళ్లే ప్రయాణికులు ఈ విషయాన్ని గమనించాలి.

    Mar 15, 2026, 17:31:13 IST
    By Anand Sai
    పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ దృష్ట్యా మార్చి 15న యూసుఫ్‌గూడలోని కోట్ల విజయ భాస్కర్ రెడ్డి స్టేడియం చుట్టూ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు, మళ్లింపులు అమలు ఉన్నాయి. ఈ కార్యక్రమం మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు 1వ బెటాలియన్ పోలీస్ గ్రౌండ్‌లో జరుగుతుంది. పెద్ద సంఖ్యలో జనాలు హాజరవుతారు.

    ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్
    హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసుల ప్రకారం, స్టేడియం చుట్టూ ఉన్న రోడ్లపై ఒక మోస్తరు రద్దీ ఉంటుందని అంచనా వేశారు. వాహనదారులు ఈ కార్యక్రమం సమయంలో వేదిక వైపు తిరగకుండా ఉండాలని సూచించారు.

    జూబ్లీహిల్స్ చెక్ పోస్ట్ నుండి స్టేడియం వైపు వచ్చే ట్రాఫిక్‌ను కృష్ణ నగర్ జంక్షన్ వద్ద శ్రీ నగర్ కాలనీ, పంజాగుట్ట వైపు మళ్లిస్తారు. మైత్రివనం జంక్షన్ నుండి జూబ్లీహిల్స్ చెక్ పోస్ట్, మాదాపూర్ వైపు వెళ్లే వాహనాలను యూసుఫ్‌గూడ బస్తీ వద్ద ఆర్బీఐ క్వార్టర్స్, కృష్ణ నగర్ జంక్షన్, జూబ్లీహిల్స్ చెక్ పోస్ట్ వైపు మళ్లిస్తారు.

    మైత్రివనం జంక్షన్ నుండి బోరబండ బస్ స్టాప్ వైపు వెళ్లే వాహనాలను కృష్ణకాంత్ పార్క్, జీటీఎస్ టెంపుల్, కళ్యాణ్ నగర్, మోతీ నగర్ మీదుగా సవేరా ఫంక్షన్ హాల్ వద్ద మళ్లిస్తారు. బోరబండ నుండి మైత్రివనం జంక్షన్ వైపు వెళ్లే వాహనాలను కళ్యాణ్ నగర్‌లోని ప్రైమ్ గార్డెన్ వద్ద మిడ్‌ల్యాండ్ బేకరీ, జీటీఎస్ కాలనీ, ఉమేష్ చంద్ర విగ్రహం మీదుగా మళ్లించి ఐసీఐసీఐ సమీపంలో తిరిగి మార్గంలో కలుస్తారు.

    జనకమ్మతోట, యూసుఫ్‌గూడ వద్ద మెట్రో పార్కింగ్, సవేరా ఫంక్షన్ హాల్, మహమూద్ ఫంక్షన్ హాల్ వద్ద సందర్శకుల పార్కింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. పౌరులు ట్రాఫిక్ సూచనలను పాటించాలని, పోలీసులతో సహకరించాలని సూచించారు.

    News/Entertainment/Ustaad Bhagat Singh : ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్.. ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు, ఈ రూట్‌లలో మళ్లింపు!
