Hyderabad Tour : హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ వస్తారా? క్విక్ సిటీ టూరిజానికి ప్లానింగ్
Hyderabad Tour : హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చినప్పుడు వెళ్లి సిటీని చూడాలని కొందరికి మనసు లాగుతుంది. కానీ టైమింగ్ కారణంగా ఇబ్బందులు వస్తాయేమోనని భయంతో ఆగిపోతారు. ఇక మీదట అలాంటి భయాలు అవసరం లేదు.
హైదరాబాద్ నుంచి చాలా వరకు కనెక్టింగ్ ఫ్లైట్స్ ఉంటాయి. చాలాసేపు ఎయిర్పోర్ట్లోనే ఉండాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది. ఇలాంటి సమయంలో బోర్ కొడుతుంది. అలాంటి బోర్ ఫీల్కు బైబై చెప్పేందుకు రెడీ అవ్వండి. ఎందుకంటే తెలంగాణ టూరిజం సరికొత్తగా ప్లాన్ చేస్తోంది.
హైదరాబాద్ రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (RGIA) గుండా ప్రయాణించే ప్రయాణికుల కోసం తెలంగాణ టూరిజం స్వల్పకాలిక పర్యాటక అనుభవాలను ప్లాన్ చేస్తోంది. కనెక్టింగ్ విమానాల మధ్య కొన్ని ఖాళీ గంటల సమయం దొరుకుతుంది. ప్రయాణికులు తమ తదుపరి ప్రయాణం వరకు ఎయిర్పోర్ట్లోనే వెయిట్ చేయకుండా టూరిజం శాఖ ప్లాన్ చేస్తోంది. నగరంలోని వారసత్వ ప్రదేశాలు, ఇతర ఆకర్షణలను ప్రయాణికులు సందర్శించవచ్చు.
ఎయిర్పోర్ట్లో కొన్ని గంటలు ఉండాల్సిన ప్రయాణికులు హైదరాబాద్ సిటీకీ వచ్చి ముఖ్యమైన ప్రదేశాలు చూడవచ్చు. ప్రయాణికులకు అనుగుణంగా సౌకర్యవంతమైన పర్యాటక ప్యాకేజీలను రూపొందించాలనే ఆలోచన చేస్తోంది తెలంగాణ టూరిజం శాఖ. విమానాశ్రయంలో టూరిజం కియోస్క్ ద్వారా ప్రయాణికులు అందుబాటులో ఉన్న సమయాన్ని బట్టి అనేక రకాల ఆప్షన్స్ ఎంచుకోవచ్చు.
ఇది ఎలాగా ఉంటుందంటే.. ఒకే ప్రదేశాన్ని సందర్శించడం లేదా హైదరాబాద్లోని పలు గమ్యస్థానాలను వెళ్లడంలాంటివి ఉంటాయి. ప్యాకేజీలలో రౌండ్ ట్రిప్లకు రవాణా ఏర్పాట్లు ఉంటాయి. ప్రయాణికులు వారి కనెక్టింగ్ విమానాల కోసం సకాలంలో విమానాశ్రయానికి తిరిగి రావడానికి పర్యాటక శాఖ వీలు కల్పిస్తుంది.
క్యాబ్ అగ్రిగేటర్లతో ఈ మేరకు టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ మాట్లాడనుంది. పర్యాటక అవగాహనలో రాపిడో డ్రైవర్లకు శిక్షణ ఇవ్వడం గురించి కూడా ఆలోచన చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం హైదరాబాద్లోని రాపిడో కెప్టెన్లు సిటీ టూరిజం గురించి ప్రాథమిక జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకునేలా వర్చువల్ శిక్షణా కోర్సులో పాల్గొంటారు. తద్వారా ప్రయాణాల సమయంలో సందర్శకులకు మార్గనిర్దేశం చేస్తారు. గ్యాస్ట్రోనమీ, వెల్నెస్, ముత్యాలు అండ్ షాపింగ్పై దృష్టి సారించే మూడు విధానాల ద్వారా హైదరాబాద్, తెలంగాణను అంతర్జాతీయంగా బ్రాండ్ చేయడానికి వ్యూహాన్ని పర్యాటక శాఖ రచించనుంది.