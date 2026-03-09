Amrit Bharat Express : ఏపీ, తెలంగాణ మీదుగా మరో అమృత్ భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ - ఈనెల 11 నుంచి ప్రారంభం...!
Nagercoil Cherlapalli Amrit Bharat Express :చర్లపల్లి-నాగర్కోయిల్ అమృత్ భారత్ వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ రైలుకు సంబంధించి మరో అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ కొత్త సేవలు మార్చి 11 నుంచి ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని రైల్వే వర్గాలు తెలిపాయి.
హైదరాబాద్ నగరంలోని చర్లపల్లి, తమిళనాడులోని నాగర్కోయిల్ మధ్య కొత్త అమృత్ భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ పట్టాలెక్కనుంది. ఇటీవలనే రైల్వేశాఖ ప్రకటన కూడా విడుదల చేసింది. ఇప్పటికే రెండు అమృత్ భారత్ సర్వీసులు నడుస్తుండగా… ఈ కొత్త సర్వీస్ తో కలిపి వీటి సంఖ్య మూడుకు చేరనుంది.
ఈనెల 11 నుంచి ప్రారంభం…!
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ సిటీ నుంచి ముజఫర్పూర్, మరో ట్రైన్ తిరువనంతపురం మధ్య నడుస్తున్నాయి. తాజాగానే నాగర్కోయిల్ - చర్లపల్లి(హైదరాబాద్) మధ్య మరో ట్రైన్ ను రైల్వేశాఖ ప్రకటించింది. అయితే ఈ కొత్త సర్వీసుకు సంబంధించి మరో అప్డేట్ వచ్చింది. ఈనెల 11వ తేదీ నుంచి ఈ ట్రైన్ సేవలు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని రైల్వే వర్గాలు తెలిపారు.
దక్షిణాది రాష్ట్రాల మధ్య ప్రయాణించే ప్రయాణికులకు సౌకర్యార్థం కోసం భారతీయ రైల్వే…. కొత్తగా నాగర్ కోయిల్-చర్లపల్లి-నాగర్ కోయిల్ మధ్య అమృత్ భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు సేవలను ప్రకటించింది.
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాలను అనుసంధానిస్తూ ఈ అమృత్ భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు సేవలు అందించనున్నది.
చర్లపల్లి(హైదరాబాద్) నుంచి బయలుదేరే ఈ ట్రైన్…. నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, సత్తెనపల్లి, గుంటూరు, తెనాలి, బాపట్ల, ఒంగోలు, నెల్లూరు, రేణిగుంట, కాట్పాడి, జోలార్పేట్, సేలం, ఈరోడ్, కోయంబత్తూర్, పాలక్కాడ్, ఎర్నాకులం, కొట్టాయం, కొల్లాం మీదుగా నాగర్ కోయిల్(తమిళనాడు) కు చేరుకుంటుంది.
సుమారు 1500 కిలోమీటర్ల పైగా దూరం ప్రయాణించే ఈ రైలు సుమారు 30 నుంచి 31 గంటల్లో గమ్యస్థానానికి చేరుకుంటుంది.
సాధారణ ప్రయాణికుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ రైళ్లలో స్లీపర్ క్లాస్ బోగీలు, జనరల్ బోగీలు, ఛార్జింగ్ పాయింట్లు, బయోటాయిలెట్లు, సీసీటీవీ కెమెరాలు వంటి ఆధునిక సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లేందుకు పేద, మధ్యతరగతి ప్రయాణికులకు తక్కువ టికెట్ ధరతో అధునాతన సౌకర్యాలతో కూడిన ప్రయాణం… ఈ ట్రైన్ ద్వారా పొందొచ్చు.