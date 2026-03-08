Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Womens Hostel : హైదరాబాద్ వస్తున్నారా? ఉమెన్స్ హాస్టళ్లలో రూమ్ బుకింగ్ కోసం యాప్!

    Womens Hostel : హైదరాబాద్ వచ్చే మహిళలు ఊర్లో నుంచే వసతి కోసం రూమ్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ యాప్‌ను తీసుకురానుంది.

    Published on: Mar 08, 2026 7:18 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్‌ను ప్రారంభించాలని యోచిస్తోంది. దీని ద్వారా హైదరాబాద్‌కు చదువులు లేదా ఉద్యోగాల కోసం వచ్చే మహిళలు ప్రభుత్వ వర్కింగ్ ఉమెన్స్ హాస్టళ్లలో పడకలను బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఇంట్లో నుంచే రూమ్ బుక్ చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది.

    ఉమెన్స్ హాస్టల్
    ఉమెన్స్ హాస్టల్

    ఈ యాప్ ద్వారా మహిళలు ప్రభుత్వం నిర్వహించే, ప్రభుత్వ నిర్వహణలో ఉన్న వర్కింగ్ ఉమెన్స్ హాస్టళ్లలో, తమ ఇళ్ల నుండే పడకలను రిజర్వ్ చేసుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుందని అధికారులు తెలిపారు. తమిళనాడులో పనిచేస్తున్న ఇలాంటి హాస్టల్ నిర్వహణ యాప్‌ను అధ్యయనం చేసిన తర్వాత ఈ అప్లికేషన్‌ను రూపొందిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

    మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ డిజిటల్ బుకింగ్ వ్యవస్థను యోచిస్తోంది. నగరానికి వచ్చే మహిళలకు భద్రత, సౌకర్యాన్ని మెరుగుపరచడం దీని లక్ష్యం అని అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వ వర్కింగ్ ఉమెన్ హాస్టళ్లు నామమాత్రపు ఛార్జీలకు పడకలను అందిస్తాయి. క్లోజ్డ్-సర్క్యూట్ టెలివిజన్ కెమెరాలు, సెక్యూరిటీ పరంగా బాగుంటాయి.

    పరీక్షలు లేదా ఉద్యోగ ఇంటర్వ్యూల కోసం హైదరాబాద్ నగరానికి వచ్చేవారికి, ఒకటి లేదా రెండు రోజులు వసతి అవసరమయ్యే మహిళలకు ఈ యాప్ సౌకర్యవంతంగా సహాయపడుతుందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రైవేట్ హాస్టళ్లలో ఖర్చు చేయలేని వారు తక్కువ ఖర్చుతో స్వల్పకాలిక బసలకు పడకలను కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు.

    కొత్తగా తీసుకురావాలనుకుంటున్న యాప్ హాస్టళ్లలో ఖాళీలను చూపుతుంది. టెంపరరీగా స్టే చేసేందుకు అనుమతిస్తుంది. మొబైల్ అప్లికేషన్ ప్రతి హాస్టల్‌లోని ఖాళీలపై రియల్ టైమ్ సమాచారాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. మహిళలు తమ బడ్జెట్‌ను బట్టి సింగిల్ రూమ్‌లు లేదా డార్మిటరీ వసతిని ఎంచుకోవచ్చు.

    ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 14 ప్రభుత్వ హాస్టళ్లలో సుమారు 7,000 మంది మహిళలు ఉంటున్నారు. అధిక డిమాండ్ కారణంగా ప్రభుత్వం గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో 16 కొత్త హాస్టళ్లను నిర్మిస్తోంది. మంచి సౌకర్యాలతో సహా అనేక హాస్టళ్ల నిర్మాణం చివరి దశలో ఉంది. వాటిని త్వరలో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది.

    recommendedIcon
    News/Telangana/Womens Hostel : హైదరాబాద్ వస్తున్నారా? ఉమెన్స్ హాస్టళ్లలో రూమ్ బుకింగ్ కోసం యాప్!
    News/Telangana/Womens Hostel : హైదరాబాద్ వస్తున్నారా? ఉమెన్స్ హాస్టళ్లలో రూమ్ బుకింగ్ కోసం యాప్!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes