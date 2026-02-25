Rail Parcel APP : ఇక మీ జేబులోనే పార్శిల్ ఆఫీస్.. రైల్ పార్శిల్ యాప్ లాంచ్
రైళ్లలో పార్శిళ్లను పంపే కస్టమర్లకు డోర్-టు-డోర్ పార్శిల్ బుకింగ్, డెలివరీ సేవలను రైల్ పార్శిల్ యాప్ అనుమతించనుంది. తాజాగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే రైల్ పార్శిల్ అప్లికేషన్ను ప్రారంభించింది. ఇది రైళ్ల ద్వారా పార్శిల్లను రవాణా చేయాలనుకునే కస్టమర్లకు ఇంటింటికీ పార్శిల్ బుకింగ్, డెలివరీ సేవను అందించే డిజిటల్ ప్లేస్.
రైల్ పార్శిల్ లాజిస్టిక్స్పై రైల్ నిలయం ఆడిటోరియంలో జరిగిన సమావేశంలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ సంజయ్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ ఈ యాప్ను అధికారికంగా ప్రారంభించారు. ఇది భారత రైల్వేలలో ఈ రకమైన మొదటి యాప్. అది కూడా దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్లోనే మెుదటిసారి తీసుకొచ్చారు.
ఈ సందర్భంగా శ్రీవాస్తవ మాట్లాడుతూ.. రైల్ పార్శిల్ యాప్ను అమలు చేసిన మొదటి జోన్ దక్షిణ మధ్య రైల్వే అని అన్నారు. పార్శిల్స్ భారతీయ రైల్వేలో ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయని, ఇప్పుడు డిజిటల్లోకి మారాయని పేర్కొన్నారు. 'రైల్ పార్శిల్ యాప్ అనేది పార్శిల్ ఆఫీస్ను కస్టమర్ల జేబుల్లోకి తీసుకువస్తుంది. ఫారమ్లను నింపడం, పొడవైన క్యూలలో నిలబడాల్సిన అవసరాన్ని తొలగిస్తుంది. వేగవంతమైన, మరింత నమ్మదగిన పార్శిల్ ట్రాకింగ్ను అందిస్తుంది.' అని శ్రీవాస్తవ అన్నారు.
దక్షిణ మధ్య రైల్వే కొత్త రైల్ పార్శిల్ యాప్తో డోర్ టూ డోర్ బుకింగ్, డిజిటల్ చెల్లింపులు, పికప్, డెలివరీ, రియల్ టైమ్ ట్రాకింగ అందిస్తుంది. ఇవన్నీ ఒఒకే యాప్లో పొందవచ్చు.
- ఫస్ట్-మైల్ పికప్
మీ ఇంటి నుంచి లేదా వ్యాపార స్థలం నుంచి పార్శిల్ పికప్ను షెడ్యూల్ చేయాలి.
- మిడ్-మైల్ ఎక్సలెన్స్
భారతీయ రైల్వేల ద్వారా నమ్మకమైన, సమర్థవంతమైన పార్శిల్ రవాణా జరుగుతుంది.
- లాస్ట్-మైల్ డెలివరీ
వినియోగదారుడి ఇంటి వద్దకే నేరుగా డెలివరీ జరుగుతుంది.
- డిజటల్ చెల్లింపులు
యూపీఐ, కార్డులు లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా సురక్షితమైన, సులభమైన చెల్లింపులు చేయవచ్చు.
- లైవ్ ట్రాకింగ్
ప్రతి దశలో రైల్వే పార్శిల్ రియల్ టైమ్ ట్రాకింగ్ స్టేటస్ తెలియజేసే సందేశాలు వస్తాయి.
ఈ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఫస్ట్ మైల్ (పికప్), మిడ్ మైల్ (రైలు రవాణా), లాస్ట్ మైల్(డెలివరీ)లను కనెక్ట్ చేస్తుంది. పార్శిల్ ట్రాకింగ్ను సులభతరం చేస్తుంది. వేగంగా, మరింత పారదర్శకంగా చేస్తుంది. ఈ నెక్ట్స్ జనరేషన్ యాప్.. బుకింగ్, ట్రాకింగ్, కన్సైన్మెంట్లను నిర్వహించడానికి వన్ స్టాప్ ప్లాట్ఫామ్గా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది పరిశ్రమ, వ్యక్తులు, వ్యాపారాలు, లాజిస్టిక్స్ భాగస్వాములను ఒకే డిజిటల్ వ్యవస్థ కిందకు తీసుకురావడానికి రూపొందించారు.