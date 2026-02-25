Edit Profile
    వందే భారత్ స్లీపర్‌లో ప్యాంట్రీ కారు రాబోతుందా..? కీలక నిర్ణయం దిశగా రైల్వే శాఖ

    ప్రీమియం రైలు.. ప్రయాణం అద్భుతం.. కానీ భోజనమే చల్లబడిపోతోంది. వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్లలో ఆహార నాణ్యతపై వెల్లువెత్తుతున్న ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో, రైల్వే శాఖ కీలక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టబోతోంది.

    Published on: Feb 25, 2026 6:32 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్లలో ఆహార నాణ్యతపై వెల్లువెత్తుతున్న ఫిర్యాదులకు చెక్ పెట్టేందుకు రైల్వే శాఖ సిద్ధమైంది. తాజాగా ముంబైలో జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో ప్యాంట్రీ కార్ ఏర్పాటుపై కీలక చర్చలు జరిగాయి. ప్రయాణికులకు వేడివేడి భోజనం అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.

    కామాఖ్య నుంచి హౌరాకు వెళ్లే వందేభారత్ స్లీపర్ ఎక్స్‌ప్రెస్ (ANI Video Grab)
    కామాఖ్య నుంచి హౌరాకు వెళ్లే వందేభారత్ స్లీపర్ ఎక్స్‌ప్రెస్ (ANI Video Grab)

    వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు.. భారతీయ రైల్వే గర్వకారణంగా చెప్పుకునే ఈ ఆధునిక రైలులో ప్రయాణం అంటేనే ఒక లగ్జరీ ఫీలింగ్. అయితే, ఇటీవల ప్రారంభమైన హౌరా – కామాఖ్య వందే భారత్ స్లీపర్ సర్వీసులో ప్రయాణికులకు ఒక చేదు అనుభవం ఎదురైంది. లగ్జరీ సౌకర్యాలు ఉన్నా, తినే భోజనం విషయంలో మాత్రం నాణ్యత లోపించిందని ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తాయి. ఈ సమస్యను తీవ్రంగా పరిగణించిన రైల్వే ఉన్నతాధికారులు, తాజాగా ముంబైలో ఒక అత్యున్నత స్థాయి సమావేశాన్ని నిర్వహించారు.

    అసలు సమస్య ఎక్కడ వచ్చింది?

    ప్రస్తుతం నడుస్తున్న వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్లలో ప్రత్యేకంగా ‘ప్యాంట్రీ కార్’ (వంట గది) లేదు. దీనివల్ల ఐఆర్‌సీటీసీ (IRCTC) ముందుగానే వండిన ఆహారాన్ని (Pre-packed gourmet meals) ‘కోల్డ్ చైన్’ పద్ధతిలో రైలులోకి తీసుకువస్తుంది. ఆ ఆహారాన్ని వడ్డించే ముందు కొన్ని కోచ్‌లలో ఏర్పాటు చేసిన ‘హాట్ కేస్’లలో వేడి చేసి అందిస్తారు.

    అయితే, ఇక్కడే అసలు చిక్కు వచ్చి పడింది. రైలులోని అన్ని కోచ్‌లలో ఆహారాన్ని వేడి చేసే సౌకర్యం లేదు. ఉన్న హాట్ ప్లేట్లు కూడా భోజనాన్ని సరైన ఉష్ణోగ్రత వద్ద వేడి చేయలేకపోతున్నాయి. దీంతో ప్రయాణికులకు చల్లారిన లేదా నిల్వ ఉన్న ఆహారం వడ్డిస్తున్నారనే విమర్శలు వస్తున్నాయి.

    “ప్రయాణికులు తాము చెల్లించే ధరకు తగ్గట్టుగా వేడివేడి భోజనాన్ని ఆశిస్తారు. ప్రస్తుతం ఉన్న టెక్నాలజీతో అది సాధ్యం కావడం లేదు. అందుకే ఈ రైలులో ఖచ్చితంగా ప్యాంట్రీ కార్ అవసరమని భావిస్తున్నాం” అని ఒక సీనియర్ రైల్వే అధికారి పేర్కొన్నారు.

    823 మంది ప్రయాణికులు.. పెరిగిన సవాల్

    వందే భారత్ స్లీపర్ రైలును సుదూర ప్రాంతాలకు, రాత్రిపూట ప్రయాణాల కోసం రూపొందించారు. 16 కోచ్‌లతో కూడిన ఈ రైలులో ఏసీ 3-టైర్, ఏసీ 2-టైర్, ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీ విభాగాల్లో మొత్తం 823 బెర్తులు ఉన్నాయి. ఇంత భారీ సంఖ్యలో ఉన్న ప్రయాణికులకు నాణ్యమైన భోజనం అందించాలంటే కేవలం ప్యాక్ చేసిన ఆహారం సరిపోదని అధికారులు నిర్ధారణకు వచ్చారు.

    ముంబైలో జరిగిన సమావేశంలో ప్యాంట్రీ కార్ జోడించడం వల్ల కలిగే లాభనష్టాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. ఒకవేళ ప్యాంట్రీ కార్ అందుబాటులోకి వస్తే, రైలులోనే అప్పటికప్పుడు వేడివేడి పదార్థాలు వండి వడ్డించే అవకాశం ఉంటుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. వందే భారత్ స్లీపర్ రైలులో ప్రస్తుతం భోజనం ఎలా అందిస్తున్నారు?

    ప్రస్తుతం ప్యాంట్రీ కార్ లేకపోవడంతో, ముందుగానే ప్యాక్ చేసిన ఆహారాన్ని రైలులోకి తెచ్చి, కోచ్‌లలోని హాట్ కేసుల్లో వేడి చేసి ప్రయాణికులకు అందిస్తున్నారు.

    2. ప్యాంట్రీ కార్ ఎందుకు ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్నారు?

    ప్యాక్ చేసిన ఆహారం సరిగ్గా వేడి కాకపోవడం, రుచి పట్ల ప్రయాణికుల నుంచి వస్తున్న ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో, నాణ్యమైన వేడి భోజనం అందించడానికి ప్యాంట్రీ కార్ అవసరమని రైల్వే భావిస్తోంది.

    3. వందే భారత్ స్లీపర్‌లో ఎన్ని కోచ్‌లు, బెర్తులు ఉంటాయి?

    మొత్తం 16 కోచ్‌లు ఉంటాయి. ఇందులో 823 మంది ప్రయాణించేలా 3-టైర్, 2-టైర్ మరియు ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీ బెర్తులను ఏర్పాటు చేశారు.

