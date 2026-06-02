Prabhas Spirit Movie Update: 14 ఏళ్ల తర్వాత రిపీట్ కాబోతున్న 'మిర్చి' కాంబో.. స్పిరిట్' సెట్స్లో సీనియర్ నటి
Prabhas Spirit Movie Update: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, సంచలన దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా కాంబినేషన్లో వస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ 'స్పిరిట్' (Spirit) షూటింగ్ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో శరవేగంగా సాగుతోంది. ప్రభాస్తో కలిసి 'మిర్చి' సినిమాలో నటించిన సీనియర్ నటి నదియా కీలక పాత్రలో జాయిన్ అయ్యారు.
Prabhas Spirit Movie Update: ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ హిస్టరీలోనే అత్యంత భారీ అంచనాలున్న ప్రాజెక్ట్లలో రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న 'స్పిరిట్' ఒకటి. 'యానిమల్' లాంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ తర్వాత సందీప్ రెడ్డి వంగా డైరెక్షన్ లో వస్తున్న సినిమా కావడంతో దీనిపై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ సినిమాకు సంబంధించిన కీలకమైన యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్, టాకీ పార్ట్ షూటింగ్ హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఫుల్ స్వింగ్ లో సాగుతోంది.
Actress Nadiya in Spirit | 'మిర్చి' కాంబినేషన్ రీయూనియన్
ఈ స్పిరిట్ సినిమా సెట్స్ నుంచి తాజాగా ఒక క్రేజీ అప్డేట్ బయటకు వచ్చింది. 2013లో వచ్చి ఇండస్ట్రీ బ్లాక్బస్టర్ గా నిలిచిన 'మిర్చి' సినిమాలో ప్రభాస్ కు తల్లిగా నటించి మెప్పించిన సీనియర్ నటి నదియా.. ఇప్పుడు మళ్లీ 'స్పిరిట్' సినిమా ద్వారా ప్రభాస్తో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోబోతున్నారు.
ప్రస్తుతానికి ఆమె పోషిస్తున్న పాత్ర ఏంటి అనేది మేకర్స్ అత్యంత రహస్యంగా ఉంచినప్పటికీ, ఆమె ఇప్పటికే హైదరాబాద్లో జరుగుతున్న షూటింగ్ షెడ్యూల్లో యాక్టివ్ గా పాల్గొంటున్నట్లు ఇండస్ట్రీ టాక్. వీరిద్దరి కాంబినేషన్ సీన్స్ సినిమాలో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయని అంటున్నారు.
Sandeep Reddy Vanga Spirit Shooting | విమల్ థియేటర్ వద్ద భారీ సెక్యూరిటీ
రీసెంట్ గా చిత్ర యూనిట్ హైదరాబాద్లోని పాపులర్ 'విమల్ థియేటర్' లొకేషన్లో కొన్ని కీలకమైన సీన్లను షూట్ చేసింది. ఓపెన్ గ్రౌండ్, పబ్లిక్ ఏరియా కావడంతో సినిమా సీన్స్ లేదా ప్రభాస్ లుక్స్ ఆన్లైన్లో లీక్ అయ్యే ప్రమాదం చాలా ఎక్కువగా ఉంది.
అందుకే ప్రొడక్షన్ టీమ్ ముందస్తు జాగ్రత్తగా కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది. ఎలాంటి ఫోటోలు, వీడియోలు లీక్ కాకుండా సక్సెస్ ఫుల్ గా ఈ షెడ్యూల్ను పూర్తి చేసి చిత్ర యూనిట్ ఊపిరి పీల్చుకుంది.
క్రేజీ కాస్టింగ్, టెక్నికల్ టీమ్
ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు వివేక్ ఒబెరాయ్ మెయిన్ విలన్గా నటిస్తుండగా, 'యానిమల్' బ్యూటీ త్రిప్తి డిమ్రి హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. అలాగే సీనియర్ నటి కాంచన, ఐశ్వర్య దేశాయ్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ స్పిరిట్ మూవీకి హర్షవర్దన్ రామేశ్వర్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు. టీ సిరీస్, భద్రకాళి పిక్చర్స్ సంయుక్తంగా మూవీని నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది మార్చి 5న రిలీజ్ కానుంది.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
సందీప్ రెడ్డి వంగా స్క్రిప్ట్స్లో ఎమోషనల్ డ్రైవ్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. 'యానిమల్'లో తండ్రీకొడుకుల ఎమోషన్ వర్కవుట్ అయినట్లే, స్పిరిట్లో మదర్ సెంటిమెంట్ కీలకంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఈ రోల్ కు నదియాను ఎంచుకోవడం వల్ల 'మిర్చి' నోస్టాల్జియా ఫ్యాన్స్ కు బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది.
ఒక పక్క త్రిప్తి డిమ్రి, వివేక్ ఒబెరాయ్ లాంటి బాలీవుడ్ స్టార్స్, మరో పక్క ప్రభాస్ మాస్ అప్పీల్.. వెరసి మార్చి 5, 2027న బాక్సాఫీస్ దగ్గర వసూళ్ల సునామీ సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
People Also Ask (FAQs)
'స్పిరిట్' సినిమాలో ప్రభాస్ సరసన నటిస్తున్న హీరోయిన్ ఎవరు?
ఈ పాన్ ఇండియా చిత్రంలో బాలీవుడ్ క్రేజీ హీరోయిన్ త్రిప్తి డిమ్రి (Triptii Dimri) హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది.
ఈ సినిమాలో మెయిన్ విలన్ పాత్ర పోషిస్తున్న నటుడు ఎవరు?
బాలీవుడ్ నటుడు వివేక్ ఒబెరాయ్ ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ ను ఢీకొట్టే పవర్ఫుల్ విలన్ పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు.
నటి నదియా గతంలో ప్రభాస్తో కలిసి ఏ సినిమాలో నటించారు?
ఆమె 2013లో వచ్చిన సూపర్ హిట్ సినిమా ‘మిర్చి’లో ప్రభాస్ కు తల్లి పాత్రలో నటించి మెప్పించారు.
'స్పిరిట్' సినిమా వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడు?
హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్న ఈ సినిమా మార్చి 5, 2027న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో భారీ స్థాయిలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More