Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    రాజా సాబ్ కాదు డూప్ సాబ్.. ప్రభాస్ మూవీపై మళ్లీ మొదలైన ట్రోలింగ్.. హీరోయిన్‌ను కూడా ఇలా చేస్తారా అంటూ..

    ది రాజా సాబ్ ఓటీటీలో రికార్డులు తిరగరాస్తున్నా ట్రోలింగ్ మాత్రం తగ్గడం లేదు. తాజాగా సినిమాలో హీరోయిన్ కు కూడా డూప్ వాడటంపై పలువురు తీవ్ర విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. డూప్ సాబ్ అంటూ ఓ హ్యాష్‌ట్యాగ్ ట్రెండింగ్ చేస్తున్నారు.

    Published on: Feb 11, 2026 5:37 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ప్రభాస్ నటించిన 'రాజా సాబ్' థియేటర్లలో డిజాస్టర్ అయినా ఓటీటీలో మాత్రం టాప్ ట్రెండింగ్‌లో దూసుకుపోతోంది. అయితే సినిమాలో నటీనటులకు బదులుగా డూప్స్ (బాడీ డబుల్స్) వాడారంటూ సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన ట్రోలింగ్ జరుగుతోంది. మాళవిక మోహనన్ ఫైట్ సీన్ నుంచి ప్రభాస్ వీఎఫ్ఎక్స్ వరకు జరుగుతున్న రచ్చ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

    రాజా సాబ్ కాదు డూప్ సాబ్.. ప్రభాస్ మూవీపై మళ్లీ మొదలైన ట్రోలింగ్.. హీరోయిన్‌ను కూడా ఇలా చేస్తారా అంటూ..
    రాజా సాబ్ కాదు డూప్ సాబ్.. ప్రభాస్ మూవీపై మళ్లీ మొదలైన ట్రోలింగ్.. హీరోయిన్‌ను కూడా ఇలా చేస్తారా అంటూ..

    ఓటీటీలో నెంబర్ 1.. కానీ..

    పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన హారర్ కామెడీ మూవీ 'రాజా సాబ్' (The Raja Saab). మారుతి దర్శకత్వంలో భారీ అంచనాల నడుమ సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 9న విడుదలైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూసింది. కథ, కథనం సరిగా లేకపోవడంతో ప్రేక్షకులు తిరస్కరించారు. అయితే థియేటర్లలో నిరాశపరిచిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు డిజిటల్ వేదికపై మాత్రం సంచలనం సృష్టిస్తోంది.

    ప్రస్తుతం జియో హాట్‌స్టార్ (JioHotstar)లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ‘రాజా సాబ్’.. వ్యూయర్షిప్ పరంగా రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. థియేటర్లలో సినిమాను మిస్ అయిన వారు, నెగటివ్ టాక్ వల్ల వెళ్లని వారు ఇప్పుడు ఓటీటీలో చూస్తుండటంతో ఈ సినిమా టాప్ ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది. ప్లాట్‌ఫామ్‌కు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడుతోంది. కానీ సినిమా చూసిన తర్వాత నెటిజన్లు చేస్తున్న ట్రోలింగ్ మాత్రం చిత్రబృందానికి తలనొప్పిగా మారింది.

    మాళవిక మోహనన్ 'డూప్' రచ్చ

    సినిమాలో హీరోయిన్ మాళవిక మోహనన్ ఎంట్రీ ఒక ఫైట్ సీన్‌తో ఉంటుంది. అయితే ఆ సీన్‌లో మాళవిక నటించలేదని, ఆమెకు బదులుగా ఒక డూప్ ను వాడారని నెటిజన్లు కనిపెట్టారు. ఇందుకు సంబంధించిన 'బిహైండ్ ది సీన్స్' వీడియోలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి. కేవలం యాక్షన్ సీన్లకే కాకుండా సాధారణ సన్నివేశాలకు కూడా డూప్స్ వాడటంపై విమర్శలు వస్తున్నాయి.

    ప్రభాస్ ముఖం గ్రాఫిక్సేనా?

    అంతేకాదు ప్రభాస్ విషయంలోనూ ఇలాంటి ఆరోపణలే వస్తున్నాయి. కొన్ని సీన్లలో ప్రభాస్ అసలు లేడని, వేరే వ్యక్తి బాడీకి ప్రభాస్ ముఖాన్ని వీఎఫ్ఎక్స్ (VFX) ద్వారా అతికించారని ఫ్యాన్స్ అనుమానిస్తున్నారు. రూ. 400 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మించిన సినిమాలో ఇలాంటి నాసిరకం పనులు చేయడం ఏంటని దర్శకుడు మారుతిపై ఫ్యాన్స్ మండిపడుతున్నారు. నిర్మాణంలో అవకతవకలు జరిగాయని, బడ్జెట్ విషయంలో స్కామ్ జరిగిందనే వార్తలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.

    విమర్శలు ఎలా ఉన్నా రాజా సాబ్ ఓటీటీలో మాత్రం సందడి చేస్తోంది. ఇక ప్రభాస్ ప్రస్తుతం హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో రాబోయే 'ఫౌజీ' (Fauzi) సినిమాపై పూర్తి దృష్టి సారించాడు.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/రాజా సాబ్ కాదు డూప్ సాబ్.. ప్రభాస్ మూవీపై మళ్లీ మొదలైన ట్రోలింగ్.. హీరోయిన్‌ను కూడా ఇలా చేస్తారా అంటూ..
    News/Entertainment/రాజా సాబ్ కాదు డూప్ సాబ్.. ప్రభాస్ మూవీపై మళ్లీ మొదలైన ట్రోలింగ్.. హీరోయిన్‌ను కూడా ఇలా చేస్తారా అంటూ..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes